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Цуркан связала уголовное дело с попыткой сместить ее с должности
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Цуркан связала уголовное дело с попыткой сместить ее с должности
Дело о шпионаже Цуркан, 12:58
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Цуркан связала уголовное дело с попыткой сместить ее с должности

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан не признает вину в шпионаже и считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Цуприк, передает корреспондент РБК.

«Карина Валерьевна не признает вину, не понимает, в чем ее обвиняют и что она совершила. Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», — сказал адвокат.

Мосгорсуд оставил под стражей подозреваемую в шпионаже Карину Цуркан
Общество

Цуркан арестовали 19 июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. После задержания силовики провели обыски в кабинете и в доме замминистра энергетики Вячеслава Кравченко.

По информации источника РБК в одной из спецслужб России, Цуркан подозревается в передаче Бухаресту данных о поставках электроэнергии на Донбасс и в Крым. Данные подтвердили РБК два чиновника, знакомые с подготовкой территориальных схем электроснабжения. В румынском посольстве в Москве подтвердили РБК, что у женщины имеется гражданство республики.

Цуркан впервые появилась перед журналистами 28 июня на заседании в Мосгорсуде. По итогам заседания суд постановил оставить в силе решение Лефортовского суда об избрании меры пресечения для Цуркан до 13 августа. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.

Теги: Карина Цуркан , «Интер РАО» , шпионаж , Румыния , импорт электроэнергии
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