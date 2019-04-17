С подачи Миллера в правление «Газпрома» вошел замглавы департамента 314

Совет директоров ПАО «Газпром» прекратил полномочия Кирилла Селезнева, возглавлявшего «Газпром межрегионгаз», и включил в правление Геннадия Сухова, до последнего времени — заместителя начальника департамента 314, говорится в сообщении «Газпрома» на портале раскрытия корпоративной информации.
«Избрать Сухова Геннадия Николаевича членом правления ПАО «Газпром» с 15 апреля 2019 года сроком на пять лет», — заявили в «Газпроме». Департамент 314, который возглавлял Селезнев, занимается маркетингом и переработкой газа.
В сообщении компании указано, что предложения о кадровых перестановках были внесены председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.
12 апреля Селезнева освободили от должности гендиректора «Газпром межрегионгаза» и начальника департамента 314. Решение приняли в связи с окончанием контракта.