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С подачи Миллера в правление «Газпрома» вошел замглавы департамента 314
Геннадий Сухов стал членом правления в связи с прекращением полномочий Кирилла Селезнева, который входил в правление «Газпрома» с 2002 года. Источники РБК утверждали, что Селезнев — один из приближенных Алексея Миллера
Фото: Максим Блинов / РИА Новости

Совет директоров ПАО «Газпром» прекратил полномочия Кирилла Селезнева, возглавлявшего «Газпром межрегионгаз», и включил в правление Геннадия Сухова, до последнего времени — заместителя начальника департамента 314, говорится в сообщении «Газпрома» на портале раскрытия корпоративной информации.

«Избрать Сухова Геннадия Николаевича членом правления ПАО «Газпром» с 15 апреля 2019 года сроком на пять лет», — заявили в «Газпроме». Департамент 314, который возглавлял Селезнев, занимается маркетингом и переработкой газа.

В сообщении компании указано, что предложения о кадровых перестановках были внесены председателем правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером.

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12 апреля Селезнева освободили от должности гендиректора «Газпром межрегионгаза» и начальника департамента 314. Решение приняли в связи с окончанием контракта.

Тогда же Селезнева назначили на пост гендиректора «РусХимАльянса», оператора проекта создания газохимического и СПГ-комплекса в районе Усть-Луги, который «Газпром» будет строить вместе с «РусГазДобычей».

Источники РБК отмечали, что Селезнев был приближенным к председателю правления «Газпрома» — он начал работать в компании почти с момента прихода Миллера в 2001 году, был его помощником и замруководителя аппарата правления, а позже вошел в правление и возглавил департамент маркетинга, переработки газа и жидких углеводородов.

Замруководителя Фонда национальной энергетической безопасности Константин Симонов отметил, что Селезнева «задел скандал», связанный с арестом его заместителя в «Газпром межрегионгазе» Рауля Арашукова и его сына, сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа. «Думаю, что Миллер планировал назначить Селезнева зампредом правления, курирующим внутренний рынок, вместо Валерия Голубева, но дело Арашуковых смешало ему все карты и вынудило принять другое решение», — сказал Симонов.

Новая должность Селезнева позволяет уволить его без согласования с советом директоров, заявил РБК источник, близкий к «Газпрому».

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По версии следствия, Арашуков-старший создал преступное сообщество и похитил газ на сумму более 30 млрд руб., а его сын участвовал в преступном сообществе, двух заказных убийствах и оказывал давление на свидетелей.

До отставки Селезнева «Газпром» покинули несколько топ-менеджеров, работавших в компании более 15 лет. В частности, в феврале ушли заместители председателя правления Александр Медведев и Валерий Голубев, а в апреле — финансовый директор Андрей Круглов.

Автор: Константин Нагаев
Теги: ПАО Газпром, совет директоров
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