Узбекистан начнет закупать российский газ

Узбекистан подписал контракт о покупке у России 2,8 млрд кубометров газа в год

Россия начет экспортировать газ в Узбекистан, поставки начнутся с октября объемом 9 млн кубометров в сутки, годовой объем составит порядка 2,8 млрд кубометров, сообщило узбекское Минэнерго.

Соглашение на двухлетний срок подписали 16 июня на ПМЭФ представители «Газпром экспорт», «УзГастрейд» и узбекского Минэнерго, но подробности власти раскрыли только сейчас. Там же приняли «дорожную карту» по подготовке газотранспортной системы Узбекистана к получению газа. Ташкент не раскрыл сумму контракта, но отметил, что она «согласовывается исходя из рыночных цен в регионе, а также текущих цен в нашей республике и планируемых реформ на основе рыночных принципов».

«В соответствии с вышеупомянутой «дорожной картой» было учтено, что ранее природный газ направлялся в Россию транзитом из Казахстана по газопроводу «Средняя Азия-Центр», а в настоящее время газ поставляется в Узбекистан по реверсивный режим (реверс)», — отметили в министерстве.

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