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Frontier $3 (+57,89%) прогноз Deutsche Bank к 03.04.20 Купить
BRENT $66 (-2,29%) прогноз BNP Paribas к 30.06.20
ОГК-2 ₽0,5 (+9,91%) прогноз Финам к 20.05.20 Купить
Доллар/Рубль ₽63,5 (-2,26%) прогноз Nordea к 28.08.19 Купить
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Бизнес ,  
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Цена акций «Газпрома» за три часа выросла на 17%
Стоимость бумаг «Газпрома» на Московской бирже впервые за 10 лет превысила 250 руб. В результате «Газпром» стал самой дорогой компанией России
Фото: Виталий Тимкив / ТАСС

На Московской бирже продолжается быстрый рост котировок «Газпрома». Еще до полудня компания успела обойти Сбербанк по рыночной капитализации, а в 13:05 стоимость ее акций впервые за десять лет превысила 250 руб. за штуку.

На пике роста цена акций «Газпрома» подскочила до отметки 251,65 руб., что на 16,99% выше уровня закрытия предыдущих торгов. Достигнутый в понедельник максимум стал рекордным с августа 2008 года, в предыдущий раз дороже 250 руб. бумаги «Газпрома» стоили 22 августа 2008 года (253,35 руб.).

Бизнес
«Газпром» стал самой дорогой компанией России

Стремительный рост котировок аналитики связывают с предстоящей выплатой компанией рекордных дивидендов за 2018 год (в соответствии с рекомендацией совета директоров, которую 28 июня должно утвердить собрание акционеров планируется выплатить 393 млрд руб. или по 16,61 руб. на акцию) и сообщениями о разработке новой дивидендной компании. 30 мая глава финансового департамента «Газпрома» Александр Иванников заявил, что компания может перейти к выплате акционерам 50% прибыли (вместо 23% по итогам 2018 года) в течение трех лет. В презентации (.pdf) к опубликованному отчету говорится, что «Газпром» разрабатывает новую дивидендную политику.

Достигнув максимума дня, котировки акций «Газпрома» несколько снизились. К 13:45 мск стоимость бумаг составляла 235,13 руб., что на 9,31% превышает уровень закрытия торгов в пятницу, 31 мая.

Автор: Евгений Калюков
Теги: Московская биржа, дивиденды
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