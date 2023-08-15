branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

.

Лента новостей
Курс евро на 16 августа
EUR ЦБ: 106,57 (-4,11) Инвестиции, 17:57 Курс доллара на 16 августа
USD ЦБ: 97,42 (-3,62) Инвестиции, 17:57
Медведев предложил Украине отказаться от Киева ради вступления в НАТО Политика, 20:04
Минюст внес Центр исследований им. Мартенса в список нежелательных Политика, 20:01
Совет директоров «Татнефти» рекомендовал дивиденды с доходностью около 5% Инвестиции, 19:51
Минздрав отменил приказ, регулирующий выдачу справок о смене пола Общество, 19:48
Десять вариантов квартир с двумя санузлами для большой семьи РБК и ПИК, 19:44
Саудовский клуб объявил о переходе Неймара из ПСЖ Спорт, 19:43
Акции Freedom Holding упали после выхода расследования аналитиков из США Инвестиции, 19:37
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
Касаткина одержала разгромную победу на старте крупного турнира в США Спорт, 19:36
На Тайване во время испытаний взорвалась ракета ЗРК Patriot Политика, 19:30
Мешки из-под селитры на месте взрыва в Махачкале. Видео Общество, 19:27
Карен Хачанов снялся со второго подряд турнира серии «Мастерс» Спорт, 19:27
Почему повышается спрос на ИТ-услуги, в чем их специфика и точки роста РБК и Softline, 19:22
Главы МИД России и Азербайджана обсудили Карабах и Лачинский коридор Политика, 19:20
В Казахстане оценили объем экспорта газа из России в Узбекистан Бизнес, 19:07
Бизнес ,  
0 

В Казахстане оценили объем экспорта газа из России в Узбекистан

Глава Минэнерго Казахстана оценил объем возможных поставок газа из России в Узбекистан
Экспорт российского газа в Узбекистан через Казахстан составит до 10 млрд куб. м — втрое выше анонсированных поставок. На пересмотр прогноза влияет рост потребления газа, но важно не задеть интересы Туркменистана, отметил эксперт
«Газпром» GAZP ₽176,7 -0,22% Купить
Фото: Александр Рюмин / ТАСС
Фото: Александр Рюмин / ТАСС

Объем экспорта газа из России в Узбекистан через казахскую территорию может составить от 1,5 млрд до 10 млрд куб. м в зависимости от готовности узбекской энергосистемы и от «готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме», заявил во вторник, 15 августа, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

Днем ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что обсуждаемые поставки начнутся 1 октября 2023 года.

Озвученная верхняя планка объема потенциальных поставок втрое превосходит ожидавшийся ежегодный объем экспорта газа из России в Узбекистан в 2,8 млрд куб. м. Соглашение между Россией и Узбекистаном, предусматривающее поставку 2,8 млрд куб. м, было подписано 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представителями «Газпром экспорта», «УзГазтрейда» и Минэнерго Узбекистана.

РБК отправил запросы в пресс-службы Минэнерго России, Казахстана и Узбекистана, «УзГазтрейд». Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев.

В начале августа аналитики «Яков и партнеры» прогнозировали, что транзит российского газа через Казахстан и Узбекистан к 2030 году может составить 5–20 млрд куб. м. На фоне введения антироссийских санкций в 2022 году и прекращения поставок по трубопроводам «Северный поток-1» и Ямал — Европа России необходимо перенаправить поставки энергоресурсов на новые рынки, указывали они.

В ноябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президент России Владимир Путин ранее предложил создать «трехсторонний союз» с Узбекистаном и Казахстаном для координации коммерческих интересов стран в сфере торговли газом. На первом этапе будет создан координационный механизм, а далее будет развиваться инфраструктура потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков, поясняли в пресс-службе президента России. В Минэнерго Казахстана 14 августа заявили, что предложения от России и Узбекистана по поводу трехстороннего газового союза пока не поступали.

Читайте на РБК Pro
Россия сокращает добычу нефти: что будет с рынком и ценами
Семейные финансы: как договориться и выстроить общую стратегию
Не отказаться, а отложить: как сэкономить, не меняя образ жизни
Почему банки усложняют прием наличной валюты от россиян

Узбекистан испытывает трудности с балансом газа: в 2022 году страна добывает менее 50 млрд куб. м, что примерно равняется потреблению 48 млрд куб. м, сказал РБК аналитик Проектного центра по энергопереходу «Сколтеха» Сергей Капитонов. Так, к примеру, на ряде кирпичных заводов, которые работали на газе, пришлось поменять топливо на уголь из-за нехватки газа. При этом у Узбекистана есть обязательства поставлять газ в Китай по долгосрочным контрактам, привязанным к цене на нефть, в объеме до 10 млрд куб. м газа в год, а в 2022 году Узбекистан поставил в КНР только 2,5 млрд куб. м. Общий объем экспорта составил 3,3 млрд куб. м.

В этих условиях у России есть возможность поставить не только 2,8 млрд куб. м газа в Узбекистан, но и расширить экспорт до упоминаемых Минэнерго Казахстана 10 млрд куб. м, прогнозирует Капитонов. Однако для такого расширения потребуется поставить газ с выгодным для Узбекистана дисконтом, чтобы такие поставки были дешевле, чем экспорт по долгосрочным контрактам из Узбекистана в Китай.

При этом важно наладить такую конструкцию поставок, чтобы не задеть интересы Туркменистана, главного конкурента России по поставкам трубопроводного газа в Китай, подчеркнул Капитонов. Ранее, 12 августа, заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев сказал, что у Туркменистана возникли вопросы к заявлению российской стороны по поводу заинтересованности других стран к «газовому альянсу». Туркменистан в 2022 году поставил в Китай примерно 33 млрд куб. м, что на 7 млрд куб. м меньше обязательств по долгосрочным контрактам по существующим трем ниткам газопровода Центральная Азия — Китай, согласно подсчетам Капитонова.

РБК направил запрос в пресс-службу «Туркменгаза».

Авторы
Теги
Компании
Георгий Смирнов
экспорт газа Узбекистан Казахстан
ГАЗПРОМ
Материалы по теме
В МИД Казахстана оценили идею России создать «тройственный газовый союз»
Политика
В Туркменистане заявили о вопросах к России из-за поставок газа в Китай
Политика