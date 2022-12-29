Производители заявили о снижении экспорта удобрений на 15% вместо 20%

В этом году ожидается снижение экспорта российских минеральных удобрений из-за западных ограничений на 15%, сообщил глава Российской ассоциации производителей удобрений Андрей Гурьев.

«Следствием западных санкций стало снижение российского экспорта минеральных удобрений в 2022 году, по экспертной оценке, на 15%. При этом еще летом мы оценивали сокращение экспорта в 20%», — сказал он (цитата по ТАСС).

По словам Гурьева, летом производители «стали оправляться от санкционного давления», начали находить новые маршруты поставок и ушли из портов Балтики в российские, а также нарастили поставки «на рынки дружественных стран».

В ноябре замглавы российского МИДа Сергей Вершинин указывал, что в период с марта по сентябрь экспорт удобрений из России сократился на 38% по сравнению с прошлым годом. «Страны-импортеры недополучили 8 млн т продукции, которой достаточно для производства 25 млн т продовольствия, чтобы накормить 105 млн человек», — говорил он в интервью «РИА Новости».

Запад не вводил прямых ограничений на поставки удобрений из России, однако российские власти настаивают, что санкции против страны привели к проблемам с поставками. Снятие ограничений на экспорт удобрений и различной сельхозпродукции стали частью зерновой сделки Москвы, Киева, Анкары и ООН. Соглашение стороны подписали в июле, однако оно выполняется только частично — в отношении экспорта украинского зерна, не раз заявляла Россия.

К концу декабря с Украины вышли около 600 кораблей с сельхозпродукцией, сообщили в турецком Минтрансе. В то же время только одно судно с российскими удобрениями было отправлено в Африку из Нидерландов.

В конце ноября оно вышло из Нидерландов, 20 тыс. т удобрений направили в африканское государство Малави. Корабль MV Greenwich должен 31 декабря прибыть в Мозамбик для разрузки, оттуда удобрения по железной дороге отправят в Малави, у которой нет выхода к морю, писало агентство ТАСС.

Кремль отмечал в конце декабря, что проблема с экспортом удобрений еще не решена, но есть «существенные достижения».