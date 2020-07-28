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Пандемия коронавируса ,  
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В ООН заявили о росте загрязнения окружающей среды масками и перчатками

По оценкам специалистов, введение карантинных мер привело к сокращению выбросов парниковых газов до 5%, однако всплеск потребления одноразовых изделий усугубил ситуацию с загрязнением окружающей среды пластиком

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, в том числе масками для лица, защитными перчатками и флаконами из-под дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По оценкам специалистов, в результате принятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19 произошло сокращение выбросов парниковых газов до 5%, однако «далеко не все меры, направленные на противодействие коронавирусу, возымели позитивный эффект на окружающую среду».

«Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов, включая пластиковые маски для лица, перчатки, флаконы с дезинфицирующими средствами и упаковки для продуктов питания», — говорится в докладе.

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По словам директора департамента международной торговли ЮНКТАД Памелы Коук-Гамильтон, загрязнение окружающей среды пластиком уже являлось одной из главных угроз планете еще до вспышки коронавируса. «Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию», — добавила она.

Согласно подсчетам консалтинговой компании Grand View Research, мировые продажи одних лишь одноразовых масок увеличились с $800 млн в 2019 году до $166 млрд в текущем.

Социальное дистанцирование, как отмечает в докладе, также привело к увеличению доставок на дом товаров и продуктов, завернутых в пластиковую упаковку. По оценкам ЮНКТАД, около 75% пластика, появившегося из-за пандемии, вероятнее всего, станут отходами, засоряющими свалки и моря. При этом, по оценкам программы ООН по окружающей среде, негативное побочное воздействие пластмассовых отходов, в частности, на рыбный промысел, туризм и морской транспорт, составляет $40 млрд в год.

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Фото: Александр Кряжев / РИА Новости

В ЮНКТАД обратились к правительствам государств с просьбой отказаться от использования пластика или переходить на нетоксичные и биоразлагаемые заменители пластмасс, такие как стекло, керамика, природные волокна, бумага, картон, рисовая шелуха, натуральный каучук и животные белки.

«Поскольку развивающиеся страны являются основными поставщиками многих заменителей пластмасс, возросший глобальный спрос может создать для них новые, более экологичные торговые и инвестиционные возможности», — отметила Коук-Гамильтон. Она добавила, что изменения в структуре производства большинства заменителей пластмасс могут создать новые рабочие места.

Автор: Михаил Юшков
Теги: ООН, загрязнение окружающей среды, маски, коронавирус
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