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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Зубков не нашел альтернативы Миллеру на посту главы «Газпрома»

Никто в «Газпроме» не причастен к появлению сообщений о скорой отставке главы компании Алексея Миллера, заявил в интервью «Дождю» в кулуарах Петербургского международного экономического форума председатель Совета директоров «Газпрома» Виктор Зубков. По его словам, человека, способного заменить Миллера на посту главы «Газпрома», просто нет.

«Мы считаем, что это не может быть. Я думаю, что Алексей Борисович это такой эффективный руководитель. Я его знаю еще со времен работы в мэрии Санкт-Петербурга начала 90-х годов. Ну нет такого сегодня руководителя, [кроме Миллера], который бы мог справиться с такой компанией как «Газпром», — сказал Зубков.

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В свою очередь начальник департамента 816 «Газпрома» (финансово-экономический) Александр Иванников заявил РБК, что слух об отставке Миллера запустил тот, кто рассчитывал «креативно продать» акции компании.

«Кто-то воспринимает уход председателя как позитивный фактор, я не думаю, что это позитивный фактор. Но это был совершенно точно фейк. Если посмотреть, кто продавал акции в этот день на Московской бирже, можно будет понять, кто автор», — сказал РБК Иванников.

На фоне сообщений об отставке Миллера акции «Газпрома» 3 июня подорожали на 17%.

Теги: Виктор Зубков, Алексей Миллер, ПМЭФ
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