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Бизнес ,  
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Бакальчук дала показания в СК после пожара на складе Wildberries

В Следственном комитете взяли показания у основательницы Wildberries Татьяны Бакальчук, сообщила компания. Пожар, из-за которого сгорел огромный склад в Шушарах, произошел в середине января
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

Основательница Wildberries Татьяна Бакальчук дала показания в Следственном комитете после пожара на складе компании.

В компании сообщили, что Бакальчук работала в Петербурге 22 и 23 января. «Татьяна Бакальчук дала развернутые показания в Следственном комитете Санкт-Петербурга РФ и подчеркнула, что компания Wildberries заинтересована в скорейшем установлении причин произошедшего и оказывает всяческое содействие следствию», — приводит «РИА Новости» сообщение компании.

Минпромторг назвал «странной» работу склада Wildberries перед пожаром
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Фото:Валентин Егоршин / ТАСС

Уголовное дело СК завел после пожара на складе компании в Шушарах под Петербургом. Следователи сообщали, что подозревают, что неустановленные лица, занимавшие руководящие должности в сфере соблюдения правил противопожарной безопасности, злоупотребили полномочиями, из-за чего и произошел пожар. Дело возбудили по ч. 1 ст. 201 УК (злоупотребление полномочиями). По этой статье могут назначать наказание вплоть до четырех лет лишения свободы.

Пожар на складе начался 13 января. Огнем была охвачена площадь в 75 тыс. кв. м.

Источники РБК сообщали, что здание склада не было застраховано. «Компания обсуждала заключение страхового договора с одной из крупных страховых компаний незадолго до пожара, но до подписания дело так и не дошло», — утверждает один из собеседников РБК. Второй источник в одной из крупных страховых компаний также говорит, что был застрахован только товар, а здание — нет.

Сгоревший склад Wildberries в Шушарах не был застрахован
Бизнес
Фото:Анатолий Мальцев / EPA / ТАСС

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Склад Wildberries в Шушарах работал без разрешения, он не был введен в эксплуатацию, говорил в день пожара врио начальника службы регионального Госстройнадзора Вячеслав Захаров. В компании говорили, что они получили заключение о соответствии всем градостроительным регламентам и требованиям безопасности на склад в Шушарах под Санкт-Петербургом, на котором утром 13 января начался пожар, сообщали РБК в пресс-службе маркетплейса.

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Теги
Wildberries пожары склад Следственный комитет уголовное дело
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