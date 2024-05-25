Reuters узнал о договоре России и Польши по транзиту казахстанской нефти

Польский оператор PERN, российская «Транснефть» и немецкая PCK Schwedt договорились о решении проблем с оплатой транзита казахстанской нефти в ФРГ, пишет Reuters. По данным агентства, существовал риск прекращения поставок в июне

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Операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию, сообщили Reuters осведомленные источники.

Агентство напоминает, что транзит мог прекратиться уже в июне из-за «тупиковой ситуации» с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы до июня оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово, рассказывали ранее источники Reuters.

Как отмечает агентство, польский оператор опасался нарушения западных санкций. По данным Reuters, «Транснефть» и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, куда и попадает казахстанская нефть, договорились, что немецкая компания возьмет на себе расходы по обслуживанию расходомеров. Кроме этого, словацкая компания (ее название не называется) обеспечит обслуживание учета на польском участке, что снимет санкционное воздействие на PERN.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт традиционно шел через российскую территорию — по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля 2023 года. Казахстанская нефть проходит через северную ветку нефтепровода мощностью 2 млн барр. нефти в день.

Германия прежде была крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе», но к концу 2022 года прекратила поставки, также резко сократили импорт и в Польше. Этим странам понадобились альтернативные поставщики, писал ранее Bloomberg. К тому же, отмечало агентство, европейским покупателям казахстанской нефти трубопровод «Дружба» удобен потому, что получаемые по нему объемы химически аналогичны российской марке топлива Urals.