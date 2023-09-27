Bloomberg узнал о расследовании Минюста США в отношении UBS из-за России

США начали расследование против банка из-за вероятного нарушения санкций. Американские чиновники считают, что Швейцария не принимает достаточно усилий для недопущения обхода санкций

Фото: Richard B. Levine / imago-images.de / ТАСС

Минюст США активизировал расследование в отношении Credit Suisse Group, который летом выкупила UBS Group, в связи с предполагаемыми нарушениями требований законодательства, которые позволили российским клиентам избежать санкций, сообщили знакомые с вопросом источники Bloomberg.

По словам собеседников агентства, то, что началось как серия повесток, разосланных ряду банков в начале этого года, переросло в полномасштабное расследование, сосредоточенное на Credit Suisse.

Следствие находится на ранней стадии и может не привести к предъявлению обвинений, следователи запросило данные о счетах подсанкционных клиентов за последние несколько лет. Один из собеседников агентства уточнил, что объект расследования стал период с 2014 года, когда против России ввели международные санкции за присоединение Крыма.

Американские чиновники в частном порядке выразили разочарование тем, что, по их мнению, Швейцария прилагает недостаточно усилий для соблюдения санкций против России и борьбы с отмыванием денег, что помогает Кремлю «поддерживать экономику на плаву». Они напомнили, что Швейцария отказалась присоединиться к оперативной группе, нацеленной на преследование российских активов.

Credit Suisse до начала военной операции на Украине был известен тем, что в нем предпочитали открывать счета состоятельные россияне, напоминает Bloomberg, общая сумма их активов на пике превышала $60 млрд. К февралю 2022 года этот показатель упал вдвое — до $33 млрд.

В марте 2022-го швейцарские банки хранили до $200 млрд на счетах, принадлежащих россиянам, следовало из подсчетов Швейцарской ассоциации банкиров. К концу того же года Швейцария заблокировала российские активы на $8,4 млрд.

Швейцария не входит в Евросоюз, но присоединяется к европейским санкциям, введенным после начала Россией военной операции на Украине. Швейцарский МИД жаловался на международное давление в отношении замороженных российских активов, страну призывали конфисковать их. «Мы не можем просто взять деньги, которые нам не принадлежат», — пояснял министр Иньяцио Кассис.

Летом один из крупнейших швейцарских банков Julius Baer предупредил о закрытии счетов клиентов, которые постоянно проживают в России. Говоря об ограничениях для российских клиентов, банк использовал слово domiciled, которое означает основное место жительства. Кредитные договоры и другие соглашения будут прекращены с 30 сентября, все деловые отношения с проживающими в России клиентами прекратят не позднее 31 декабря.

Власти России называют международные санкции незаконными, неэффективными и требуют их отменить. «Все мы понимаем: санкции, конечно, надолго», — признавал президент Владимир Путин.