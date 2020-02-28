РЖД заявили о рисках из-за идеи Минфина о дивидендах на ₽277 млрд

РЖД раскрыли объем дивидендов, выплаты которых Минфин ожидает от компании в 2020–2022 годах — ₽277 млрд. В случае таких выплат РЖД потребуются дотации из бюджета, предупредила монополия, заплатившая ₽13 млрд дивидендов за 2018 год

Фото: Донат Сорокин / ТАСС

Минфин в закрытой части федерального бюджета заложил 276,7 млрд руб. дивидендов от «Российских железных дорог» (РЖД) на 2020–2022 годы, следует из презентации, подготовленной первым заместителем гендиректора монополии Вадимом Михайловым к заседанию рабочей группы Госсовета, прошедшему 26 февраля. У РБК есть копия документа, ее подлинность подтвердил один из участников заседания.

Согласно презентации, Минфин ждет, что в 2020 году РЖД заплатят 68,8 млрд руб., в 2021 году — 100,5 млрд руб. и в 2022 году — 107,4 млрд руб. Для сравнения, чистая прибыль РЖД по РСБУ в 2019 году составила 53,457 млрд руб., чистая прибыль по МСФО за первое полугодие 2019 года достигла 107,1 млрд руб. (за весь 2019 год по МСФО компания еще не отчитывалась).

РБК направил запросы в пресс-службы Минфина и в РЖД.

Почему РЖД не хочет платить дивиденды

В презентации Михайлова есть первая страница проекта распоряжения правительства о выплате дивидендов от января 2020 года, определяющего норму дивидендных выплат для госкомпаний в размере не менее 50% чистой прибыли. По действующему распоряжению правительства от 2006 года госкомпании должны отдавать акционерам не менее 25% прибыли.