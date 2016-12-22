Цуркан связала уголовное дело с попыткой сместить ее с должности

Член правления «Интер РАО» Карина Цуркан не признает вину в шпионаже и считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности. Об этом сообщил ее адвокат Дмитрий Цуприк, передает корреспондент РБК.
«Карина Валерьевна не признает вину, не понимает, в чем ее обвиняют и что она совершила. Она считает уголовное дело попыткой сместить ее с должности из-за ее принципиальности и неподкупности», — сказал адвокат.
Цуркан арестовали 19 июня по подозрению в шпионаже в пользу Румынии. После задержания силовики провели обыски в кабинете и в доме замминистра энергетики Вячеслава Кравченко.
По информации источника РБК в одной из спецслужб России, Цуркан подозревается в передаче Бухаресту данных о поставках электроэнергии на Донбасс и в Крым. Данные подтвердили РБК два чиновника, знакомые с подготовкой территориальных схем электроснабжения. В румынском посольстве в Москве подтвердили РБК, что у женщины имеется гражданство республики.
Цуркан впервые появилась перед журналистами 28 июня на заседании в Мосгорсуде. По итогам заседания суд постановил оставить в силе решение Лефортовского суда об избрании меры пресечения для Цуркан до 13 августа. Заседание проходило в закрытом режиме из-за грифа «секретно» на материалах дела.