Финансист «Газпрома» назвал скачок акций монополии «манипуляцией рынком»

Причиной резкого взлета стоимости акций «Газпрома» стала попытка «креативно» заработать на слухе об отставке Миллера, заявил РБК глава финансово-экономического департамента компании. По его словам, акции будут дорожать и дальше

Александр Иванников (Фото: gazprom.ru)

Скачок котировок «Газпрома» 3 июня стал следствием манипуляции рынком, заявил РБК начальник департамента 816 «Газпрома» (финансово-экономический) Александр Иванников.

«С моей точки зрения, это манипуляция рынком. Кто-то распустил слух, что председатель правления (Алексей Миллер. — РБК) уходит, и хотел креативно продать акции», — сказал Иванников.

В ходе торгов на Московской бирже в понедельник, 3 июня, акции «Газпрома» примерно за три часа подорожали на 17%, впервые за 11 лет превысив отметку 250 руб. за штуку. Перед этим в Telegram-каналах прошла информация об отставке Алексея Миллера и его смене на главу «Газпром нефти» Александра Дюкова уже 4 июня. Информация оказалась ложной, и уже к вечеру прирост стоимости акций «Газпрома» сократился до 9,49%, а в следующие два дня шла коррекция вниз.

«Кто-то воспринимает уход председателя как позитивный фактор, я не думаю, что это позитивный фактор. Но это был совершенно точно фейк. Если посмотреть, кто продавал акции в этот день на Московской бирже, можно будет понять, кто автор», — сказал РБК Иванников, признавшись, что не знает, кто запустил слух.