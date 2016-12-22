ФСБ заподозрила Цуркан в выдаче схем поставки электричества в Донбасс

Члена правления «Интер РАО» Карину Цуркан подозревают в передаче иностранным спецслужбам сведений о переговорах Москвы по организации поставок электроэнергии в Крым и ЛНР. Первичная информация об утечках была получена по линии СВР

Карина Цуркан (Фото: Сергей Кузнецов / РИА Новости)

Информация от разведки

Арестованная по обвинению в шпионаже член правления «Интер РАО» Карина Цуркан подозревается в том числе в передаче Румынии сведений о переговорах по организации поставок электроэнергии в Крым и непризнанные республики Донбасса. Об этом РБК рассказал собеседник в одной из российских спецслужб и подтвердили два чиновника, знакомых с подготовкой территориальных схем электроснабжения.

«Оперативная разработка Цуркан шла больше года, осуществлялась сотрудниками департамента контрразведки и службы экономической безопасности ФСБ. Первичная информация пришла по линии службы внешней разведки. Активная стадия операции пришлась на апрель—май», — рассказал собеседник РБК в одной из силовых структур.

«Из СВР пришла информация, что кто-то сливает информацию члену НАТО Румынии, за которой могут стоять США. Это была политическая информация о том, кто с нами работает на Украине, в ДНР, в Крыму и других регионах, куда мы поставляем электроэнергию: кто сотрудничает, кто отказывается, с кем мы вообще разговариваем, какие есть проблемы, какие схемы», — объяснил один из источников РБК.

По его словам, когда Украина в 2014 году пригрозила отключить Крым от электроэнергии, «дочка» «Интер РАО» — ООО «ЦОР» — организовала поставки электроэнергии на Украину, а та, в свою очередь, — в Крым. Организацией этой схемы занималась Цуркан, которая знала все контакты российских чиновников на Украине, уточнил источник.

Электроэнергия для Крыма ​В 2014 году, после присоединения Крыма, России пришлось договариваться с Украиной о новой схеме поставок электроэнергии на полуостров, который тогда почти не имел собственной генерации. Оператором поставок в Крым стала структура «Интер РАО» — Центр осуществления расчетов (ООО «ЦОР»), созданный в апреле 2014 года. ЦОР стал покупать электроэнергию у Украины через «ДТЭК Крымэнерго» Рината Ахметова и поставлять в Крым. Летом украинское правительство ввело чрезвычайное положение на электроэнергетическом рынке страны из-за проблем с транспортировкой угля из Донбасса и пригрозило ограничить поставки в Крым. После этого «Интер РАО» начала экспортировать электроэнергию на Украину, чтобы та смогла поставлять электричество в Крым: страны заключили контракт на поставку 1,5 ГВт в течение 2015 года. ЦОР поставлял электричество на Украину по 2,4 руб./кВт·ч​, а потом покупал у Украины для Крыма по 2,99 руб./кВт·ч​. В ноябре 2015 года неизвестные подорвали опоры ЛЭП на территории Украины, по которым шло электричество в Крым, украинская сторона так и не смогла их починить — согласно официальным сообщениям, из-за того что опоры заблокировал запрещенный в России «Правый сектор» и другие радикалы. Уже через неделю была запущена первая российская нитка энергомоста в Крым. В мае 2018 года ЦОР решено было ликвидировать, следует из данных СПАРК.

Электричество для Донбасса

​Летом 2015 года Украина официально отказалась оплачивать электроэнергию, которую Россия поставляла в непризнанные республики. Эти поставки были отнесены на нормативные потери ФСК (владеет магистральными сетями в России), которые покрываются за счет тарифа для промышленных потребителей, рассказывали РБК один из создателей схемы и источник, близкий к одному из профильных российских министерств. Минэнерго и ФСК всегда отрицали, что поставки в ЛНР и ДНР относятся на потери.

В основном Россия поставляет электроэнергию в Луганскую народную республику; ДНР не испытывает дефицита благодаря двум электростанциям — «Старобещевской» и «Зуевской». Поставка около 2,5 млрд кВт·ч в ЛНР обходится примерно в 2,5–3 млрд руб. в год, оценивали источники РБК и эксперты.

Свидетели из федеральных министерств​

Оперативники ФСБ задержали Цуркан 14 июня, на следующий день судья Лефортовского суда Елена Канева удовлетворила ходатайство следственного управления ФСБ об ее аресте по делу о шпионаже (ст. 276 УК РФ). Защита подозреваемой обжаловала это решение.

На сайте «Интер РАО» указано, что Цуркан является гражданкой России. Близкий к молдавскому МИДу источник РБК 20 июня сообщил, что от гражданства Молдавии Цуркан отказалась в 2016 году. Позже своей гражданкой Карину Цуркан ​признала Румыния. По словам главы МИД республики Теодора Мелешкана, у арестованной «несколько паспортов».

После задержания Цуркан прошли обыски в кабинете замминистра энергетики России Вячеслава Кравченко. По данным источника РБК, близкого к Минэнерго, Кравченко в этот момент не было на работе. У Кравченко прошел обыск и дома, говорит другой источник РБК. По словам источников «Интерфакса» в энергетическом секторе, чиновник может проходить свидетелем по делу Цуркан, это подтверждает и один из источников РБК.​​ Цуркан уже дала показания на еще трех чиновников из Минэнерго, с которыми общалась на тему поставок электроэнергии в непризнанные республики Донбасса и Крым, сообщил источник РБК в одной из спецслужб. Эту же информацию подтвердил источник, близкий к правительству. По его словам, эти чиновники, как и Кравченко, не являются подозреваемыми.

Представители Минэнерго и «Интер РАО» отказались комментировать эту информацию. РБК направил запросы в СВР и ФСБ с просьбой прокомментировать данные о расследовании.