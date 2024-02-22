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Узбекистан решил в четыре раза увеличить объемы поставок газа из России

«Ведомости»: Узбекистан решил в 3,6 раза увеличить объем поставок газа из России
Поставки в Узбекистан, который ранее сам экспортировал газ, начались в октябре в объеме 9 млн куб. м в сутки. Его хотят увеличить до 32 млн куб. м за счет модернизации газопровода
«Газпром» GAZP ₽158,63 -0,55% Купить
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС
Фото: dpa / picture-alliance / ТАСС

Узбекистан хочет почти в четыре раза нарастить поставки российского газа: сейчас согласно контракту объемы составляют 9 млн куб. м в сутки, планируется увеличить их до 32 млн, пишут «Ведомости» со ссылкой на соответствующее постановление правительства страны.

Обеспечить наращивание объемов прокачки планируется за счет модернизации магистральной системы газопроводов «с севера» в 2024–2030 гг., на это выделят $500 млн.

Соглашение о поставках газа в Узбекистан из России было заключено в июне 2023 года. Раньше страна сама производила и экспортировала его, в том числе в Китай и Россию («Ведомости» отмечают, что поставки «Газпрому» имели место до 2020 года, например, в 2019 году было продано 4,9 млрд куб. м.), но затем столкнулась с его нехваткой.

Согласно договоренностям, поставки в Узбекистан начались в октябре, суточный объем — 9 млн куб. м, годовой — порядка 2,8 млрд куб. м. В случае роста поставок до 32 млн куб. м в сутки годовой объем будет равен 11,68 млрд куб. м.

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Владимир Путин и Алексей Миллер

Глава «Газпрома» Алексей Миллер в декабре сообщал, что поставки газа в Узбекистан были увеличены в два раза по сравнению с суточными обязательствами по подписанному контракту. Таким образом, в республику поступал «вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу «Средняя Азия — Центр», уточнял Миллер.

Глава компании указывал, что в этом году на Петербургском международном экономическом форуме «Газпром» заключит контракты на 15 лет с Киргизией, Казахстаном и Узбекистаном.

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Узбекистан Газпром российский газ
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