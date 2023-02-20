Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК КомпанииРБК Life
...
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Pro
Инвестиции
Мероприятия
РБК+
Новая экономика
Тренды
Недвижимость
Спорт
Стиль
Национальные проекты
Город
Крипто
Дискуссионный клуб
Исследования
Кредитные рейтинги
Франшизы
Газета
Спецпроекты СПб
Конференции СПб
Спецпроекты
Проверка контрагентов
РБК Библиотека
Подкасты
ESG-индекс
Политика
Экономика
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Life
РБК Компании
Главное меню
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Все о банках на одном сайте
Лента новостей
Курс евро на 18 февраля
EUR ЦБ: 79,61 (-0,37) Инвестиции, 17 фев, 16:15 Курс доллара на 18 февраля
USD ЦБ: 74,76 (-0,01) Инвестиции, 17 фев, 16:15
«Коммерсантъ» узнал о просьбе Минтранса к регионам по электросамокатам Общество, 04:48
«Известия» узнали, что запуск «Союза МС-23» к МКС состоится 24 февраля Технологии и медиа, 04:23
Ученые решили пробурить скважину к центру Земли в поисках истоков жизни Технологии и медиа, 04:06
Bloomberg сообщил о беспокойстве США лидерством России на рынке удобрений Политика, 03:38
Сестра Ким Чен Ына пригрозила запускать ракеты в Тихий океан в ответ США Политика, 02:59
«Известия» узнали о создании новой дивизии подводных лодок на Камчатке Политика, 02:38
Бастрыкин заявил о наличии доказательств причастности Киева к «геноциду» Политика, 02:26
Научитесь говорить убедительно
На интенсиве РБК Pro вы сразу применяете знания на практике – готовите собственное выступление
Прокачать навык
FT сообщила о провале попыток Запада настроить Африку против России Политика, 02:09
Умер актер из сериала «Закон и порядок» Ричард Белзер Общество, 02:03
«Известия» узнали о проекте единого закона о тишине Общество, 01:25
КНДР провела второй за два дня пуск баллистической ракеты Политика, 01:24
Цукерберг анонсировал значки платной верификации в Facebook и Instagram Технологии и медиа, 00:58
В Раде заслушают доклад ВСУ по «резонансным» случаям вручения повесток Политика, 00:46
«ГИБДД это не нужно». Когда с камер начнут приходить штрафы за ОСАГО Авто, 00:15
Война санкций ,  
0 

Bloomberg сообщил о беспокойстве США лидерством России на рынке удобрений

Bloomberg: Россия и Китай «держат мертвой хваткой» мировую продовольственную безопасность
Аналитики агентства отмечают, что Россия, Китай и Белоруссия контролируют большую часть мирового производства удобрений, что вызывает беспокойство у США и их союзников на фоне кризиса в отношении с этими странами
Фото: Эрик Романенко / ТАСС
Фото: Эрик Романенко / ТАСС

Российская спецоперация на Украине выявила роль удобрений — как «стратегического рычага глобального влияния», которым на сегодняшний день управляют Россия и Китай, пишет Bloomberg.

Агентство напоминает, что после начала российской спецоперации глобальные торговые цепочки изменились, что спровоцировало нехватку продовольствия в некоторых наименее обеспеченных странах, а также их массовым закупкам на Западе. «Это выдвинуло удобрения — и тех, кто их контролирует — на передний план политической повестки дня во всем мире: Государственный департамент США наращивает свой опыт в области удобрений, президенты пишут о них в Twitter, они фигурируют в предвыборных кампаниях и становятся центром внимания», — указывают авторы статьи.

Bloomberg отмечает, что США и другие западные страны серьезно обеспокоены ролью России, Китая и Белоруссии — как основных мировых поставщиков удобрений на мировые рынки. По подсчетам аналитиков агентства, Китай производит 31,9 млн т азота и 6,1 млн т калия, Россия — 11,2 млн т азота и 9,5 млн т калия, а Белоруссия — 1 млн т азота и 7,6 млн т калия. В то же время США находятся на 4-месте в списке глобальных производителей удобрения с 13,3 млн т азота и 369 тыс. т калия.

Как указал аналитик Bloomberg Intelligence Алексис Максвелл, хотя цены на удобрения упали более чем на 50% по сравнению с прошлогодним пиком, фермеры в Юго-Восточной Азии и Африке остаются более уязвимыми, чем их коллеги в Северной Америке, Китае или Индия.

«По прогнозам, около 20% населения Малави столкнется с острой нехваткой продовольствия в «неурожайный сезон» до марта. <...> Это одна из 48 стран Африки, Азии и Латинской Америки, которые Международный валютный фонд определил как страны, наиболее подверженные риску из-за резкого увеличения цен на продукты питания и удобрения», — говорится в статье.

Запад не вводил прямых ограничений на поставки удобрений из России, однако российские власти настаивают, что санкции против страны привели к проблемам с поставками. Снятие ограничений на экспорт удобрений и различной сельхозпродукции стали частью зерновой сделки Москвы, Киева, Анкары и ООН. Соглашение стороны подписали в июле, однако оно выполняется только частично — в отношении экспорта украинского зерна, не раз заявляла Россия.

Читайте на РБК Pro
Как учить английский язык тем, кто хочет быстро вырасти в карьере
Почему стоит регулярно ходить в сауну: объясняет нейробиолог из Стэнфорда
Утром или вечером: когда эффективнее всего заниматься спортом
«Это паршивый бизнес». Почему Уоррен Баффет пожалел денег на новые станки

К концу декабря с Украины вышли около 600 кораблей с сельхозпродукцией, сообщали в турецком Минтрансе. В то же время только одно судно с российскими удобрениями было отправлено в Африку из Нидерландов. Не смотря на это, доходы России от экспорта удобрений за первые десять месяцев прошлого года увеличились на 70%, до $16,7 млрд, по сравнению с тем же периодом 2021 года, следует из данных ООН.

По данным внешнеторговой базы ООН, статистических органов Китая, Индии, США, в 2022 году российские экспортеры удобрений в разы увеличили выручку от продаж по всему миру. Так, импорт Бразилией российских удобрений в денежном выражении вырос в 2,5 раза в январе—августе 2022 года по сравнению с тем же периодом годом ранее — почти до $4,9 млрд. Импорт в Индию за январь—октябрь увеличился на 578%, до $2,2 млрд (годом ранее — лишь $325 млн). Поставки в США за аналогичный период выросли на 41%, до $1,36 млрд. При этом экспортная выручка увеличилась благодаря росту мировых цен на удобрения, тогда как физические объемы могли и не вырасти. Например, в январе—октябре ввоз российских удобрений в Китай сократился до 1,88 млн т по сравнению с 2,38 млн т за тот же период 2021 года, следует из данных Главного таможенного управления КНР.

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
удобрения Россия Китай США Военная операция на Украине санкции
Материалы по теме
Данные ООН показали 70%-ный рост доходов России от экспорта удобрений
Бизнес
Мазепин заявил о надежде отправить застрявшие в Риге удобрения в Африку
Бизнес
Песков заявил о «существенных достижениях» в вопросе экспорта удобрений
Политика
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Социальные сети
ВКонтакте
Одноклассники
YouTube
Telegram
Дзен
Новости регионов
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморский край
Подписки
РБК Comfort
РБК Pro
Уведомления
RSS Новости
Оповещения RBC.ru
Рубрики
Политика
Экономика
Общество
Бизнес
Технологии и медиа
Финансы
РБК Новости
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
РБК Компании
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2023. Сообщения и материалы сетевого издания «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 03.12.2021 за номером ЭЛ №ФС77-82385) сопровождаются пометкой «РБК». 18+ letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter