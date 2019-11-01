Начать строительство новых участков дороги планируется в 2020 году, полностью готова трасса будет к 2027 году, сообщил вице-премьер Максим Акимов

Максим Акимов (Фото: Донат Сорокин / ТАСС)

Глава правительства Дмитрий Медведев одобрил новый проект автотрассы Москва — Казань, строительство стартует в 2020 году с прокладки новых участков дороги между столицей и Владимиром, сообщил журналистам вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве вопросы транспорта. По его словам, протяженность этих участков составит 145 км, включая обходы Балашихи и Ногинска, передает корреспондент РБК. Одновременно стартует второй этап, в рамках которого планируется проложить участок дороги протяженностью 142,8 км в обход Казани с юга — через город Канаш (Чувашия) и село Шали (Татарстан).

«Третий этап стартует в 2021 году От Владимира до Арзамаса, это 267 км, к 2025 году завершим. А в 2022 году приступим к соединению участков от Арзамаса до Канаша (это 239 км). Полную готовность всей новой трассы мы обеспечим к 2027 году», — сказал Акимов.

По его словам, такая этапность принята, чтобы найти ресурсы для работ по существующей трассе М7 (в частности, чтобы расширить ее двухполосные участки по меньшей мере до трех полос).

Общая протяженность новой скоростной дороги Москва — Казань составит 794 км, включая обходы Балашихи и Ногинска.