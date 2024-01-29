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Wildberries опровергла информацию об обысках у Бакальчук

Wildberries опровергла информацию об обысках в квартире Татьяны Бакальчук
Об обысках у Бакальчук сообщил телеграм-канал «Mash на Мойке». В Wildberries это опровергли. Там также сказали, что никакие документы не изымались. СК после пожара на складе в Шушарах возбудил дело, Бакальчук давала показания
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Татьяна Бакальчук (Фото: Михаил Гребенщиков / РБК)

Информация об обысках в квартире основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук не соответствует действительности, сообщили РБК в пресс-службе компании.

«Распространяемая некоторыми интернет-площадками информация о проведении следственных действий в квартире у основателя и генерального директора компании Татьяны Бакальчук не соответствует действительности», — говорится в сообщении.

В Wildberries отметили, что в день, когда правоохранительные органы пришли в офис компании, по домашнему адресу Татьяны Бакальчук была доставлена повестка о даче показаний по факту пожара. «Никакого изъятия документов ни дома у Татьяны Владимировны, ни в офисе не проводилось», — подчеркнули в Wildberries.

О том, что в квартире Бакальчук провели обыски и изъяли документы в рамках расследования пожара на складе Wildberries в Шушарах, написал телеграм-канал «Mash на Мойке». Бакальчук после пожара давала показания в СК. В компании подчеркивали, что оказывают содействие следствию.

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Общество
Фото:Александр Гальперин / РИА Новости

Пожар на складе Wildberries в Шушарах (поселок в составе Санкт-Петербурга) возник утром 13 января, площадь возгорания составляла 70 тыс. кв. м. Потушить огонь удалось только спустя сутки.

СК завел уголовное дело по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). Источники РБК говорили, что рассматриваются три версии возникновения пожара: занесение источника огня извне неустановленными лицами, аварийная работа электросети и третья — неосторожное обращение с огнем.

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Wildberries опровергла информацию об обысках у Бакальчук
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Склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, говорил в день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров. В компании указывали, что получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах под Санкт-Петербургом.

Источники РБК заявляли, что здание не было застраховано. При этом один из собеседников в крупной страховой компании заявлял, что был застрахован только товар, но не склад.

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Теги
Ирина Парфентьева Ирина Парфентьева, Кирилл Соколов Кирилл Соколов
Wildberries обыски Татьяна Бакальчук пожары склад Шушары Санкт-Петербург
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