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В СК опровергли информацию о задержании сотрудника Wildberries за поджог

СК опроверг информацию о задержании сотрудника Wildberries за поджог склада
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости
Фото: Александр Гальперин / РИА Новости

В Главном следственном управлении Следственного комитета (ГСУ СК) России по Санкт-Петербургу опровергли информацию о задержании сотрудника Wildberries за поджог склада в Шушарах. Об этом РБК сообщили в ведомстве.

«Никто не задержан», — заявили в пресс-службе городского ГСУ СК.

В ведомстве также рассказали изданию «Комсомольская правда» о том, что подозреваемых по этому преступлению нет.

Ранее телеграм-канал «Mash на Мойке» и RT со ссылкой на источник сообщили о задержании сотрудника маркетплейса, который ранее писал в рабочий чат о намерении совершить поджог из-за системы штрафов в компании. По данным «Mash на Мойке», у него дома также прошли обыски.

Пожар на складе Wildberries в Шушарах произошел 13 января. Ему был присвоен пятый, наивысший ранг сложности. Потушить пожар смогли на следующий день.

По словам источника РБК, предварительными версиями произошедшего являются занесение источника огня извне, аварийная работа электросети и неосторожное обращение с огнем. В Госстройнадзоре Санкт-Петербурга указали на то, что склад в Шушарах работал без разрешения на ввод в эксплуатацию. В Wildberries настаивают, что сгоревший склад соответствовал всем требованиям безопасности.

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Основатель и гендиректор компании Татьяна Бакальчук говорила, что Wildberries ведет круглосуточную работу над восстановлением логистики и выполнением всех обязательств.

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