Казахстан увеличит поставки российского газа в Узбекистан почти в четыре раза

Казахстан увеличит транзит российского газа в Узбекистан почти в 4 раза

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Министерство энергетики Казахстана намерено увеличить транзит российского газа в Узбекистан через территорию республики в четыре раза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы заседания министерства.

Транзит газа по системе газопроводов «Средняя Азия — Центр» с 2026 года увеличится до 11 млрд куб. м в год.

«В прошлом году с участием главы государства запущен транзит российского газа в объеме до 3 млрд куб. м в год через территорию нашей страны в Узбекистан», — сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

Двухлетнее соглашение о поставках российского газа в Узбекистан через Казахстан с октября стороны подписали летом 2023 года на ПМФЭ. Представители «Газпром экспорта», «УзГастрейда» и Минэнерго Узбекистана договорились о продаже 2,8 млрд куб. м газа ежегодно. Транзит потребовался республике из-за нехватки газа зимой и дефицита топлива на фоне экспорта узбекского газа в другие страны, сообщали «Ведомости».

В июне «Газпром» и казахстанская компания QazaqGaz договорились о транзите газа на территорию Узбекистана. QazaqGaz сообщила, что с октября 2023 года начнет передачу российского топлива в республику.

В феврале 2023 года правительство Узбекистана решило увеличить закупки российского газа. Они должны вырасти с 9 млн до 32 млн в сутки, что в год составит более 11 млрд куб. м. Чтобы нарастить объем транзита, республика планировала с 2024 года начать модернизацию систему газопроводов.