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JPMorgan Chase & Co $118 (+7,41%) прогноз Jefferies к 15.04.20 Купить
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Финансист «Газпрома» назвал скачок акций монополии «манипуляцией рынком»
Причиной резкого взлета стоимости акций «Газпрома» стала попытка «креативно» заработать на слухе об отставке Миллера, заявил РБК глава финансово-экономического департамента компании. По его словам, акции будут дорожать и дальше
Александр Иванников (Фото: gazprom.ru)

Скачок котировок «Газпрома» 3 июня стал следствием манипуляции рынком, заявил РБК начальник департамента 816 «Газпрома» (финансово-экономический) Александр Иванников.

«С моей точки зрения, это манипуляция рынком. Кто-то распустил слух, что председатель правления (Алексей Миллер. — РБК) уходит, и хотел креативно продать акции», — сказал Иванников.

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 3 июня, акции «Газпрома» примерно за три часа подорожали на 17%, впервые за 11 лет превысив отметку 250 руб. за штуку. Перед этим в Telegram-каналах прошла информация об отставке Алексея Миллера и его смене на главу «Газпром нефти» Александра Дюкова уже 4 июня. Информация оказалась ложной, и уже к вечеру прирост стоимости акций «Газпрома» сократился до 9,49%, а в следующие два дня шла коррекция вниз.

«Кто-то воспринимает уход председателя как позитивный фактор, я не думаю, что это позитивный фактор. Но это был совершенно точно фейк. Если посмотреть, кто продавал акции в этот день на Московской бирже, можно будет понять, кто автор», — сказал РБК Иванников, признавшись, что не знает, кто запустил слух.

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Ранее в четверг экс-зампред правления и миноритарный акционер «Газпрома» Александр Медведев объяснил скачок котировок приближением цены акций к реальной рыночной стоимости. «Мы начинаем приближаться к рыночной стоимости, потому что мы были дико недооценены», — сказал он.

Иванников также считает, что в дальнейшем акции «Газпрома» будут дорожать, так как существуют предпосылки для устойчивого, а не скачкообразного роста цены.

«Мы в этом году возьмем на себя обязательства не снижать дивиденды, но не в абсолютном варианте, а в относительном: мы видим цель достижения выплат в 50% от МСФО в ближайшие два-три года... Будет делаться полный налоговый мониторинг зависимых обществ, что приведет к повышению их прозрачности», — сказал он.

В четверг, 6 июня, стоимость акций «Газпрома» на Московской бирже колеблется вокруг уровня закрытия предыдущих торгов, на максимуме она поднималась до 236,6 руб.

Авторы: Людмила Подобедова, Евгений Калюков
Теги: Московская биржа
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