РЖД спрогнозировали дефицит инвестпрограммы на более ₽600 млрд

Исходя из этих вводных, прогноз на общий доступный объем финансирования под инвестпрограмму снижен до 210 млрд руб. и включает:
- 129 млрд руб. господдержки (в утвержденной ранее программе — 112 млрд руб.);
- 18 млрд руб. от продажи акций «дочек» (53 млрд руб. ранее);
- 63 млрд руб. денежного потока за счет амортизации на инвестиции. Он снижен на 215 млрд руб. по сравнению с изначальным планом, так как операционный поток (в объеме 76% от амортизации или 157 млрд руб.) будет направлен на погашение кредитного портфеля для снижения соотношения чистый долг/EBITDA с 5 до 3,6х, выплату дополнительного НДС в связи со снижением инвестпрограммы (40 млрд.руб.) и др.;
- снижение «прочих источников» возможного финансирования с 31 млрд руб. до нуля обусловлено «потерей оборотного капитала как источника инвестиций»;
- кредиты в текущем прогнозе вообще не предусмотрены.
При этом сама инвестиционная программа может сократиться не так значительно — до 698 млрд руб. Такой расчет компания обозначает как стресс-сценарий программы «с учетом работы контрагентов в условиях текущей эпидемиологической ситуации» (к этому сценарию также есть комментарий, что и эти затраты «подлежат уточнению» по итогам возможных изменений эпидемиологической ситуации). Значительнее всего (в процентном соотношении) — на 42% — в новых проектах инвестпрограммы сокращены расходы на обновление основных фондов производственных хозяйств (путевой комплекс, энергетика, автоматика и телемеханика, предприятия локомотивного хозяйства, обновление пути). Большая часть инвестиций РЖД должна была быть направлена на проекты обновления инфраструктуры (380,4 млрд руб.) и комплексные проекты развития магистральной инфраструктуры (240 млрд руб.), в том числе на модернизацию Восточного полигона (БАМ и Транссиб) — 98,9 млрд руб.
В результате снижения источников финансирования и даже с учетом сокращения расходов по программе, ее годовой дефицит оценен в 488 млрд руб. (при условии реализации уже части проектов в первом квартале 2020-го). Кроме того, еще 36,6 млрд руб. необходимы для поддержки Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). В итоге, «общий дефицит по холдингу» на 2020 год составляет 524,6 млрд руб.
Этот дефицит компания предлагает покрывать за счет:
- выкупа системными банками (к ним относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Промсвязьбанк» и «Открытие») «бессрочных облигаций» РЖД на 335 млрд руб.,
- дополнительного выделения средств ФНБ в объеме до 200 млрд руб. (для закупок подвижного состава у российских предприятий),
- финансовой поддержки ФПК на 36,6 млрд руб.
Вечные облигации «позволяют не включать их в состав долговой нагрузки», они «используются как временная мера для снижения давления на долговые коэффициенты», говорится в документе. Выплаты процентов по этим облигациям РЖД обещают начать с 2022 года. Сейчас в качестве основного инструмента финансирования инвестпрограммы рассматривается как раз выпуск вечных облигаций, сказал РБК источник, близкий к РЖД.
В Минтрансе подтвердили «Коммерсанту», что сокращенный вариант инвестпрограммы РЖД поступил в ведомство. «Механизмы поддержки выработаны. Среди них — выпуск вечных облигаций, а также выделение средств ФНБ на важнейшие инфраструктурные проекты», — сообщили в Минтрансе.
К тому же РЖД предусматривает программу мероприятий по оптимизации расходов на 100 млрд руб., указано в документе.
Масштабная инвестпрограмма РЖД была нацелена на расширение мощностей Восточного полигона, который обслуживал, в первую очередь, азиатский экспорт угля, отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Сокращение потребления вслед за остановкой экономик сказывается на спросе. Сейчас расширение мощностей неактуально, нужно доделать близкие к завершению этапы, поэтому экономия на капитальных расходах выглядит оправданной», — заключает он.
Поскольку РЖД необходимо выполнять специальные обязательства (ковенанты) по долгам, то у компании есть ограничения по соотношению чистого долга к EBITDA, и при резком ухудшении финансовых показателей она не только не сможет привлекать заемные средства, но и вынуждена сокращать долг и досрочно погашать часть кредитов, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.