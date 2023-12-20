 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Экономика ,  
0 

Экспорт нефти из России в Китай вырос на 22%

Россия экспортировала в КНР 97,5 тонн нефти за январь—ноябрь 2023 года
BRENT BRENT $80,13 +0,43%
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости
Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В январе—ноябре Россия поставила в Китай на 22% больше нефти, чем за аналогичный период прошлого года, — 97,5 млн т. Об этом свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР.

Стоимость нефти, поставленной в Китай за отчетный период, составила $55 млрд. Это на 1% больше, чем в январе—ноябре 2022 года.

Россия по-прежнему занимает первое место в мире по объемам поставок нефти в КНР. За ней следуют Саудовская Аравия, которая поставила 80 млн т, а также Ирак с 54,1 млн т.

Путин заявил, что Россия и Китай не создают блок
Политика
Владимир Путин

По данным таможни КНР, в прошлом году страна импортировала 86,2 млн т российской нефти за $58,37 млрд.

15 декабря в Пекине прошло 20-е заседание Российско-китайской комиссии по энергетическому сотрудничеству. Вице-премьер Александр Новак заявил, что товарооборот двух стран превысил $200 млрд, причем одну треть составило сотрудничество в области энергетики. Помимо нефти растут поставки в Китай сжиженного природного газа и угля, отметил зампред.

Кредит наличными от

Радуйте близких с кредитом наличными от ВТБ.

Узнать подробнее

Оформите онлайн или по телефону 1000 и получите решение за пару минут

Узнать подробнее

Платите комфортно с платежами от 1900р. Пусть все желания одобрятся.

Узнать подробнее

ВТБ. Всё получится

Узнать подробнее

.

Узнать подробнее

Рекламодатель: БАНК ВТБ (ПАО), ГЕНЕРАЛЬНАЯ ЛИЦЕНЗИЯ БАНКА РОССИИ №1000, РЕКЛАМА, 0+

Теги
Россия Китай нефть товарооборот
Материалы по теме
Новак анонсировал дополнительное сокращение экспорта нефти в декабре
Экономика
ЕС разрешил Словакии экспортировать топливо из российской нефти
Политика
Из-за атак хуситов BP отказалась от перевозок нефти по Красному морю
Бизнес
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 20 декабря
EUR ЦБ: 98,58 (-0,18) Инвестиции, 19 дек, 17:08 Курс доллара на 20 декабря
USD ЦБ: 90,09 (-0,33) Инвестиции, 19 дек, 17:08
Россиянин побил рекорд клуба НХЛ по скорости заброшенных шайб Спорт, 08:58
Индекс Мосбиржи, инвестпрограмма «Газпрома» и EMC: дайджест Инвестиции, 08:56
Си заявил о перевыполнении плана двусторонней торговли России и Китая Экономика, 08:53
Страна на перспективу: почему надо выходить в Узбекистан именно сейчас Pro, 08:52
Экспорт нефти из России в Китай вырос на 22% Экономика, 08:34
Россиянин побил рекорд клуба НХЛ по скорости заброшенных шайб Спорт, 08:33
В США задержали 60 протестующих, ворвавшихся в Капитолий Политика, 08:26
Видите в ChatGPT конкурента?
Узнайте, как превратить нейросеть в помощника, в новом интенсиве РБК Pro
Купить интенсив
В работе крупнейшего оператора связи Украины вновь произошел сбой Политика, 08:21
В Киргизии приняли закон о замене «подсолнуха» на «солнце» на флаге Политика, 08:18
В России впервые обвинили адвоката в разглашении налоговой тайны Общество, 08:06
В Казахстане вернули в бюджет активы по делу племянника Назарбаева Политика, 07:57
Си Цзиньпин заявил о крепком фундаменте взаимодействия в диалоге Россией Политика, 07:52
Axios узнал о предложении Израиля к ХАМАС по срокам нового перемирия Политика, 07:20
Виноваты звезды: почему бизнес массово обратился к астрологам и тарологам Pro, 07:00