С подачи Миллера в правление «Газпрома» вошел замглавы департамента 314

Геннадий Сухов стал членом правления в связи с прекращением полномочий Кирилла Селезнева, который входил в правление «Газпрома» с 2002 года. Источники РБК утверждали, что Селезнев — один из приближенных Алексея Миллера

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Совет директоров ПАО «Газпром» прекратил полномочия Кирилла Селезнева, возглавлявшего «Газпром межрегионгаз», и включил в правление Геннадия Сухова, до последнего времени — заместителя начальника департамента 314, говорится в сообщении «Газпрома» на портале раскрытия корпоративной информации.

«Избрать Сухова Геннадия Николаевича членом правления ПАО «Газпром» с 15 апреля 2019 года сроком на пять лет», — заявили в «Газпроме». Департамент 314, который возглавлял Селезнев, занимается маркетингом и переработкой газа.

В сообщении компании указано, что предложения о кадровых перестановках были внесены председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

12 апреля Селезнева освободили от должности гендиректора «Газпром межрегионгаза» и начальника департамента 314. Решение приняли в связи с окончанием контракта.