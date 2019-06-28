Миллер анонсировал новые кадровые изменения в «Газпроме»

Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инновацийЗдоровье
...
USD Бирж. 62,89 -0,19 EUR Бирж. 71,57 -0,13 Brent 66,67 +0,71% USD Нал. 63,45 62,62 EUR Нал. 72,19 71,29 USD ЦБ 63,08 +0,03 EUR ЦБ 71,82 +0,15 EUR/USD 1,1380 +0,0014 BTC/USD Бирж. 11 559,00 +382,00 IMOEX 2 778,73 -0,03% RTSI 1 391,79 +0,27% DJIA 26 526,58 -0,04% Nasdaq 7 967,76 +0,73%
Скрыть баннеры
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Рубрики
Поиск
Смена региона
Телеканал
Газета
Тренды
РБК+
Pro
Quote
Авто
Спорт
Недвижимость
Стиль
Крипто
Исследования
Продажа бизнеса
Франшизы
Конференции
Журнал
Премия РБК 2018
Премия РБК СПб 2018
Экономика инноваций
Pink
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Красноярск
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.
Tesla $300 (+35,84%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Tesla $300 (+35,84%) прогноз Jefferies к 27.06.20
BRENT $30 (-54,68%) прогноз Bank of America - Merrill Lynch к 27.06.20
VEON $4,2 (+46,85%) прогноз Raiffeisen Research к 31.05.20
Alibaba $220 (+28,47%) прогноз Stifel к 16.05.20
Евро/Рубль ₽80 (+11,56%) прогноз FxPro к 31.12.19
Лента новостей
Курс доллара на 29 июня
USD ЦБ: 63,08 (+0,03) Quote, 12:48
Курс евро на 29 июня
EUR ЦБ: 71,82 (+0,15) Quote, 12:48
Лавров заявил о понимании Россией и США необходимости в сотрудничестве Политика, 15:47 Битва дизайнеров: три интерьерных решения для 120 и 80 квадратных метров РБК и Экспострой на Нахимовском, 15:44 В МИДе заявили о конце существования договора РСМД Политика, 15:40 Синоптики зафиксировали рекордно низкое атмосферное давление в Москве Общество, 15:35 В Москве по заявлению зятя экс-мэра Киева задержали золотопромышленника Общество, 15:31 Сарафанное радио — лучший канал связи: интервью с HR-директором «Магнита» Pro, 15:24 Минск предложил повысить тариф на транзит для компенсации за «Дружбу» Бизнес, 15:23 Купальни, музыка и ретеш: как живут в Будапеште РБК и ОТП Банк, 15:15 Орешкин поспорил с ЦБ о роли потребкредитов в росте ВВП Финансы, 15:14 Миллер сравнил позицию Украины по газу с установкой телеги впереди лошади Бизнес, 15:12 Миллер анонсировал новые кадровые изменения в «Газпроме» Бизнес, 15:12 ДНР и ЛНР в Минске передали Медведчуку четырех украинских пленных Политика, 15:09 В Москве покончил с собой замкомандира взвода Росгвардии Общество, 15:05 Акции НЛМК упали до минимума за месяц: что случилось Quote, 15:03
Бизнес ,  
0 
Миллер анонсировал новые кадровые изменения в «Газпроме»
Глава «Газпрома» сообщил, что кадровые перестановки продолжатся, объяснив этот шаг необходимостью преодолеть инерционные препятствия в развитии компании
Алексей Миллер (Фото: Петр Ковалев / ТАСС)

Кадровые изменения в «Газпроме» не завершены и продолжатся в самое ближайшее время, заявил в ходе пресс-конференции председатель правления компании Алексей Миллер.

«Изменения направлены на то, чтобы преодолеть инерционные препятствия в развитии компании», — сказал он, назвав задачами компании «создание эффективного механизма контроля инвестиционно-строительного цикла», повышение прозрачности и внедрение налогового мониторинга.

В феврале 2019 года свои посты покинули два заместителя Миллера — Валерий Голубев, курировавший внутренний рынок, и Александр Медведев, отвечавший за экспорт. В апреле к ним присоединился еще один зампред правления — Андрей Круглов, который курировал финансы. Затем совет директоров «Газпрома» по предложению Миллера прекратил полномочия главы «Газпром межрегионгаза» Кирилла Селезнева.

Бизнес
Рынок сыграл в отставку главы «Газпрома»

3 июня на фоне слухов о скорой отставке самого Миллера акции «Газпрома» подорожали на 17%. Начальник департамента 816 «Газпрома» (финансово-экономический) Александр Иванников заявил РБК, что слух об отставке запустил тот, кто рассчитывал «креативно продать» акции компании.

Позднее председатель совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков заявил, что не видит альтернативы Миллеру на посту главы компании.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: Алексей Миллер
Материалы по теме
На правлении «Газпрома» не стали обсуждать отставку Миллера
Бизнес
Зубков не нашел альтернативы Миллеру на посту главы «Газпрома»
Общество
РБК
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Социальные сети
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Региональные версии
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Подписки
Скрыть баннеры
Рассылка РБК
Уведомления
RSS
Оповещения RBC.ru
РБК Главное
iOS
Android
РБК Лента новостей
iOS
Android
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
Юридическая информация
Информация об ограничениях
Правовая информация
О соблюдении авторских прав
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2019. Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет. letters@rbc.ru
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter