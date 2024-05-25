 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Reuters узнал о договоре России и Польши по транзиту казахстанской нефти

Reuters: Польша и Россия договорились о транзите казахстанской нефти в Германию
Сюжет
Война санкций
Польский оператор PERN, российская «Транснефть» и немецкая PCK Schwedt договорились о решении проблем с оплатой транзита казахстанской нефти в ФРГ, пишет Reuters. По данным агентства, существовал риск прекращения поставок в июне
Фото: Omar Marques / Getty Images
Фото: Omar Marques / Getty Images

Операторы трубопроводов PERN (Польша) и «Транснефть» (Россия) договорились о продолжении транзита казахстанской нефти в Германию, сообщили Reuters осведомленные источники.

Агентство напоминает, что транзит мог прекратиться уже в июне из-за «тупиковой ситуации» с платежами: «Транснефть» требовала от Варшавы до июня оплатить услуги по измерению газа на своей базе в Адамово, рассказывали ранее источники Reuters.

Как отмечает агентство, польский оператор опасался нарушения западных санкций. По данным Reuters, «Транснефть» и немецкий нефтеперерабатывающий завод PCK Schwedt, куда и попадает казахстанская нефть, договорились, что немецкая компания возьмет на себе расходы по обслуживанию расходомеров. Кроме этого, словацкая компания (ее название не называется) обеспечит обслуживание учета на польском участке, что снимет санкционное воздействие на PERN.

РБК направил запрос в пресс-службу «Транснефти».

Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти
Экономика
Фото:Егор Алеев / ТАСС

Казахстан не имеет прямого выхода к мировому океану, экспорт традиционно шел через российскую территорию — по трубопроводной системе Каспийского трубопроводного консорциума до Новороссийска. Поставки через Россию и Польшу в Германию по трубопроводу «Дружба» начались в конце февраля 2023 года. Казахстанская нефть проходит через северную ветку нефтепровода мощностью 2 млн барр. нефти в день.

Германия прежде была крупнейшим покупателем российской нефти по «Дружбе», но к концу 2022 года прекратила поставки, также резко сократили импорт и в Польше. Этим странам понадобились альтернативные поставщики, писал ранее Bloomberg. К тому же, отмечало агентство, европейским покупателям казахстанской нефти трубопровод «Дружба» удобен потому, что получаемые по нему объемы химически аналогичны российской марке топлива Urals.

Reuters узнал о договоре России и Польши по транзиту казахстанской нефти
Reuters узнал о договоре России и Польши по транзиту казахстанской нефти

Главное для большого бизнеса
СберПро Медиа Туризм

Барометр отрасли: развитие внутреннего туризма

СберПро Медиа Промышленность

Рекордная цена:  как развивается золотодобыча на фоне растущего спроса

СберПро Медиа Транспорт

В поисках баланса. Как развиваются контейнерные перевозки в России и мире

СберПро Медиа Интересное

Как технологии помогают бизнесу повысить эффективность в разных отраслях

СберПро Медиа Интересное

Особенности внедрения искусственного интеллекта в бизнес-процессы

СберПро Медиа Промышленность

Барометр отрасли: химическая промышленность

СберПро Медиа Финансы

Эволюция банкинга. Как и почему крупный бизнес переходит на Open API

СберПро Медиа Интересное

Вместе к успеху. Как выстраивать коммуникации  в команде

СберПро Медиа Промышленность

Сплав технологий: 5 трендов цифровизации в металлургии

СберПро Медиа Интересное

Нейро-, микро- и лайфстайл. Тренды российского онлайн-образования

Реклама, ПАО Сбербанк

Авторы
Теги
Илья Пламенев Илья Пламенев
При участии
Татьяна Киселева
Казахстан Германия Польша Россия нефть «Дружба» НПЗ транзит
Материалы по теме
Лукашенко сообщил о решении Путина о ценах на газ и нефть для Белоруссии
Экономика
Импорт российской нефти в Индию достиг максимума за девять месяцев
Экономика
Минэнерго пообещало компенсировать недовыполнение плана по добыче нефти
Экономика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

*

Лента новостей
Курс евро на 25 мая
EUR ЦБ: 97,1 (-0,78) Инвестиции, 24 мая, 17:19 Курс доллара на 25 мая
USD ЦБ: 89,7 (-0,55) Инвестиции, 24 мая, 17:19
Сборная Канады сенсационно проиграла Швейцарии в полуфинале ЧМ по хоккею Спорт, 22:08
В Севастополе объявили воздушную тревогу Политика, 22:00
Гидрологи не исключили военные цели открытия шлюзов на ДнепроГЭС Политика, 21:55
Гладков сообщил о гибели жительницы Дубового в результате обстрела Политика, 21:35
Четыре корабля ВМФ США пострадали от непогоды у берегов Израиля Политика, 21:33
Кенийская бегунья побила мировой рекорд на дистанции 10 000 м Спорт, 21:29
Reuters узнал о договоре России и Польши по транзиту казахстанской нефти Политика, 21:25
Онлайн-курс Digital MBA от РБК
Объединили экспертизу профессоров MBA из Гарварда, MIT, INSEAD и опыт передовых ИТ-компаний
Оставить заявку
Гладков сообщил о ранении ребенка в результате атаки ВСУ Политика, 21:18
Власти рассказали о последствиях открытия шлюзов ДнепроГЭС для Крыма Политика, 21:14
Минимум 24 человека погибли при пожаре на детской площадке в Индии Общество, 21:07
«Анора» с Юрой Борисовым взял главный приз Каннского кинофестиваля Life, 20:59
Футболист «Спартака» получил перелом в заключительном матче сезона Спорт, 20:56
Ники Минаж задержали в голландском аэропорту из-за наркотиков Общество, 20:46
Джикия ответил на вопрос о своем будущем после ухода из «Спартака» Спорт, 20:41