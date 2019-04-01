«Газпром» нашел замену двоим ушедшим на пенсию зампредам

Новыми заместителя главы правления «Газпрома» стали Елена Бурмистрова и Олег Аксютин. Компанию покинет Андрей Круглов, курировавший в «Газпроме» финансовый блок. Зампред Виталий Маркелов будет курировать сбыт на внутреннем рынке

Фото: Саид Царнаев / РИА Новости

В руководстве «Газпрома», из которого в феврале ушли сразу два заместителя председателя правления Алексея Миллера, произошли новые масштабные кадровые перестановки.

В отставку, как сообщает компания в поступившем в РБК пресс-релизе, ушли член правления, глава департамента 333 (капитальное строительство) Сергей Прозоров в связи с выходом на пенсию и зампред правления Андрей Круглов, который курировал финансы — в связи с переходом на государственную службу.

Зампредом правления «Газпрома» вместо ушедшего в отставку в феврале Александра Медведева (курировал экспорт) назначена глава «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова. Кроме экспорта в дальнее зарубежье (им она занималась на посту гендиректора «Газпром экспорта», который сохранила за собой), Бурмистрова теперь будет заниматься и ближним зарубежьем, отметил один из собеседников РБК. Ранее поставки в СНГ курировал Валерий Голубев, который отвечал за внутренний рынок и ушел в отставку одновременно с куратором экспорта Александром Медведевым в конце февраля 2019 года

Еще одним зампредом стал член правления Олег Аксютин, на новом посту он будет отвечать за вопросы стратегического развития, долгосрочного планирования, проектирования, формирования и контроля инвестиционной программы, закупочной деятельности «Газпрома».