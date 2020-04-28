Вице-премьер заявил о планах ускорить стройку Северного морского пути

Марат Хуснуллин рассказал о предложении ускорить стройку крупнейших проектов, в том числе объектов Северного морского пути, который оценивается в ₽734 млрд. Для этого понадобится перераспределение бюджетных средств и инвесторы

Марат Хуснуллин (Фото: Сергей Киселев / АГН «Москва»)

Вице-премьер Марат Хуснуллин, курирующий в правительстве строительство, рассказал о планах ускорить стройку объектов Северного морского пути, а также автотрассы Европа — Западный Китай (ЕЗК) и Восточного полигона РЖД (БАМ и Транссиб). Часть мероприятий, запланированных на ближайшие два-три года, можно перенести на 2020 год с перераспределением бюджета, заявил чиновник в интервью телеканалу РБК.

Стоимость мегапроектов Проект по развитию Северного морского пути (СМП) в 2019–2024 годах изначально оценивался в 587 млрд руб. (142 млрд руб. в 2021-ом и 145 млрд руб. в 2022 году). В феврале 2019 года стало известно, что проект подорожал до 734,9 млрд руб. Строительство и реконструкция автодорог на маршруте Европа — Западный Китай оценивается в 1 трлн руб., из них первый участок, строительство дороги Москва — Казань — в 730 млрд руб. На первый этап правительство закладывало 96 млрд руб. в 2021 году и 212 млрд руб. в 2020 году. Восточный полигон, входящий в инвестпрограмму РЖД, оценивается в 562 млрд руб. млрд руб. (в 2021 году — 118 млрд руб., в 2022 — 81,5 млрд руб).

Хуснуллин назвал транспортные проекты мерами по развитию экономики в условиях коронавируса. «Мы продолжаем работу по Северному морскому пути. Потому что помимо морского пути [проект] подразумевает порты, автомобильный и железнодорожный подъезды к портам, это огромная инфраструктура», — сказал он.

О необходимости развивать инфраструктуру Севморпути президент Владимир Путин говорил еще в марте 2018 года. «Наша задача — сделать его глобальной конкурентной транзитной артерией», — говорил президент. Тогда он поставил задачу увеличить грузопоток по этому маршруту до 80 млн т в год к 2025 году. По итогам 2019 года ожидалось, что грузопоток СМП составит 26 млн т против 17 млн т годом ранее. Гендиректор «Росатома» (оператор СМП) Алексей Лихачев предполагал, что грузооборот может достигнуть 92,56 млн т к концу 2024 года.

По словам Хуснуллина, ускорение строительства объектов предлагается как за счет бюджетных средств, заложенных в план на 2021-2022 годы, так и путем привлечения внебюджетных средств. «Несмотря на сложную экономическую ситуацию, на ЕЗК удалось найти концессионеров, готовых вложить свои деньги», — говорит он. Среди интересантов — российские юридические лица, в том числе банки и фонды. Банк ВТБ подтвердил сотрудничество по двум участкам автодороги, отметил чиновник. Ранее старт строительства трассы анонсировался в 2020 году, окончание — в 2027 году.