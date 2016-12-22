«Интер РАО» нашла замену для подозреваемой в шпионаже Карины Цуркан

Компания намерена сделать куратором блока экспорта и импорта электроэнергии, за который отвечала Цуркан, Александру Панину. Также «Интер РАО» передаст полномочия руководителя блока стратегии Ильнара Мирсияпова его заместителю

Александра Панина (Фото: Александр Николаев / Интерпресс / ТАСС)

ПАО «Интер РАО» проведет перестановки и перераспределит обязанности в руководстве, об этом сообщили со ссылкой на свои источники «Коммерсантъ» и «Интерфакс», а также подтвердил источник РБК.

По данным «Интерфакса», российская энергетическая компания планирует поменять руководителя блока стратегии и инвестиций, говорят источники агентства, знакомые с готовящимся решением. Один из источников уточнил, что совет директоров «Интер РАО» решение пока не утвердил. С 2010 года блоком стратегии и инвестиций руководит Ильнар Мирсияпов, член правления компании, который, по данным «Интерфакса», сохранит свое место в правлении, но будет отвечать за взаимодействие с органами власти (GR).

Эту информацию подтверждают также источники «Коммерсанта», знакомые с ситуацией. Они рассказали изданию, что полномочия по стратегическому направлению перейдут от Мирсияпова к его заместителю Алексею Маслову, директору по стратегическому развитию «Интер РАО».

При этом один из собеседников издания рассказал, что изменения в структуре необходимы компании, для того, чтобы «сконцентрироваться на взаимодействии с органами исполнительной власти и лоббизмом как стратегически важным направлением компании». Другой источник объяснил такие планы руководства «Интер РАО» «рядом накопившихся претензий» к Мирсияпову.

Также, по информации собеседников газеты, Александра Панина, сейчас отвечающая в компании за оптовый энергорынок, возглавит блок экспорта и импорта электроэнергии, который ранее курировала Карина Цуркан, подозреваемая в шпионаже. Последняя при этом официально с должности не была уволена. «Коммерсант» отмечает, что Панина является, в частности, замгендиректора по маркетингу и сбыту в «Интер РАО-Управление электрогенерацией» и главой наблюдательного «Совета производителей электроэнергии».

Источник РБК, близкий к Интер РАО подтвердил, что обсуждается назначение Александры Паниной и Алексея Маслова, а также перераспредление полномочий Ильнара Мирсияпова. По словам собеседника РБК, решение об этом совет директоров может принять уже 28 июня. Источник подчеркнул, что решение в отношении полномочий Маслова и Мирсияпова не связано с арестом Карины Цуркан.

Перереспредление полномочий среди членом правления компания анонсировала, раскрыв повестку совета директоров, который пройдет 28 июня.