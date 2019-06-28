Миллер анонсировал новые кадровые изменения в «Газпроме»

Глава «Газпрома» сообщил, что кадровые перестановки продолжатся, объяснив этот шаг необходимостью преодолеть инерционные препятствия в развитии компании

Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Кадровые изменения в «Газпроме» не завершены и продолжатся в самое ближайшее время, заявил в ходе пресс-конференции председатель правления компании Алексей Миллер.

«Изменения направлены на то, чтобы преодолеть инерционные препятствия в развитии компании», — сказал он, назвав задачами компании «создание эффективного механизма контроля инвестиционно-строительного цикла», повышение прозрачности и внедрение налогового мониторинга.

В феврале 2019 года свои посты покинули два заместителя Миллера — Валерий Голубев, курировавший внутренний рынок, и Александр Медведев, отвечавший за экспорт. В апреле к ним присоединился еще один зампред правления — Андрей Круглов, который курировал финансы. Затем совет директоров «Газпрома» по предложению Миллера прекратил полномочия главы «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева.

3 июня на фоне слухов о скорой отставке самого Миллера акции «Газпрома» подорожали на 17%. Начальник департамента 816 «Газпрома» (финансово-экономический) Александр Иванников заявил РБК, что слух об отставке запустил тот, кто рассчитывал «креативно продать» акции компании.