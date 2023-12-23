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«Транснефть» договорилась с Минском о росте тарифа на транзит по «Дружбе»

«Ъ»: «Транснефть» договорилась с Белоруссией о росте тарифа на транзит на 10,2%
С февраля тариф на прокачку нефти по южной ветке «Дружбы» в направлении Венгрии, Словакии и Чехии вырастет на 10,2%, Белоруссия запрашивала повышение на 14,5%
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Фото: Наталия Федосенко / ТАСС
Фото: Наталия Федосенко / ТАСС

«Транснефть» договорилась с Белоруссией о повышении тарифа на прокачку нефти по южной ветке «Дружбы», с февраля 2024 года он вырастет на 10,2%, сообщил «Коммерсанту» представитель компании Игорь Демин.

Южная ветка Унеча — Броды идет в Венгрию, Словакию и Чехию. Газета писала, что Минск просил повысить стоимость для нее на 14,5%, до 195,8 руб. за тонну. Оператор белорусской нефтетранспортной системы «Гомельтранснефть Дружба» также предлагал повысить тариф для северной ветки Унеча — Адамово (идет в Германию) на 43%, до 653,8 руб. за тонну, передавало издание.

«По северной ветке, до Адамовой Заставы, российский транзит отсутствует, поэтому тарифы на этом направлении не в нашей компетенции», — сказал изданию Демин. Сейчас по этой ветке идет только нефть из Казахстана.

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Бизнес
Фото:Наталия Федосенко / ТАСС

В Астане ранее выступили против повышения тарифа и сообщили, что собираются провести переговоры с Минском. В середине декабря Казахстан согласовал с Россией возможность транспортировки по «Дружбе» в Германию в 2024 году до 1,2 млн т нефти. В Минэнерго страны отметили, что в случае роста стоимости прокачки на 43,4% убытки Казахстана могут составить около $2,64 млн.

В следующем году прокачка ожидается на уровне 14,2 млн т, при этом затраты на содержание трубопроводной системы Белоруссии запланированы на уровне 6,6 млрд руб., инвестиционные затраты — 3,1 млрд руб.

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Летом «Гомельтранснефть Дружба» просила о подорожании транзита по обеим веткам в 1,8 раза, такой вариант не устроил Россию.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
«Транснефть» «Дружба» транзит нефть
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