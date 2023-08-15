В Казахстане оценили объем экспорта газа из России в Узбекистан

Экспорт российского газа в Узбекистан через Казахстан составит до 10 млрд куб. м — втрое выше анонсированных поставок. На пересмотр прогноза влияет рост потребления газа, но важно не задеть интересы Туркменистана, отметил эксперт

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Объем экспорта газа из России в Узбекистан через казахскую территорию может составить от 1,5 млрд до 10 млрд куб. м в зависимости от готовности узбекской энергосистемы и от «готовности российских коллег осуществить экспорт газа в необходимом объеме», заявил во вторник, 15 августа, министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

Днем ранее в Минэнерго Казахстана сообщили, что обсуждаемые поставки начнутся 1 октября 2023 года.

Озвученная верхняя планка объема потенциальных поставок втрое превосходит ожидавшийся ежегодный объем экспорта газа из России в Узбекистан в 2,8 млрд куб. м. Соглашение между Россией и Узбекистаном, предусматривающее поставку 2,8 млрд куб. м, было подписано 16 июня на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) представителями «Газпром экспорта», «УзГазтрейда» и Минэнерго Узбекистана.

РБК отправил запросы в пресс-службы Минэнерго России, Казахстана и Узбекистана, «УзГазтрейд». Представитель «Газпром экспорта» отказался от комментариев.

В начале августа аналитики «Яков и партнеры» прогнозировали, что транзит российского газа через Казахстан и Узбекистан к 2030 году может составить 5–20 млрд куб. м. На фоне введения антироссийских санкций в 2022 году и прекращения поставок по трубопроводам «Северный поток-1» и Ямал — Европа России необходимо перенаправить поставки энергоресурсов на новые рынки, указывали они.

В ноябре 2022 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что президент России Владимир Путин ранее предложил создать «трехсторонний союз» с Узбекистаном и Казахстаном для координации коммерческих интересов стран в сфере торговли газом. На первом этапе будет создан координационный механизм, а далее будет развиваться инфраструктура потребления и транспортировки газа как для внутренних, так и для внешних рынков, поясняли в пресс-службе президента России. В Минэнерго Казахстана 14 августа заявили, что предложения от России и Узбекистана по поводу трехстороннего газового союза пока не поступали.

Узбекистан испытывает трудности с балансом газа: в 2022 году страна добывает менее 50 млрд куб. м, что примерно равняется потреблению 48 млрд куб. м, сказал РБК аналитик Проектного центра по энергопереходу «Сколтеха» Сергей Капитонов. Так, к примеру, на ряде кирпичных заводов, которые работали на газе, пришлось поменять топливо на уголь из-за нехватки газа. При этом у Узбекистана есть обязательства поставлять газ в Китай по долгосрочным контрактам, привязанным к цене на нефть, в объеме до 10 млрд куб. м газа в год, а в 2022 году Узбекистан поставил в КНР только 2,5 млрд куб. м. Общий объем экспорта составил 3,3 млрд куб. м.

В этих условиях у России есть возможность поставить не только 2,8 млрд куб. м газа в Узбекистан, но и расширить экспорт до упоминаемых Минэнерго Казахстана 10 млрд куб. м, прогнозирует Капитонов. Однако для такого расширения потребуется поставить газ с выгодным для Узбекистана дисконтом, чтобы такие поставки были дешевле, чем экспорт по долгосрочным контрактам из Узбекистана в Китай.

При этом важно наладить такую конструкцию поставок, чтобы не задеть интересы Туркменистана, главного конкурента России по поставкам трубопроводного газа в Китай, подчеркнул Капитонов. Ранее, 12 августа, заместитель председателя государственного концерна «Туркменгаз» Мырад Арчаев сказал, что у Туркменистана возникли вопросы к заявлению российской стороны по поводу заинтересованности других стран к «газовому альянсу». Туркменистан в 2022 году поставил в Китай примерно 33 млрд куб. м, что на 7 млрд куб. м меньше обязательств по долгосрочным контрактам по существующим трем ниткам газопровода Центральная Азия — Китай, согласно подсчетам Капитонова.

РБК направил запрос в пресс-службу «Туркменгаза».