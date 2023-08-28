branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
00 часов : 00 минут : 00 секунд
00 дней

.

Лента новостей
Курс евро на 26 августа
EUR ЦБ: 102,26 (-0,21) Инвестиции, 25 авг, 17:06 Курс доллара на 26 августа
USD ЦБ: 94,71 (+0,31) Инвестиции, 25 авг, 17:06
Губернатор подарил мэру Перми молот со словами «дурь из головы вышибать» Политика, 15:44
WSJ узнала об опасениях Франции по поводу оружия для Киева из-за Трампа Политика, 15:42
Визуальная эстетика: десять красивых отелей в России РБК Стиль и МТС Travel, 15:38
В курской клинике ГК «Медскан» открыли новый корпус Пресс-релиз, 15:37
Казахстан заявил об уходе с поста консула России после слов о языке Политика, 15:36
На юго-западе Москвы курьер на самокате сбил 6-летнего ребенка Общество, 15:31
Эксперты предсказали рекордные дивиденды по акциям «Совкомфлота» Инвестиции, 15:30
На образовательные опции, интенсивы и подписку
Успейте получить новые знания со скидкой
Купить
В России начали продавать туры в Турцию «все включено» без алкоголя Общество, 15:12
Мэр Уссурийска объяснил свою фразу о безразличии властей Политика, 15:10
Элтон Джон попал в больницу после падения в своем доме в Ницце Общество, 15:09
Глава КХЛ назвал причины отказа лиги от независимости Спорт, 15:08
Как топливные бонусы автомобилистов помогают решать социальные проблемы Тренды, 15:05
Как запустить сервисный бизнес в облаке. Чек-лист РБК и Yandex Cloud, 15:01
Robinhood стала третьим по величине держателем биткоина на $3 млрд Крипто, 15:01
Бизнес ,  
0 

Bloomberg узнал об идее Мазепина создать единого трейдера удобрений

Bloomberg: Мишустин и Мантуров обсудили идею единого трейдера российских удобрений
Мишустин и Мантуров обсудили идею о едином трейдере удобрений, пишет агентство. Это позволит Москве лучше контролировать доходы и ценовую политику. Производители не увидели выгод для своего бизнеса, отмечает Bloomberg
Фото: Николай Тришин / ТАСС
Фото: Николай Тришин / ТАСС

Российские власти обсуждали идею создания единой торговой компании по экспорту удобрений для усиления ценового влияния на мировые рынки, пишет Bloomberg со ссылкой на трех осведомленных источников.

По данным агентства, такое предложение выдвинул в июле основатель «Уралхима» Дмитрий Мазепин, затем ее обсудили глава правительства Михаил Мишустин и министр промышленности и торговли Денис Мантуров. Никакого решения в результате принято не было, когда дискуссия возобновится — неизвестно.

«Уралхим» заявил агентству, что компании ничего неизвестно об этом предложении. В пресс-службе «Уралхима» не ответили на запрос РБК. То, что инициатива принадлежит Мазепину, РБК подтвердил источник, близкий к одному из крупных производителей удобрений.

РБК направил запрос в пресс-службы правительства, Минпромторга, Минсельхоза и двух других крупнейших производителей удобрений в России — «Еврохима» и «Акрона».

Единая торговая компания могла бы позволить правительству лучше контролировать доходы от экспорта и сильнее влиять на цены. Но, по словам источников, крупные производители удобрений не поддержали это предложение из опасений, что бизнесу будет нанесен ущерб. Они указывают, что объемы экспорта большинства видов удобрений уже восстановились до предвоенного уровня, а потому бизнесмены не понимают, какую выгоду им сулит эта идея.

На долю России приходится около 15% глобальных поставок удобрений, она крупнейший поставщик в мире. За рубеж поставляется 37–38 млн т удобрений. В прошлом году, по информации Российской ассоциации производителей удобрений, экспорт российских удобрений сократился на 15%.

Читайте на РБК Pro
Дефляция в Китае: с чем это связано и чем грозит мировой экономике
Топ-10 глобальных компаний с перспективами роста. Выбор Bloomberg
Агония гипермаркетов: минимаркеты растут быстрее всех форматов
Как сделать бизнес «неинтересным» для налоговиков — рекомендации

Проблемы с экспортом российских удобрений возникли после начала Москвой военной операции на Украине и последующих международных санкций. Продукция оказалась заблокирована в европейских портах. Снятие препятствий для поставок на мировой рынок упомянуто в тексте соглашения о вывозе украинского зерна из черноморских портов, невыполнение этих условий стало одной из причин выхода Москвы из зерновой сделки в середине июля. Российские власти предлагают устранить эти трудности, обещая незамедлительно вернуться к выполнению соглашения.

«Кремль утверждает, что разорвал сделку, потому что международные санкции ограничивали его экспорт сельскохозяйственной продукции. На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — объяснял госсекретарь США Энтони Блинкен.

Конфликт на Украине подсветил роль удобрений в качестве «стратегического рычага глобального влияния, которым сейчас управляют Москва и Пекин», это вызывает серьезное беспокойство у США и других западных государств, выяснил Bloomberg.

Красиво отдыхать

Специальный проект

Встретить закат на пустынном песчаном пляже

Отдохнуть

Замедлиться на берегу бирюзовой Катуни

Отдохнуть

Провести беззаботные выходные вдали от города

Отдохнуть

Наблюдать за звездами на Лунной поляне

Отдохнуть

Реклама, ПАО "МТС"

Авторы
Теги
Персоны
Михаил Добрунов Михаил Добрунов, Тимофей Дзядко Тимофей Дзядко
При участии
Елена Сухорукова
удобрения Михаил Мишустин Денис Мантуров Дмитрий Мазепин Минпромторг Уралхим
Михаил Мишустин фото

Михаил Мишустин

политик, премьер-министр России

3 марта 1966 года
Материалы по теме
ООН заявила об отсутствии экспорта удобрений в рамках зерновой сделки
Политика
Россия перегнала США по производству удобрений
Бизнес
МИД объявил о скорой отправке удобрений нуждающимся странам
Политика