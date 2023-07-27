Зимбабве и Нигерия получат часть арестованных удобрений «Уралхима»

«Уралхим» передаст Зимбабве и Нигерии партию удобрений в качестве гуманитарного груза. В 2022 году более 260 тыс. т удобрений компании были заблокированы в европейских портах из-за санкций против ее совладельца Дмитрия Мазепина

Склад удобрений в России (Фото: Кирилл Брага / РИА Новости)

Компания «Уралхим» поставит две партии удобрений в Зимбабве и Нигерию в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. Об этом сообщил гендиректор «Уралхима» Дмитрий Коняев 27 июля во время сессии на саммите «Россия — Африка» в Санкт-Петербурге, передает корреспондент РБК. Удобрения будут переданы в качестве гуманитарной помощи.

Коняев не раскрыл объем этих двух партий удобрений. Время и объемы поставок удобрений в адрес Зимбабве и Нигерии пока не определены, идет переговорный процесс, сообщили РБК в пресс-службе «Уралхима».

В 2022 году в европейских портах было арестовано более 260 тыс. т удобрений «Уралхима» из-за санкций, введенных против акционера компании Дмитрия Мазепина после начала военной спецоперации России на Украине. Европейские власти запретили отправлять эти товары в качестве коммерческого груза конечным покупателям. Тогда российская компания договорилась в рамках Всемирной продовольственной программы ООН отправить арестованные удобрения в качестве гуманитарной помощи беднейшим странам. «Уралхим» взял на себя расходы по погрузке, транспортировке и страхованию партий, а ООН участвует как логистический посредник, фрахтуя судна для перевозки удобрений. Первая партия в 20 тыс. удобрений была отправлена осенью 2022 года из Нидерландов в Малави, вторая в объеме 34 тыс. т весной 2023 года пришла из Латвии в Кению. Сейчас под арестом в Европе остаются 200 тыс. т, сообщили в пресс-службе «Уралхима».

Президент Владимир Путин в сентябре 2022 года заявил, что Россия готова поставлять удобрения в Африку бесплатно. Тогда он напомнил, что заблокированные в европейских портах российские удобрения (не только «Уралхима», но и других производителей) сейчас могут получить только страны Евросоюза. «А поставка наших удобрений, так же как и белорусских, через порты европейских стран в те же развивающиеся страны — на рынки Азии, Африки, Латинской Америки — до сих пор запрещена, невозможна», — отметил он.

Осенью 2022 года «Уралхим» также поставил из России гуманитарную партию удобрений в объеме 23,5 тыс. т в Буркина-Фасо.

Мазепин, попавший под санкции ЕС, в марте 2022 года продал контрольный пакет (52%) «Уралхима» и покинул пост генерального директора, сохранив 48% компании. Новым гендиректором был назначен Коняев, который ранее занимал пост председателя совета директоров.

Российские производители в 2022 году поставили в африканские страны 1,6 млн т удобрений. К 2025 году поставки могут быть увеличены до 2,5 млн т, заявил глава Российской ассоциации производителей удобрений (РАПУ), экс-глава «Фосагро» Андрей Гурьев. По данным РАПУ, «Фосагро» поставляет в Африку 33% всего объема российских удобрений в этот регион, «ЕвроХим» — 25%, «Уралхим» — 24%, «Акрон» — 12%.