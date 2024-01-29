Wildberries опровергла информацию об обысках у Бакальчук
Информация об обысках в квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе компании.
«Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности», — говорится в сообщении.
В Wildberries отметили, что в день, когда правоохранительные органы пришли в офис компании, по домашнему адресу Татьяны Бакальчук была доставлена повестка о даче показаний по факту пожара. «Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», — подчеркнули в Wildberries.
О том, что в квартире Бакальчук провели обыски и изъяли документы в рамках расследования пожара на складе Wildberries в Шушарах, написал телеграм-канал «Mash на Мойке». Бакальчук после пожара давала показания в СК. В компании подчеркивали, что оказывают содействие следствию.
Пожар на складе Wildberries в Шушарах (поселок в составе Санкт-Петербурга) возник утром 13 января, площадь возгорания составляла 70 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось только спустя сутки.
СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Источники РБК говорили, что рассматриваются три версии возникновения пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и третья — неосторожное обращение с огнем.
Склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, говорил в день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров. В компании указывали, что получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах под Санкт-Петербургом.
Источники РБК заявляли, что здание не было застраховано. При этом один из собеседников в крупной страховой компании заявлял, что был застрахован только товар, но не склад.
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