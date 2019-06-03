Цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%

Стоимость бумаг «Газпрома» на Московской бирже впервые за 10 лет превысила 250 руб. В результате «Газпром» стал самой дорогой компанией России

Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На Московской бирже продолжается быстрый рост котировок «Газпрома». Еще до полудня компания успела обойти Сбербанк по рыночной капитализации, а в 13:05 стоимость ее акций впервые за десять лет превысила 250 руб. за штуку.

На пике роста цена акций «Газпрома» подскочила до отметки 251,65 руб., что на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый в понедельник максимум стал рекордным с августа 2008 года, в предыдущий раз дороже 250 руб. бумаги «Газпрома» стоили 22 августа 2008 года (253,35 руб.).

Стремительный рост котировок аналитики связывают с предстоящей выплатой компанией рекордных дивидендов за 2018 год (в соответствии с рекомендацией совета директоров, которую 28 июня должно утвердить собрание акционеров планируется выплатить 393 млрд руб. или по 16,61 руб. на акцию) и сообщениями о разработке новой дивидендной компании. 30 мая глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания может перейти к выплате акционерам 50% прибыли (вместо 23% по итогам 2018 года) в течение трех лет. В презентации (.pdf) к опубликованному отчету говорится, что «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику.

Достигнув максимума дня, котировки акций «Газпрома» несколько снизились. К 13:45 мск стоимость бумаг составляла 235,13 руб., что на 9,31% превышает уровень закрытия торгов в пятницу, 31 мая.