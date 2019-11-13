Минприроды решило удвоить грузооборот по севморпути к 2034 году

В майском указе Путина говорилось, что к 2024 году объем транспортировки грузов по этому маршруту должен достигнуть 80 млн т в год. Минтранс ранее спрогнозировал удвоение грузопотока до этого показателя всего за один 2024 год

Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

По его словам, при разработке комплексного проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» Минприроды подтвердило ранее сделанные расчеты, по которым одно рабочее место в Арктической зоне «создает» до 14 новых мест по всей стране, а каждый рубль бюджетных вложений может привлечь до 15 руб. инвестиций из внебюджетных источников.

«Эта программа предполагает почти 11 трлн руб. частных инвестиций до 2030 года и увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути с 2034 года до 157 млн т», — сообщил министр.

Как отметил Кобылкин, многие эксперты высказали сомнения по этим цифрам. «Но лично у меня нет сомнений», — добавил он. Глава Минприроды отметил, что подконтрольное ему ведомство рассчитывает только объемы перевозимых полезных ископаемых и продуктов их переработки, однако будут перевозиться грузы заводов Урала, а также сельскохозяйственные грузы. «После построения необходимой наземной инфраструктуры в Арктике с выходом к морским портам, в том числе к порту Сабетта, сработает тот самый мультипликативный эффект и в этом вопросе», — считает Кобылкин.