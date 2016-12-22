ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2018Премия РБК СПб 2018C·News
Премия РБК 2018Здоровье
...
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Красноярский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,36 66,42 EUR Нал. 76,15 75,25 USD Бирж. 66,82 -0,28 EUR Бирж. 75,65 -0,34 USD ЦБ. 66,78 +0,27 EUR ЦБ. 75,62 +0,06 EUR/USD 1,13 -0,00 BTC/USD Бирж. 3784,20 -264,50 IMOEX 2322,76 +0,62% RTSI 1095,13 +1,01% Brent 60,39 -0,63% DJIA 24640,24 +1,46% Nasdaq 7081,99 +2,06%
Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций
Лента новостей
Россияне признались в недоверии онлайн-магазинам в вопросе защиты данных 15:14, Общество Самый хоккейный тест для настоящих болельщиков 15:11, РБК и Mastercard ЕСПЧ признал незаконными запреты гей-парадов в России 15:10, Политика Опрос CNN показал сокращение числа знающих о холокосте европейцев 15:05, Общество Хранить, менять или избавляться: что делать с Bitcoin 14:58, Крипто Воевавший в Донбассе Генрих из Чувашии получил 3,5 года колонии 14:56, Общество 20 главных фильмов зимы 14:48, Стиль Почему Россия впервые за 5 лет выпустит облигации в евро 14:45, Quote В Калининграде облили краской памятник Иммануилу Канту 14:38, Общество Идея по инвестированию: как заработать на токене Cindicator 14:38, Крипто Обед за 15 минут: персональный рецепт итальянской кухни 14:35, РБК и Barilla Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций 14:31, Бизнес «Динамо» сыграет дерби против «Спартака» в первом матче на новом стадионе 14:29, Спорт Мантуров допустил поддержку промышленности из-за возможных санкций 14:22, Экономика Куда пойдет цена: экономический тест для бизнесменов 14:02, РБК и Thomson Reuters Костин объяснил действия России в конфликте в Керченском проливе 13:59, Политика Nasdaq запустит криптовалютные фьючерсы: почему подорожает биткоин 13:55, Крипто Макаров назвал бессмысленным обсуждение попадания в топ-5 экономик мира 13:54, Экономика В Минэнерго заявили о потенциале произвести 100 млн т СПГ 13:54, Экономика Soft skills: какие качества нужны руководителю и как их развить 13:49, РБК и Volkswagen Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный 13:40, Общество «Роснефть» возобновила продажу топлива на бирже в полном объеме 13:31, Бизнес Немцы рассказали о желании более тесно сотрудничать с Россией 13:30, Политика Российские беспилотные автомобили получат спецзнак «Автономное вождение» 13:28, Общество Без изоленты на камере: килограммовый ноутбук с распознаванием лиц 13:26, РБК и Lenovo Прокуратура заявила о 16 уголовных делах из-за нарушений в «Роскосмосе» 13:21, Общество Путь к финалу: эксперты выбрали победителей Премии РБК 13:16, Фотогалерея  Суд в Казахстане приговорил экс-главу БТА Банка к пожизненному заключению 13:14, Общество
Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций
План Белоусова, 14:31
0
Потанин, Усманов и Керимов пообещали Минфину почти 2 трлн руб. инвестиций
Крупнейшими инвесторами из списка помощника президента Белоусова оказались «Норникель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова. Но их заявки совпадают с уже озвученными инвестпрограммами
Алишер Усманов (слева) и Владимир Потанин (Фото: Михаил Метцель / ТАСС)

«Норильский никель» Владимира Потанина, «Металлоинвест» Алишера Усманова и «Полюс» Саида Керимова (сына сенатора Сулеймана Керимова) готовы вложить 1,8 трлн руб. в новые инвестиционные проекты, подготовленные в рамках рабочей группы под руководством первого вице-премьера Антона Силуанова. Это следует из списка предложений от частных инвесторов-участников по итогам совещания в Минфине, которое прошло в понедельник, 26 ноября.

У РБК есть копия этого списка, поздно вечером он также появился в Telegram-канале «Незыгарь». Его данные подтвердили два источника РБК в компаниях, участвовавших в этом совещании. Но, по их словам, не все цифры в этом списке верные, и он будет уточняться.

Двое в лодке: могут ли быть полезные последствия у списка Белоусова
Мнение

В список включены 143 проекта на 7,3 трлн руб. от 21 крупнейшего инвестора. «Норникель» готов реализовать 12 проектов за свой счет, вложив 749,4 млрд руб., «Металлоинвест» заявил собственные инвестиции на уровне 541,5 млрд в 17 инвестпроектов общей стоимостью 812,2 млрд руб., а «Полюс» вложит 507 млрд руб. собственных средств в семь проектов. ​

Как сообщали РБК в Минфине накануне, крупный бизнес направил в Минфин заявки на реализацию инвестпроектов стоимостью свыше 14,5 трлн руб. Предпринимателям обещают неизменность условий ведения бизнеса и налоговые возвраты. Во вторник представитель Минфина отказался от комментариев.

Названия проектов в этом списке не указаны. Но, например, «Металлоинвест» за десять лет планирует инвестировать в модернизацию мощностей как раз 507 млрд руб., говорил его гендиректор Андрей Варичев. «Норникель» с 2019 по 2022 годы собирался вложить $10,5–11,5 млрд в разработку новых месторождений и экологические проекты. А «Полюс» планирует профинансировать разработку месторождения золота «Сухой лог», находящегося в Иркутской области, инвестиции в этот проект ранее оценивались в $2–2,5 млрд. РБК направил запросы в «Норникель», «Металлоинвест» и «Полюс».

Компаниям из списка Белоусова предложили проекты для инвестиций
Бизнес

Помимо этих трех крупнейших инвесторов в лидерах по объему собственных инвестиций, следует из списка: «Сибур» (крупнейший акционер — Леонид Михельсон), «Северсталь» Алексея Мордашова, «Уралкалий» Дмитрия Мазепина и «Фосагро» Андрея Гурьева. «Сибур» заявил три проекта на 1,14 трлн руб., из них собственные средства — 353,9 млрд руб., «Северсталь» — на 422 млрд руб. (собственные средства — 304,1 млрд руб.), «Уралкалий» и «Фосагро» — 214,3 млрд руб. и 84,1 млрд руб. соответственно.

В случае с Мордашовым речь идет не только о проектах «Северстали», сказал РБК ее представитель: «Северсталь» представила рабочей группе под руководством Силуанова проекты более чем на $1 млрд. «Севергрупп» Алексея Мордашова также представила проекты других компаний холдинга — компаний «Свеза» и «Силовые машины», добавил он.

«Мы не понимаем, как готовилась эта таблица, потому что мы не заявляли такое количество проектов», — сказал РБК источник в одной из компаний из списка. Возможно, Минфин просуммировал не только будущие проекты, но и те, которые находятся на финальной стадии реализации и уже не нуждаются в финансировании. «В этот список взяли не все проекты, которые компании заявляли», — добавляет источник в другой компании, которая также участвовала в совещании в Минфине.

Из 21 инвестора меньше всего проектов заявили S7 Владислава Филева и Русская холдинговая компания бывшего топ-менеджера «Газпрома» Александра Рязанова (по одному проекту). Общая стоимость проекта РХК составляет 591 млрд руб., из них она готова инвестировать лишь 30 млрд руб., S7 готова вложить 9 млрд руб. из необходимых 106 млрд руб.

Изъять ₽500 млрд: где Белоусов нашел сверхдоходы на майские указы
Бизнес

Начало процессу привлечения инвестиций в приоритетные проекты положил помощник президента Андрей Белоусов, который в августе предложил изъять более 500 млрд руб. сверхдоходов за 2017 год у 14 металлургических и нефтехимических компаний, а также у производителей удобрений (так называемый список Белоусова). Но в ходе встреч с бизнесменами на площадке ​Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) его план изменился: теперь речь идет об участии компаний в реализации нацпроектов — «Экология» и «Цифровая экономика», а также в развитии инфраструктуры.

Для отбора приоритетных инвестпроектов в сентябре была создана рабочая группа. В ее состав вошли помимо Белоусова, Силуанова и Шохина министр транспорта Евгений Дитрих, министр промышленности и торговли Денис Мантуров, а также другие члены правительства и представители госкорпораций и госкомпаний, администрации президента и бизнеса. По словам представителя Минфина, встречи рабочей группы стали еженедельными.

Для того чтобы увеличить долю инвестиций в основной капитал в российском ВВП с 21 до 25%, как того требует майский указ, Минфин ​направил запросы в компании. А ВЭБ совместно с РФПИ провел экспертизу 153 проектов общим объемом 4,7 трлн руб., уточнял ранее представитель Минфина.

От Лисина до Тимченко: потери бизнесменов из-за списка Белоусова Еще 6 фото
Фотогалерея

Авторы: Светлана Бурмистрова, Тимофей Дзядко.
Теги: Минфин РФ , Инвестиции , Андрей Белоусов
Главное
Критический дефект стартового стола нашли на космодроме Восточный Общество
Материалы по теме
Компаниям из списка Белоусова предложили проекты для инвестиций Бизнес
Бизнесмены подали в Минфин заявки на проекты стоимостью 14,5 трлн руб. Бизнес
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Пермь
Тюмень
Екатеринбург
Вологда
Красноярск
Ростов-на-Дону
Черноземье
Новосибирск
Калининград
Н.Новгород
Татарстан
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Скрыть баннеры
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter