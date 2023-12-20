Россия экспортировала в КНР 97,5 тонн нефти за январь—ноябрь 2023 года

Экспорт нефти из России в Китай вырос на 22%

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В январе—ноябре Россия поставила в Китай на 22% больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года, — 97,5 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость нефти, поставленной в Китай за отчетный период, составила $55 млрд. Это на 1% больше, чем в январе—ноябре 2022 года.

Россия по-прежнему занимает первое место в мире по объемам поставок нефти в КНР. За ней следуют Саудовская Аравия, которая поставила 80 млн т, а также Ирак с 54,1 млн т.

По данным таможни КНР, в прошлом году страна импортировала 86,2 млн т российской нефти за $58,37 млрд.

15 декабря в Пекине прошло 20-е заседание Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Вице-премьер Александр Новак заявил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд, причем одну треть составило сотрудничество в области энергетики. Помимо нефти растут поставки в Китай сжиженного природного газа и угля, отметил зампред.