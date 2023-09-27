 Перейти к основному контенту
branding imagebranding image
Скрыть баннеры
Главное меню
Главное меню
Весь мир
С.-Петербург
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологда
Калининград
Краснодар
Н.Новгород
Пермь
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Кавказ
Карелия
Мурманск
Приморье
Война санкций ,  
0 

Bloomberg узнал о расследовании Минюста США в отношении UBS из-за России

Bloomberg: Минюст США начал расследование в отношении UBS из-за России
Сюжет
Война санкций
США начали расследование против банка из-за вероятного нарушения санкций. Американские чиновники считают, что Швейцария не принимает достаточно усилий для недопущения обхода санкций
Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / ТАСС
Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / ТАСС

Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group, который летом выкупила UBS Group, в связи с предполагаемыми нарушениями требований законодательства, которые позволили российским клиентам избежать санкций, сообщили знакомые с вопросом источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, то, что началось как серия повесток, разосланных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse.

Следствие находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений, следователи запросило данные о счетах подсанкционных клиентов за последние несколько лет. Один из собеседников агентства уточнил, что объект расследования стал период с 2014 года, когда против России ввели международные санкции за присоединение Крыма.

Американские чиновники в частном порядке выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария прилагает недостаточно усилий для соблюдения санкций против России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю «поддерживать экономику на плаву». Они напомнили, что Швейцария отказалась присоединиться к оперативной группе, нацеленной на преследование российских активов.

Credit Suisse до начала военной операции на Украине был известен тем, что в нем предпочитали открывать счета состоятельные россияне, напоминает Bloomberg, общая сумма их активов на пике превышала $60 млрд. К февралю 2022 года этот показатель упал вдвое — до $33 млрд.

В марте 2022-го швейцарские банки хранили до $200 млрд на счетах, принадлежащих россиянам, следовало из подсчетов Швейцарской ассоциации банкиров. К концу того же года Швейцария заблокировала российские активы на $8,4 млрд.

Читайте на РБК Pro
Как миллионы «климатических беженцев» изменят мировую экономику
Не стой на пути: почему у компаний в России хромает логистика
Когда подать на банкротство должника: 4 красных флага
Как новая нейросеть HeyGen может отменить в мире все языковые барьеры

Швейцария не входит в Евросоюз, но присоединяется к европейским санкциям, введенным после начала Россией военной операции на Украине. Швейцарский МИД жаловался на международное давление в отношении замороженных российских активов, страну призывали конфисковать их. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — пояснял министр Иньяцио Кассис.

Летом один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил о закрытии счетов клиентов, которые постоянно проживают в России. Говоря об ограничениях для российских клиентов, банк использовал слово domiciled, которое означает основное место жительства. Кредитные договоры и другие соглашения будут прекращены с 30 сентября, все деловые отношения с проживающими в России клиентами прекратят не позднее 31 декабря.

Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго», — признавал президент Владимир Путин.

Авторы
Теги
Полина Мартынова Полина Мартынова, Михаил Добрунов Михаил Добрунов
Credit Suisse Минюст США UBS Швейцария
Материалы по теме
Аналитики увидели переток расчетов бизнеса в некрупные банки
Финансы
Из Банка Грузии ушли недовольные невыполнением санкций США топ-менеджеры
Политика
США объяснили закрытие банком JPMorgan канала расчета с Россией за зерно
Политика
Прямой эфир
Ошибка воспроизведения видео. Пожалуйста, обновите ваш браузер.

  

Лента новостей
Курс евро на 28 сентября
EUR ЦБ: 101,98 (-0,01) Инвестиции, 17:04 Курс доллара на 28 сентября
USD ЦБ: 96,5 (+0,26) Инвестиции, 17:04
Bloomberg узнал о расследовании Минюста США в отношении UBS из-за России Бизнес, 23:10
В Дагестане задержали участников перестрелки, в которой погиб полицейский Общество, 23:05
США введут безвизовый режим для Израиля Политика, 22:36
Посол России пригрозил уголовным делом и экстрадицией эсэсовца из Канады Политика, 22:25
До работы на лифте: как устроены клубные апартаменты на Кутузовском РБК и Ahead, 22:22
В НБА состоялся крупнейший обмен межсезонья Спорт, 21:57
Насколько свободно армяне Нагорного Карабаха могут перебраться в Армению Политика, 21:55
Знакомьтесь, «Технологии»
Новый раздел РБК Pro поможет подготовиться к любым вызовам цифрового будущего
Перейти
Набиуллина выступила против копирования опыта Китая в регулировании Экономика, 21:46
На какую антивозрастную методику сделать ставку. Советы косметолога РБК и Вирсавия, 21:44
Умер первый президент футбольного ЦСКА Спорт, 21:39
Бежавшего в КНДР американского военного вернули США Политика, 21:24
Навальный заявил о переводе на год в единое помещение камерного типа Политика, 21:24
«Ротор» выбил бывшего чемпиона России из Кубка страны Спорт, 21:12
Трюдо извинился за чествование ветерана СС в парламенте Канады Политика, 21:12