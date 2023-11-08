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Reuters оценил экономию Индии за счет российской нефти

Reuters: Индия сэкономила $2,7 млрд за счет покупки российской нефти
Reuters отмечает, что в январе—августе средняя цена российской нефти, поставляемой индийским НПЗ, была ниже иракской, которая по качеству аналогична Urals. Летом Россия сократила скидку на нефть для Индии
BRENT BRENT $83,46 -1,37%
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images
Фото: Oleg Nikishin / Getty Images

За первые девять месяцев 2023 года Индия сэкономила примерно $2,7 млрд за счет покупки российской нефти со скидкой, сообщает Reuters со ссылкой на собственные расчеты, основанные на данных властей этой страны.

По данным Министерства торговли Индии, с января по сентябрь страна закупила 69,06 млн российской нефти, что эквивалентно 1,85 млн барр. в сутки. Средняя цена на сырье, поставляемое индийским нефтеперерабатывающим заводам, в этот период составила $525,60 за тонну, включая расходы на транспортировку и страхование, подсчитало агентство. Для сравнения: средняя стоимость иракской нефти, которая по качеству аналогична российской Urals, составила $564,46 за тонну.

По подсчетам агентства, Индия сэкономила $2,7 млрд по сравнению с тем, сколько она заплатила бы, если бы вместо российской нефти закупала иракскую.

Индия — третий по величине импортер и потребитель нефти в мире. В этом году на фоне санкций Запада против Москвы из-за военных действий на Украине страна также заменила Европу в статусе крупнейшего покупателя российской нефти. Ирак занимает второе место по поставкам в Индию, а Саудовская Аравия — третье.

За счет дешевого российского сырья Индия смогла сократить импорт с Ближнего Востока (в сентябре Bloomberg сообщал, что Саудовская Аравия незначительно повысила отпускные цены на свою нефть для азиатских стран и США на фоне решения продлить сокращение нефтедобычи).

В июле Times of India сообщал со ссылкой на источники, что скидка на российскую нефть Urals, поставляемую индийским переработчикам, снизилась до $4 за баррель (в середине 2022 года, писало издание, она составляла $30 за баррель). Источники отмечали, что цена, которую запрашивает Россия, ниже установленного Западом потолка в $60 за баррель, введенного в декабре 2022 года.

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По данным Kpler, в октябре импорт российской нефти в Индию упал на 12% по сравнению с предыдущим месяцем, до 1,57 млн барр. в день; аналитики Vortexa сообщали о падении на 8%, до 1,49 млн барр. в сутки. В июне показатель достигал 2,2 млн барр. в день.

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Наталия Анисимова Наталия Анисимова
Индия нефть скидки Urals
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