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В Казахстане модернизируют систему для транзита российского газа

В Казахстане модернизируют систему для транзита российского газа в Узбекистан
Глава Минэнерго Казахстана полагает, что Астане выгодно соглашение о транзите российского газа в Узбекистан. Москва и Ташкент договорились о поставках на ПМЭФ-2023. Объем экспорта газа составляет 2,8 млрд куб. м в год
Фото: Олег Никишин / Getty Images
Фото: Олег Никишин / Getty Images

Для увеличения поставок газа из России в Узбекистан транзитом через Казахстан до 11 млрд куб. м в год планируется модернизация газотранспортной системы республики. Об этом рассказал журналистам глава Минэнерго страны Алмасадам Саткалиев, передает Tengrinews.kz.

«Планируется модернизация газотранспортной системы, компания QazaqGaz готова осуществить инвестиции», — сказал он.

По его словам, Казахстану выгодно соглашение «за счет получения денег от транзита и за счет паритета». Саткалиев подчеркнул, что Астана, как правило, всегда договаривается, чтобы соответствующий объем газа могли получить и казахстанские потребители.

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Фото:Omar Marques / Getty Images

В начале марта стало известно, что Минэнерго Казахстана намерено увеличить транзит газа из России в Узбекистан в четыре раза, до 11 млрд куб. м в год.

В августе Саткалиев говорил, что дополнительный доход от транзита позволит снизить нагрузку на QazaqGaz и обеспечить относительно стабильный доход для реализации инвестпрограммы и программы ремонтов.

«Понятно, что еще дополнительные затраты потребуются на модернизацию данного газопровода. Но это будет плановая работа компании QazaqGaz», — говорил министр.

В июне на ПМЭФ-2023 представители «Газпром экспорта», «Узгастрейда» и Минэнерго Узбекистана договорились о продаже российского газа Ташкенту. Поставки начались в октябре, суточный объем достигает 9 млн куб. м, годовой — порядка 2,8 млрд куб. м.

В Казахстане оценили объем экспорта газа из России в Узбекистан
Бизнес
Фото:Александр Рюмин / ТАСС

«Ведомости» в феврале сообщали, что на такой шаг Ташкент пошел из-за нехватки газа зимой и дефицита топлива, который достигает 20 млн куб. м в сутки, на фоне сохранения экспорта узбекского газа в другие страны и растущего потребления внутри страны. Агентство Argus ранее подчеркивало, что в 2023 году Узбекистан фактически стал нетто-импортером газа.

Глава «Газпрома» Алексей Миллер говорил, что в декабре компания нарастила поставки в Узбекистан в два раза — «максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу Средняя Азия — Центр.

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