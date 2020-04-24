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Бизнес ,  
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РЖД спрогнозировали дефицит инвестпрограммы на более ₽600 млрд

Инвестпрограмма РЖД на 2020 год на ₽821 млрд столкнулась с дефицитом источников финансирования — из-за коронавируса возможности компании покрывают лишь ₽210 млрд. Однако расходы компания также значительно сокращать не планирует
РЖД RU000A0JXN05 ₽1 077,05 -1,06% Купить
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС
Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

РЖД спрогнозировали сокращение источников финансирования своей инвестиционной программы на 2020 год с 821 млрд руб. до 210 млрд руб. Такой прогноз содержится в документе об инвестпрограммах компании на 2019 и 2020 годы, подготовленного в начале апреля департаментом инвестиций РЖД (есть в распоряжении РБК). Подлинность документа подтвердили два источника — среди железнодорожных операторов и грузоотправителей — клиентов РЖД.

По словам одного из источников РБК, этот документ готовился к совещанию у первого вице-премьера, председателя совета директоров РЖД Андрея Белоусова, которое состоялось 10 апреля. В пресс-службе РЖД отказались от комментариев, РБК направил запрос представителю Белоусова.

Инвестиционная программа на 2020 год была утверждена советом директоров и правительством в конце 2019-го. Основные источники финансирования из заложенных 821 млрд руб.: кредиты (298 млрд руб.) и денежный поток от амортизации на инвестпрограмму (278 млрд руб.).

Но новый прогноз рассчитан из того, что погрузка компании снизится на 7,7% относительно изначального плана (ожидался рост на 2,9%, то есть теперь компания прогнозирует падение на 4,8%), а пассажиропоток рухнет на 56,3% к плану. Рост пассажирских перевозок по изначальному плану должен был составить 4%. Теперь компания ожидает по итогам года чистый убыток в 17,5 млрд руб. (вместо прибыли на 51 млрд руб.) и снижение EBITDA на 104 млрд руб. до 380 млрд руб.

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Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

Исходя из этих вводных, прогноз на общий доступный объем финансирования под инвестпрограмму снижен до 210 млрд руб. и включает:

  • 129 млрд руб. господдержки (в утвержденной ранее программе — 112 млрд руб.);
  • 18 млрд руб. от продажи акций «дочек» (53 млрд руб. ранее);
  • 63 млрд руб. денежного потока за счет амортизации на инвестиции. Он снижен на 215 млрд руб. по сравнению с изначальным планом, так как операционный поток (в объеме 76% от амортизации или 157 млрд руб.) будет направлен на погашение кредитного портфеля для снижения соотношения чистый долг/EBITDA с 5 до 3,6х, выплату дополнительного НДС в связи со снижением инвестпрограммы (40 млрд.руб.) и др.;
  • снижение «прочих источников» возможного финансирования с 31 млрд руб. до нуля обусловлено «потерей оборотного капитала как источника инвестиций»;
  • кредиты в текущем прогнозе вообще не предусмотрены.

При этом сама инвестиционная программа может сократиться не так значительно — до 698 млрд руб. Такой расчет компания обозначает как стресс-сценарий программы «с учетом работы контрагентов в условиях текущей эпидемиологической ситуации» (к этому сценарию также есть комментарий, что и эти затраты «подлежат уточнению» по итогам возможных изменений эпидемиологической ситуации). Значительнее всего (в процентном соотношении) — на 42% — в новых проектах инвестпрограммы сокращены расходы на обновление основных фондов производственных хозяйств (путевой комплекс, энергетика, автоматика и телемеханика, предприятия локомотивного хозяйства, обновление пути). Большая часть инвестиций РЖД должна была быть направлена на проекты обновления инфраструктуры (380,4 млрд руб.) и комплексные проекты развития магистральной инфраструктуры (240 млрд руб.), в том числе на модернизацию Восточного полигона (БАМ и Транссиб) — 98,9 млрд руб.

В результате снижения источников финансирования и даже с учетом сокращения расходов по программе, ее годовой дефицит оценен в 488 млрд руб. (при условии реализации уже части проектов в первом квартале 2020-го). Кроме того, еще 36,6 млрд руб. необходимы для поддержки Федеральной пассажирской компании (ФПК, «дочка» РЖД). В итоге, «общий дефицит по холдингу» на 2020 год составляет 524,6 млрд руб.

Этот дефицит компания предлагает покрывать за счет:

  • выкупа системными банками (к ним относятся Сбербанк, ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, «Промсвязьбанк» и «Открытие») «бессрочных облигаций» РЖД на 335 млрд руб.,
  • дополнительного выделения средств ФНБ в объеме до 200 млрд руб. (для закупок подвижного состава у российских предприятий),
  • финансовой поддержки ФПК на 36,6 млрд руб.

Вечные облигации «позволяют не включать их в состав долговой нагрузки», они «используются как временная мера для снижения давления на долговые коэффициенты», говорится в документе. Выплаты процентов по этим облигациям РЖД обещают начать с 2022 года. Сейчас в качестве основного инструмента финансирования инвестпрограммы рассматривается как раз выпуск вечных облигаций, сказал РБК источник, близкий к РЖД.

В Минтрансе подтвердили «Коммерсанту», что сокращенный вариант инвестпрограммы РЖД поступил в ведомство. «Механизмы поддержки выработаны. Среди них — выпуск вечных облигаций, а также выделение средств ФНБ на важнейшие инфраструктурные проекты», — сообщили в Минтрансе.

К тому же РЖД предусматривает программу мероприятий по оптимизации расходов на 100 млрд руб., указано в документе.

Масштабная инвестпрограмма РЖД была нацелена на расширение мощностей Восточного полигона, который обслуживал, в первую очередь, азиатский экспорт угля, отмечает директор по корпоративным рейтингам «Эксперт РА» Игорь Смирнов. «Сокращение потребления вслед за остановкой экономик сказывается на спросе. Сейчас расширение мощностей неактуально, нужно доделать близкие к завершению этапы, поэтому экономия на капитальных расходах выглядит оправданной», — заключает он.

Поскольку РЖД необходимо выполнять специальные обязательства (ковенанты) по долгам, то у компании есть ограничения по соотношению чистого долга к EBITDA, и при резком ухудшении финансовых показателей она не только не сможет привлекать заемные средства, но и вынуждена сокращать долг и досрочно погашать часть кредитов, добавляет гендиректор «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров.

Автор: Мария Кокорева
При участии: Тимофей Дзядко
Теги: ржд, бюджет, коронавирус
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