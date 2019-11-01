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Акимов назвал сроки строительства и сдачи автотрассы Москва — Казань
Начать строительство новых участков дороги планируется в 2020 году, полностью готова трасса будет к 2027 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов
Максим Акимов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил новый проект автотрассы Москва — Казань, строительство стартует в 2020 году с прокладки новых участков дороги между столицей и Владимиром, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта. По его словам, протяженность этих участков составит 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска, передает корреспондент РБК. Одновременно стартует второй этап, в рамках которого планируется проложить участок дороги протяженностью 142,8 км в обход Казани с юга — через город Канаш (Чувашия) и село Шали (Татарстан).

«Третий этап стартует в 2021 году От Владимира до Арзамаса, это 267 км, к 2025 году завершим. А в 2022 году приступим к соединению участков от Арзамаса до Канаша (это 239 км). Полную готовность всей новой трассы мы обеспечим к 2027 году», — сказал Акимов.

По его словам, такая этапность принята, чтобы найти ресурсы для работ по существующей трассе М7 (в частности, чтобы расширить ее двухполосные участки по меньшей мере до трех полос).

Общая протяженность новой скоростной дороги Москва — Казань составит 794 км, включая обходы Балашихи и Ногинска.

В целом строительство трассы Москва — Казань обойдется в 730 млрд руб, сообщил журналистам заместитель главы Минтранса Иннокентий Алафинов. По его словам, из этой суммы 120 млрд руб. составит стоимость строительства обхода города Тольятти, при этом около 80 млрд руб. выплатят бюджеты всех уровней, а оставшееся — концессионеры.

«Около 610–612 млрд — все мероприятия по строительству автодороги от ЦКАД (без Балашихи и Ногинска) до населенного пункта Шали с соответствующим мостовым переходом через реку Волга, и с мероприятиями, которые проведем в рамках М-7 и частично М-5», — пояснил Алафинов.

Глава Минэкономразвития Максим Орешкин, проехавший летом по М-7 от Москвы до Тольятти, говорил, что состояние дороги не везде было хорошим и в одном месте у его автомобиля едва не пробило колесо. «Мне кажется, что нужно заниматься и существующей трассой, и новая трасса будет дополнением к тому, что у нас сейчас есть», — сказал он.

Общество
Орешкин сообщил о «чуть не пробитом колесе» на трассе М-7

«Почему отказались от идеи сделать единственной альтернативой реконструкцию М-7? Это невозможность с технической точки зрения, мы бы блокировали движение между городами. Это вышло бы дороже на 200 млрд руб., потому что М-7 проходит через населенные пункты», — добавил Акимов.

В конце июня премьер-министр Дмитрий Медведев поручил Минэкономразвития, Минфину, Минтрансу и Минстрою создать рабочую группу и представить согласованную позицию по реконструкции трассы М-7 «Волга» с учетом обхода городов. Правительство должно выбрать между полной реконструкцией М-7 и постройкой новой платной трассы Москва — Казань, стоимость которой оценивают в 550 млрд руб.

Авторы: Мария Кокорева, Евгений Калюков
Теги: Казань, м7, автострада, дороги
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