 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Казахстан увеличит транзит российского газа в Узбекистан почти в 4 раза

Казахстан увеличит поставки российского газа в Узбекистан почти в четыре раза
Фото: Павел Львов / РИА Новости
Фото: Павел Львов / РИА Новости

Министерство энергетики Казахстана намерено увеличить транзит российского газа в Узбекистан через территорию республики в четыре раза. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на материалы заседания министерства.

Транзит газа по системе газопроводов «Средняя Азия — Центр» с 2026 года увеличится до 11 млрд куб. м в год.

«В прошлом году с участием главы государства запущен транзит российского газа в объеме до 3 млрд куб. м в год через территорию нашей страны в Узбекистан», — сказал министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев.

В Казахстане назвали объемы транзита газа из России в Узбекистан
Экономика
Фото:Виктор Лисицын / Global Look Press

Двухлетнее соглашение о поставках российского газа в Узбекистан через Казахстан с октября стороны подписали летом 2023 года на ПМФЭ. Представители «Газпром экспорта», «УзГастрейда» и Минэнерго Узбекистана договорились о продаже 2,8 млрд куб. м газа ежегодно. Транзит потребовался республике из-за нехватки газа зимой и дефицита топлива на фоне экспорта узбекского газа в другие страны, сообщали «Ведомости».

В июне «Газпром» и казахстанская компания QazaqGaz договорились о транзите газа на территорию Узбекистана. QazaqGaz сообщила, что с октября 2023 года начнет передачу российского топлива в республику.

В феврале 2023 года правительство Узбекистана решило увеличить закупки российского газа. Они должны вырасти с 9 млн до 32 млн в сутки, что в год составит более 11 млрд куб. м. Чтобы нарастить объем транзита, республика планировала с 2024 года начать модернизацию систему газопроводов.

Программа развития РБК Pro Освойте 52 навыка за год
Программа развития — удобный инструмент непрерывного обучения новым навыкам для успешной карьеры

Огненный смерч в Приморье попал на видео 

Министерство обороны Германии отреагировало на утечку переговоров в СМИ

Американцы засомневались в умственных способностях Байдена. Проблемы и у Трампа

Еврокомиссия озвучит варианты применения замороженных активов России

Корабль с российским и американскими космонавтами запустили к МКС. Видео

В Саратове на школьницу напал лев. Стали известны последствия

Как меняется чистая прибыль российских банков. Инфографика

Украина согласилась продолжить транзит российского газа. Но при одном условии

В Польше упал неизвестный объект. Власти рассказали, что это было

Медведев рассказал о разговоре с Обамой, который его «поразил до глубины души»

Индекс Мосбиржи обновил двухлетний максимум

Что будет с долларом в марте: падение до ₽86 или рост до ₽95

В России ждут рекорда по дивидендам. Последние новости о выплатах компаний

Такого не было 45 лет: британцы перестали поддерживать правящую партию
Теги
Россия Узбекистан Казахстан газ Экономика
Материалы по теме
В Казахстане назвали объемы транзита газа из России в Узбекистан
Экономика
В Казахстане пообещали обеспечить транзит российского газа в Узбекистан
Экономика
Казахстан с октября начнет транспортировку российского газа в Узбекистан
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 5 марта
EUR ЦБ: 99,11 (+0,38) Инвестиции, 04 мар, 16:27 Курс доллара на 5 марта
USD ЦБ: 91,35 (+0,02) Инвестиции, 04 мар, 16:27
В США стартовал решающий день голосования на праймериз Политика, 15:47
ВС разъяснил, какое из нескольких жилых помещений банкрота нельзя изымать Недвижимость, 15:45
Гусеничная машина переехала двоих солдат на учениях НАТО в Польше Политика, 15:45
Казахстан увеличит транзит российского газа в Узбекистан почти в 4 раза Экономика, 15:43
В Москве много одиноких и состоятельных людей. Как сделать их клиентами Pro, 15:41
Эксперты оценили, станет ли легче сдать на права с 1 апреля Авто, 15:40
Путин прилетел в Ставрополь Политика, 15:37
Дарим «Весь РБК Pro» на месяц
Оформите любой интенсив и получите подписку. Подарок доступен только для новых пользователей
Купить интенсив
«Базальт СПО» и «Тонк Азия» объединили усилия по цифровизации Киргизии Пресс-релиз, 15:37
Как Маска записали в покупатели Reddit и разрушителя электрокара Apple Pro, 15:34
Борисов рассказал о плане отправить с Китаем на Луну ядерную установку Политика, 15:29
Четыре футболиста из РПЛ вошли в состав сборной Сербии на матч с Россией Спорт, 15:25
Второй сезон «Дома дракона» выйдет на HBO в июне Life, 15:25
Историка Ивана Куриллу уволили из Европейского университета Общество, 15:17
Мастер-спальня и кухня-ниша: в чем польза умных планировок РБК и ПИК, 15:14