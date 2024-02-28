Минфин заявил о «философской работе» для защиты бизнеса от деприватизации

С 2023 года прокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных компаний в госсобственность, мотивируя это нарушениями при приватизации. В Минфине заявили о работе над возмещением возможного ущерба инвесторам

Фото: Михаил Гребенщиков / РБК

Министерство финансов привлекает лучших специалистов в области юриспруденции и ведет «глубоко философскую» работу, чтобы защитить инвесторов от пересмотра итогов приватизации, в том числе занимается вопросами возмещения ущерба, заявил на XIII Всероссийском форуме по корпоративному управлению замминистра финансов Алексей Моисеев, передает корреспондент РБК.

Замминистра подчеркнул, что никто не ставит под сомнение, что, когда проводилась приватизация, сделки очень часто проходили с нарушением законов. По его словам, установление законности таких сделок — обязанность прокуратуры и других органов, однако сегодня возникают вопросы и к тем, кто стал владельцем активов уже после приватизации.

«Мы на самом деле такую работу замутили немножко глубоко философскую и привлекли лучшие научные кадры юридические, которые высказали ряд предложений по этому поводу, связанных со способами, которые позволят обеспечить возмещение ущерба теми, кто этот ущерб нанес. А не теми, у кого этот актив в конечном итоге оказался», — рассказал Моисеев.

В Минфине провели широкое обсуждение темы деприватизации, а также «обратились к науке, с тем чтобы они какие-то более формальные предложения представили».

В ответ на вопрос, кого именно можно отнести к добросовестным приобретателям, замминистра напомнил о практике, которая присутствует в гражданском обороте. «Тут практика есть, судебная, юридическая. Понятно, что если вы не знали, не должны были знать, что то, что вы покупаете, было приобретено незаконным путем. Здесь как раз практика в гражданском обороте присутствует», — отметил он.

Говоря об идее Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) устроить двустороннюю реституцию (право государства обратить в казну ту или иную собственность, но и право собственника на компенсацию по рыночной цене) Моисеев заявил, что в Минфине ее не поддерживают. «Почему государство, которому был нанесен ущерб первоначально, должно еще и увеличить его для себя тем, что его возместит. Тут кто виноват: виноват тот, кто незаконно приватизировал. Это может быть как чиновник, который это продал, так и бизнесмен. Вот они и должны возмещать», — подчеркнул замминистра.

Он также отметил, что сегодня не стоит вопрос и о том, что средства будут возмещаться от повторной продажи актива.

С 2023 года Генпрокуратура неоднократно инициировала иски о передаче частных промышленных компаний в собственность государства в связи с якобы незаконной приватизацией. Один из последних случаев — Ивановский завод тяжелого станкостроения, который, как утверждала Генпрокуратура, перешел в частные руки без разрешения правительства. По аналогичной причине в начале февраля ведомство потребовало конфисковать три завода Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК). 26 февраля суд передал государству акции заводов группы ЧЭМК.

О разработке поправок в законодательство, направленных на защиту прав добросовестных собственников бизнеса от деприватизации, на прошлой неделе сообщил президент РСПП Александр Шохин. Он отметил, что еще в ноябре прошлого года доложил о законопроекте президенту Владимиру Путину. Тот, по словам Шохина, на встрече с РСПП сказал, что «надо закрыть эту страницу с приватизацией». Предложения глава государства направил в Государственно-правовое управление (ГПУ) президента. «ГПУ представило замечания, по которым предложения доработаны. Там есть ряд моментов, которые требуют юридической экспертизы», — сообщил Шохин.

Ранее Шохин негативно высказался о деприватизации и, в частности, говорил, что «стабильность в нынешних условиях важнее второстепенных оснований для того, чтобы отобрать активы у ныне действующих собственников». Путин на Восточном экономическом форуме в сентябре 2023 года исключил проведение в России деприватизации. По его словам, «прокуратура активно работает по отдельным направлениям, компаниям» и «правоохранительные органы имеют право оценивать то, что происходит в экономике в конкретных случаях». Однако это «не связано с какими-то решениями по поводу деприватизации», заверил президент. Путин также пообещал, что «кошмарить никого не будут», и напомнил, что все должны соблюдать законы.