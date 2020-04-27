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Путин предложил губернаторам самим ездить «по колдобинам»

Владимир Путин c главой МЧС Евгением Зиничевым в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами
Владимир Путин c главой МЧС Евгением Зиничевым в ходе совещания о ситуации с паводками и пожарами (Фото: kremlin.ru)

Президент Владимир Путин предложил главам регионов, где дороги сильно пострадали от паводков, самим покататься по дорогам с колдобинами, чтобы понять ситуацию. Об этом он заявил во время совещания о ситуации с паводками и пожарами, пишет ТАСС.

«Люди вынуждены ездить по колдобинам. <...> Сами покатайтесь по таким дорогам и тогда поймете, что нужно действовать побыстрее», — сказал Путин.

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По его словам, средства на восстановление дорожной сети есть, но из-за процедурных задержек ремонт не идет. «Решение принято, согласовано, а результата нет», — заявил президент. В качестве примера он привел Амурскую область, где из-за бюрократии не восстановлены дороги, размытые паводком в прошлом году.

Сильнейший паводок в 2019 году был зафиксирован на Дальнем Востоке и в Восточной Сибири. Среди наиболее пострадавших регионов — Хабаровский край, Иркутская, Амурская области. Власти Хабаровского края оценивали ущерб от прошлогоднего паводка в 2 млрд руб.

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Осенью 2019 года во время совещания, посвященного ликвидации последствий стихийного бедствия, Путин обращал внимание, что пострадавшие от паводка люди сталкиваются с «черствостью и формализмом» со стороны местных властей.

Теги: Владимир Путин, дороги, губернаторы
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