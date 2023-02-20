Bloomberg сообщил о беспокойстве США лидерством России на рынке удобрений

Аналитики агентства отмечают, что Россия, Китай и Белоруссия контролируют большую часть мирового производства удобрений, что вызывает беспокойство у США и их союзников на фоне кризиса в отношении с этими странами

Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российская спецоперация на Украине выявила роль удобрений — как «стратегического рычага глобального влияния», которым на сегодняшний день управляют Россия и Китай, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что после начала российской спецоперации глобальные торговые цепочки изменились, что спровоцировало нехватку продовольствия в некоторых наименее обеспеченных странах, а также их массовым закупкам на Западе. «Это выдвинуло удобрения — и тех, кто их контролирует — на передний план политической повестки дня во всем мире: Государственный департамент США наращивает свой опыт в области удобрений, президенты пишут о них в Twitter, они фигурируют в предвыборных кампаниях и становятся центром внимания», — указывают авторы статьи.

Bloomberg отмечает, что США и другие западные страны серьезно обеспокоены ролью России, Китая и Белоруссии — как основных мировых поставщиков удобрений на мировые рынки. По подсчетам аналитиков агентства, Китай производит 31,9 млн т азота и 6,1 млн т калия, Россия — 11,2 млн т азота и 9,5 млн т калия, а Белоруссия — 1 млн т азота и 7,6 млн т калия. В то же время США находятся на 4-месте в списке глобальных производителей удобрения с 13,3 млн т азота и 369 тыс. т калия.

Как указал аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл, хотя цены на удобрения упали более чем на 50% по сравнению с прошлогодним пиком, фермеры в Юго-Восточной Азии и Африке остаются более уязвимыми, чем их коллеги в Северной Америке, Китае или Индия.

«По прогнозам, около 20% населения Малави столкнется с острой нехваткой продовольствия в «неурожайный сезон» до марта. <...> Это одна из 48 стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые Международный валютный фонд определил как страны, наиболее подверженные риску из-за резкого увеличения цен на продукты питания и удобрения», — говорится в статье.

Запад не вводил прямых ограничений на поставки удобрений из России, однако российские власти настаивают, что санкции против страны привели к проблемам с поставками. Снятие ограничений на экспорт удобрений и различной сельхозпродукции стали частью зерновой сделки Москвы, Киева, Анкары и ООН. Соглашение стороны подписали в июле, однако оно выполняется только частично — в отношении экспорта украинского зерна, не раз заявляла Россия.

К концу декабря с Украины вышли около 600 кораблей с сельхозпродукцией, сообщали в турецком Минтрансе. В то же время только одно судно с российскими удобрениями было отправлено в Африку из Нидерландов. Не смотря на это, доходы России от экспорта удобрений за первые десять месяцев прошлого года увеличились на 70%, до $16,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2021 года, следует из данных ООН.