РЖД спрогнозировали дефицит инвестпрограммы на более ₽600 млрд

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год на ₽821 млрд столкнулась с дефицитом источников финансирования — из-за коронавируса возможности компании покрывают лишь ₽210 млрд. Однако расходы компания также значительно сокращать не планирует

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

РЖД спрогнозировали сокращение источников финансирования своей инвестиционной программы на 2020 год с 821 млрд руб. до 210 млрд руб. Такой прогноз содержится в документе об инвестпрограммах компании на 2019 и 2020 годы, подготовленного в начале апреля департаментом инвестиций РЖД (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердили два источника — среди железнодорожных операторов и грузоотправителей — клиентов РЖД.

По словам одного из источников РБК, этот документ готовился к совещанию у первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова, которое состоялось 10 апреля. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев, РБК направил запрос представителю Белоусова.

Инвестиционная программа на 2020 год была утверждена советом директоров и правительством в конце 2019-го. Основные источники финансирования из заложенных 821 млрд руб.: кредиты (298 млрд руб.) и денежный поток от амортизации на инвестпрограмму (278 млрд руб.).

Но новый прогноз рассчитан из того, что погрузка компании снизится на 7,7% относительно изначального плана (ожидался рост на 2,9%, то есть теперь компания прогнозирует падение на 4,8%), а пассажиропоток рухнет на 56,3% к плану. Рост пассажирских перевозок по изначальному плану должен был составить 4%. Теперь компания ожидает по итогам года чистый убыток в 17,5 млрд руб. (вместо прибыли на 51 млрд руб.) и снижение EBITDA на 104 млрд руб. до 380 млрд руб.