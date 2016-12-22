Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций

Крупнейшими инвесторами из списка помощника президента Белоусова оказались «Норникель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова. Но их заявки совпадают с уже озвученными инвестпрограммами

Алишер Усманов (слева) и Владимир Потанин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Норильский никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова (сына сенатора Сулеймана Керимова) готовы вложить 1,8 трлн руб. в новые инвестиционные проекты, подготовленные в рамках рабочей группы под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова. Это следует из списка предложений от частных инвесторов-участников по итогам совещания в Минфине, которое прошло в понедельник, 26 ноября.

У РБК есть копия этого списка, поздно вечером он также появился в Telegram-канале «Незыгарь». Его данные подтвердили два источника РБК в компаниях, участвовавших в этом совещании. Но, по их словам, не все цифры в этом списке верные, и он будет уточняться.

В список включены 143 проекта на 7,3 трлн руб. от 21 крупнейшего инвестора. «Норникель» готов реализовать 12 проектов за свой счет, вложив 749,4 млрд руб., «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью 812,2 млрд руб., а «Полюс» вложит 507 млрд руб. собственных средств в семь проектов. ​

Как сообщали РБК в Минфине накануне, крупный бизнес направил в Минфин заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн руб. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты. Во вторник представитель Минфина отказался от комментариев.

Названия проектов в этом списке не указаны. Но, например, «Металлоинвест» за десять лет планирует инвестировать в модернизацию мощностей как раз 507 млрд руб., говорил его гендиректор Андрей Варичев. «Норникель» с 2019 по 2022 годы собирался вложить $10,5–11,5 млрд в разработку новых месторождений и экологические проекты. А «Полюс» планирует профинансировать разработку месторождения золота «Сухой лог», находящегося в Иркутской области, инвестиции в этот проект ранее оценивались в $2–2,5 млрд. РБК направил запросы в «Норникель», «Металлоинвест» и «Полюс».

Помимо этих трех крупнейших инвесторов в лидерах по объему собственных инвестиций, следует из списка: «Сибур» (крупнейший акционер — Леонид Михельсон), «Северсталь» Алексея Мордашова, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева. «Сибур» заявил три проекта на 1,14 трлн руб., из них собственные средства — 353,9 млрд руб., «Северсталь» — на 422 млрд руб. (собственные средства — 304,1 млрд руб.), «Уралкалий» и «Фосагро» — 214,3 млрд руб. и 84,1 млрд руб. соответственно.

В случае с Мордашовым речь идет не только о проектах «Северстали», сказал РБК ее представитель: «Северсталь» представила рабочей группе под руководством Силуанова проекты более чем на $1 млрд. «Севергрупп» Алексея Мордашова также представила проекты других компаний холдинга — компаний «Свеза» и «Силовые машины», добавил он.

«Мы не понимаем, как готовилась эта таблица, потому что мы не заявляли такое количество проектов», — сказал РБК источник в одной из компаний из списка. Возможно, Минфин просуммировал не только будущие проекты, но и те, которые находятся на финальной стадии реализации и уже не нуждаются в финансировании. «В этот список взяли не все проекты, которые компании заявляли», — добавляет источник в другой компании, которая также участвовала в совещании в Минфине.

Из 21 инвестора меньше всего проектов заявили S7 Владислава Филева и Русская холдинговая компания бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова (по одному проекту). Общая стоимость проекта РХК составляет 591 млрд руб., из них она готова инвестировать лишь 30 млрд руб., S7 готова вложить 9 млрд руб. из необходимых 106 млрд руб.

Начало процессу привлечения инвестиций в приоритетные проекты положил помощник президента Андрей Белоусов, который в августе предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

Для отбора приоритетных инвестпроектов в сентябре была создана рабочая группа. В ее состав вошли помимо Белоусова, Силуанова и Шохина министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. По словам представителя Минфина, встречи рабочей группы стали еженедельными.

Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин ​направил запросы в компании. А ВЭБ совместно с РФПИ провел экспертизу 153 проектов общим объемом 4,7 трлн руб., уточнял ранее представитель Минфина.