«Интер РАО» вывела из правления обвиняемую в шпионаже Карину Цуркан

В энергетической компании Цуркан отвечала за блок трейдинга, ее в этой должности сменит Александра Панина. В четверг суд в Москве оставил Карину Цуркан под стражей. По обвинениям в шпионаже ей грозит до 20 лет тюрьмы

Карина Цуркан (Фото: Андрей Любимов / РБК)

​Энергетическая компания «Интер РАО» вывела из правления Карину Цуркан, об этом сообщает сама компания.

В «Интер РАО» Цуркан отвечала за блок трейдинга, а именно за экспорт и импорт российской электроэнергии.

По данным источников РБК, Цуркан подозревается в шпионаже в пользу Румынии, а именно в передаче зарубежным спецслужбам данных о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и на Донбасс.

Как и предполагали ранее источники РБК, на должность замглавы дивизиона «Экспорт» в «Интер РАО» временно исполняющей обязанности руководителя блока трейдинга назначена Александра Панина, которая будет совмещать ее с постом замгендиректора по маркетингу и сбыту ООО «Интер РАО — Управление электрогенерацией».

В четверг в Мосгорсуде прошло закрытое заседание по делу Карины Цуркан, на котором суд оставил в силе заключение бывшего топ-менеджера «Интер РАО» под стражу. Под арестом она будет находиться до 13 августа.

На этом заседании в Мосгорсуде Цуркан впервые появилась перед журналистами. Сама она вину не признает и считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности «из-за ее принципиальности и неподкупности», об этом сообщил адвокат экс-сотрудницы «Интер РАО».

«Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать», — заявляла ранее Цуркан.

Ей грозит до 20 лет лишения свободы, такое максимальное наказание предусматривает ст. 276 УК РФ (шпионаж).