Задержанная за шпионаж член правления «Интер РАО» Карина Цуркан рассказала, что сотрудники СИЗО поселили ее в обычную камеру и уважительно относятся к ней. Само дело против себя она назвала «испытанием»

Карина Цуркан (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан впервые прокомментировала свое задержание, ее слова приводит «Московский комсомолец».

«Это испытание, я справлюсь», — охарактеризовала она дело, по которому проходит. Также свое дело она прокомментировала, когда, как следует из публикации «Московского комсомольца», речь зашла о матери. «Я понимаю, что стала частью чьей-то игры, что механизм против меня запущен. Однако человека можно посадить, но не сломать», — сказала Цуркан про свое уголовное дело.

Цуркан уже неделю находится в СИЗО «Лефортово». Она прошла карантин, и ее поселили в обычную камеру, в которой помимо нее находится еще одна женщина. По словам Цуркан, конфликтов с сокамерницей у нее не возникает. В изоляторе у нее возникают проблемы с питанием, поскольку она вегетарианка, а баланду есть не может. По ее словам, медики пока не разрешили ее родственникам передавать ей необходимые витамины.

Единственное, что она просит, пишет издание, — это книги. Она заверяет, что против нее «настроили общество», а в СМИ оказалось много информации, которая, по мнению задержанной, «явно готовилась заранее».

Карина Цуркан — топ-менеджер энергетической компании «Интер РАО», где она отвечает за блок трейдинга, а именно курирует экспорт и импорт российской электроэнергии. О ее аресте стало известно 19 июня. В тот день на сайте судов общей юрисдикции Москвы было опубликовано сообщение о том, что Лефортовский суд поместил ее под стражу по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ).

После появления информации об аресте Цуркан встал вопрос о ее гражданстве. На сайте «Интер РАО» указано, что Карина Цуркан является гражданкой России, однако подтверждения этого от российской стороны пока не было. 20 июня своей гражданкой признала ее Румыния, но при этом потребовала от российской стороны разъяснений по поводу оснований задержания и ареста Цуркан.

Глава МИД республики Теодор Мелешкан отмечал, что у арестованной есть несколько паспортов. Близкий к молдавскому МИДу источник РБК указывал, что в 2016 году Цуркан отказалась от гражданства Молдавии. Это же подтверждается указом президента республики.

По словам собеседника РБК в российских спецслужбах, Карина Цуркан подозревается в передаче информации о поставках электроэнергии в Крым и Донбасс.​