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«Газпром» в разы увеличил поставки газа в Китай и Узбекистан

Глава «Газпрома»: Россия увеличила поставки газа в Китай в этом году в 1,5 раза
Поставки в Китай за год выросли в полтора раза по сравнению с 2022-м, но еще не достигнут годовой объем согласно контрактам. В Узбекистан поставки выросли в два раза в декабре и достигли максимально возможного технически объема
«Газпром» GAZP ₽161,01 -0,05% Купить
Владимир Путин и Алексей Миллер
Владимир Путин и Алексей Миллер (Фото: сайт президента России)

«Газпром» в этом году увеличил поставки газа в Китай в полтора раза, в Узбекистан в декабре — в два раза, сообщил глава компании Алексей Миллер на встрече с президентом Владимиром Путиным.

«Коллеги попросили увеличить поставки газа в Узбекистан в объеме, который превышает в два раза наши суточные обязательства по подписанному контракту. И в настоящее время мы в Узбекистан поставляем в декабре месяце вообще максимально технически возможный объем газа, который можно поставить по газопроводу «Средняя Азия — Центр», — сказал Миллер.

В Китай, по его словам, поставки по итогам года буду выше в полтора раза, чем годом ранее. Выйти на объемы согласно контрактным обязательствам планируется в 2025 году, речь о 38 млрд куб. м газа, сказал глава «Газпрома». Он добавил, что 23 декабря был поставлен «исторический рекорд суточных поставок» в Китай, суточные объемы превышают обязательства по договорам.

В России, указал Миллер, «Газпром» в период декабрьского похолодания смог удовлетворить все заявки потребителей в полном объеме. 8 и 13 декабря из Единой системы газоснабжения было поставлено 1 млрд 717 млн куб. м газа, это «исторический рекорд» по объемам поставок в декабре, сказал Миллер.

«Газпром» сообщил о рекорде по суточным поставкам газа с 2012 года
Бизнес
Фото:Павел Львов / РИА Новости

Москва и Пекин подписали контракт по поставкам газа по «Силе Сибири» в 2014 году. Газопровод запустили пять лет спустя, но он еще не вышел на полную мощность. В октябре этого года «Газпром» и китайская CNPC подписали соглашение о дополнительных поставках по «Силе Сибири» до конца 2023-го.

В прошлом году Китай и Россия заключили еще один договор о газовых поставках — по «дальневосточному» маршруту в объеме 10 млрд куб. м в год. Сейчас трубопровод находится на стадии проектирования. Стороны также обсуждают проект трубопроводных поставок газа в объеме 50 млрд куб. м. через Монголию.

Соглашение о поставках газа в Узбекистан было заключено в июне этого года. Раньше страна сама производила и экспортировала его, в том числе в Китай, но затем столкнулась с его нехваткой. Согласно договоренностям, поставки начались в октябре, суточный объем — 9 млн куб. м, годовой — порядка 2,8 млрд куб. м.

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Газпром Узбекистан Китай Алексей Миллер Владимир Путин
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Владимир Путин

политик, президент России
7 октября 1952 года
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