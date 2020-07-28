В ООН заявили о росте загрязнения окружающей среды масками и перчатками

По оценкам специалистов, введение карантинных мер привело к сокращению выбросов парниковых газов до 5%, однако всплеск потребления одноразовых изделий усугубил ситуацию с загрязнением окружающей среды пластиком

Пандемия коронавируса привела к резкому росту загрязнения окружающей среды одноразовыми изделиями, в том числе масками для лица, защитными перчатками и флаконами из-под дезинфицирующих жидкостей. Об этом говорится в докладе, опубликованном Конференцией ООН по торговле и развитию (ЮНКТАД).

По оценкам специалистов, в результате принятия ограничительных мер в связи с пандемией коронавируса COVID-19 произошло сокращение выбросов парниковых газов до 5%, однако «далеко не все меры, направленные на противодействие коронавирусу, возымели позитивный эффект на окружающую среду».

«Наши улицы, пляжи и океаны пострадали от цунами отходов, включая пластиковые маски для лица, перчатки, флаконы с дезинфицирующими средствами и упаковки для продуктов питания», — говорится в докладе.

По словам директора департамента международной торговли ЮНКТАД Памелы Коук-Гамильтон, загрязнение окружающей среды пластиком уже являлось одной из главных угроз планете еще до вспышки коронавируса. «Внезапный всплеск ежедневного потребления изделий, призванных обеспечить безопасность людей и остановить болезнь, значительно усугубил ситуацию», — добавила она.