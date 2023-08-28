Bloomberg узнал об идее Мазепина создать единого трейдера удобрений

Мишустин и Мантуров обсудили идею о едином трейдере удобрений, пишет агентство. Это позволит Москве лучше контролировать доходы и ценовую политику. Производители не увидели выгод для своего бизнеса, отмечает Bloomberg

Фото: Николай Тришин / ТАСС

Российские власти обсуждали идею создания единой торговой компании по экспорту удобрений для усиления ценового влияния на мировые рынки, пишет Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.

По данным агентства, такое предложение выдвинул в июле основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин, затем ее обсудили глава правительства Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Никакого решения в результате принято не было, когда дискуссия возобновится — неизвестно.

«Уралхим» заявил агентству, что компании ничего неизвестно об этом предложении. В пресс-службе «Уралхима» не ответили на запрос РБК. То, что инициатива принадлежит Мазепину, РБК подтвердил источник, близкий к одному из крупных производителей удобрений.

РБК направил запрос в пресс-службы правительства, Минпромторга, Минсельхоза и двух других крупнейших производителей удобрений в России — «Еврохима» и «Акрона».

Единая торговая компания могла бы позволить правительству лучше контролировать доходы от экспорта и сильнее влиять на цены. Но, по словам источников, крупные производители удобрений не поддержали это предложение из опасений, что бизнесу будет нанесен ущерб. Они указывают, что объемы экспорта большинства видов удобрений уже восстановились до предвоенного уровня, а потому бизнесмены не понимают, какую выгоду им сулит эта идея.

На долю России приходится около 15% глобальных поставок удобрений, она крупнейший поставщик в мире. За рубеж поставляется 37–38 млн т удобрений. В прошлом году, по информации Российской ассоциации производителей удобрений, экспорт российских удобрений сократился на 15%.

Проблемы с экспортом российских удобрений возникли после начала Москвой военной операции на Украине и последующих международных санкций. Продукция оказалась заблокирована в европейских портах. Снятие препятствий для поставок на мировой рынок упомянуто в тексте соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов, невыполнение этих условий стало одной из причин выхода Москвы из зерновой сделки в середине июля. Российские власти предлагают устранить эти трудности, обещая незамедлительно вернуться к выполнению соглашения.

«Кремль утверждает, что разорвал сделку, потому что международные санкции ограничивали его экспорт сельскохозяйственной продукции. На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — объяснял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Конфликт на Украине подсветил роль удобрений в качестве «стратегического рычага глобального влияния, которым сейчас управляют Москва и Пекин», это вызывает серьезное беспокойство у США и других западных государств, выяснил Bloomberg.