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Минприроды решило удвоить грузооборот по севморпути к 2034 году
В майском указе Путина говорилось, что к 2024 году объем транспортировки грузов по этому маршруту должен достигнуть 80 млн т в год. Минтранс ранее спрогнозировал удвоение грузопотока до этого показателя всего за один 2024 год

Объем грузовых перевозок по Северному морскому пути (СМП) к 2034 году может составить 157 млн т. Об этом в своей колонке, опубликованной в ноябрьском номере журнала «Энергетическая политика» (копия есть у РБК), заявил министр природных ресурсов и экологии России Дмитрий Кобылкин.

По его словам, при разработке комплексного проекта «Реализация минерально-сырьевого и логистического потенциала Арктики» Минприроды подтвердило ранее сделанные расчеты, по которым одно рабочее место в Арктической зоне «создает» до 14 новых мест по всей стране, а каждый рубль бюджетных вложений может привлечь до 15 руб. инвестиций из внебюджетных источников.

«Эта программа предполагает почти 11 трлн руб. частных инвестиций до 2030 года и увеличение объема грузоперевозок по Северному морскому пути с 2034 года до 157 млн т», — сообщил министр.

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Как отметил Кобылкин, многие эксперты высказали сомнения по этим цифрам. «Но лично у меня нет сомнений», — добавил он. Глава Минприроды отметил, что подконтрольное ему ведомство рассчитывает только объемы перевозимых полезных ископаемых и продуктов их переработки, однако будут перевозиться грузы заводов Урала, а также сельскохозяйственные грузы. «После построения необходимой наземной инфраструктуры в Арктике с выходом к морским портам, в том числе к порту Сабетта, сработает тот самый мультипликативный эффект и в этом вопросе», — считает Кобылкин.

Северный морской путь является кратчайшим водным маршрутом между европейской частью России и Дальним Востоком. В российском законодательстве он закреплен как «исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация России в Арктике». Маршрут Севморпути проходит по морям Северного Ледовитого океана (Баренцеву, Карскому, Лаптевых, Восточно-Сибирскому, Чукотскому) и частично — Тихого океана (Берингову морю). Согласно майскому указу президента России Владимира Путина, к 2024 году объем транспортировки грузов по этому маршруту должен достигнуть 80 млн т в год. Речь тогда шла о перевозке СПГ, нефти и конденсата с добычных проектов.

В июле этого года Минтранс подготовил прогноз развития СМП, который предполагает рост грузопотока почти вдвое, до 80 млн т, всего за один год — 2024-й. Согласно прогнозу ведомства, грузооборот Севморпути, который по итогам 2018 года составил 17 млн т, в течение ближайших четырех лет будет расти незначительными темпами (до 26 млн т в 2019 году и до 32 млн т — в 2022-м), в 2023 году — сразу на 13 млн т, до 45 млн т, а в 2024 году ожидается резкий скачок — почти в два раза — до 80 млн т.

Автор: Михаил Юшков
Теги: Северный морской путь, грузооборот
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