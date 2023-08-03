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Военная операция на Украине ,  
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США предложили России гарантии по экспорту продовольствия

Блинкен: США готовы гарантировать безопасность экспорта продовольствия из России
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Военная операция на Украине
США считают, что Россия получила выгоду от выхода из зерновой сделки, но готовы гарантировать безопасность сельхозэкспорта, если она в нее вернется. Москва указывала, что ее требования в рамках сделки так и не были исполнены
Энтони Блинкен
Энтони Блинкен (Фото: Eduardo Munoz / Getty Images)

Госсекретарь Энтони Блинкен заявил, что США при возвращении России к зерновой сделке готовы гарантировать для нее безопасность экспорта продовольствия, передает Reuters.

По словам главы Госдепа, США готовы дать гарантии всем участникам сделки, в том числе России, если соответствующее решение будет принято Москвой, что те смогут безопасно экспортировать продовольствие.

Вместе с тем Блинкен подчеркнул, что заявления России о том, что санкции препятствуют экспорту продовольствия и удобрений, он считает некорректными. «Кремль утверждает, что разорвал сделку, потому что международные санкции ограничивали его экспорт сельскохозяйственной продукции. На самом деле из санкций прямо исключены продукты питания и удобрения. Фактически в то время, когда Россия отказалась от этой инициативы, она экспортировала больше зерна по более высоким ценам, чем когда-либо прежде», — сказал Блинкен в ходе выступления на открытом заседании Совбеза ООН.

Зерновая сделка была заключена год назад Россией и Украиной независимо друг от друга при посредничестве Турции и ООН. Она включала в себя две части: Черноморскую зерновую инициативу и Меморандум о взаимопонимании между Россией и ООН. Первая часть касалась вывоза украинской сельхозпродукции из портов Одессы, Черноморска и Южного, вторая — снятия ограничений на российский сельхозэкспорт.

Сделку неоднократно продлевали, последний раз — до 17 июля, однако после этого Россия объявила о приостановке участия в соглашении. Москва считает, что российская часть сделки не была выполнена.

После прекращения действия сделки Минобороны России заявило, что страна будет считать все идущие в украинские порты суда потенциальными перевозчиками военных грузов. Государства, под флагами которых идут эти корабли, будут считаться вовлеченными в конфликт на стороне Киева, добавили в ведомстве. Украинское Минобороны также заявило, что будет рассматривать следующие в порты России суда как перевозящие грузы военного назначения со всеми соответствующими рисками.

Россия не против зерновой сделки как таковой и может вернуться в нее, как только будут выполнены требования Москвы, заявлял президент Владимир Путин. В числе необходимых условий для продления сделки российские власти называли переподключение Россельхозбанка к SWIFT, возобновление поставок сельхозтехники и запчастей, отмену ограничений на страхование и перестрахование, снятие запрета на доступ в порты.

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Георгий Тадтаев Георгий Тадтаев
Энтони Блинкен США Зерновая сделка
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