Из Банка Грузии ушли недовольные невыполнением санкций США топ-менеджеры

Регулятор отказался блокировать счета и доступ к финансовым операциям бывшему генпрокурору Отару Парцхаладзе, попавшему под санкции США из-за связей с Россией. После этого три вице-президента банка решили уйти с поста

Папуна Лежава (Фото: NationalBankofGeorgia / Facebook (входит в корпорацию Meta, признана экстремистской и запрещена в России))

Вице-президенты Национального банка Грузии Папуна Лежава и Арчил Мествиришвили подали в отставку, после того как регулятор отказался блокировать счета и доступ к финансовым операциям бывшему генеральному прокурору Отару Парцхаладзе, попавшему под санкции США из-за связей с Россией. Как сообщает телеканал Mtavari, Лежава подал заявление об отставке спикеру парламента Шалве Папуашвили.

И.о. президента Нацбанка Натиа Турнава подтвердила прошение об отставке Лежавы. И уточнила, что он написал ей о своем решении в электронном письме. Турнава не ответила на вопрос, связан ли уход вице-президента с решением банка по поводу Парцхаладзе.

Мествиришвили о решении уйти с поста сообщил в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). «Друзья и коллеги, я покидаю свой пост в Нацбанке», — заявил он. Изданию BMG Мествиришвили пояснил: «Я не могу быть частью решения, на которое я не влияю и с которым не согласен».

Позднее Tabula сообщила, что свой пост покинул еще один вице-президент Нацбанка — Николоз Гагуа.

Парцхаладзе после недолгого пребывания на посту генпрокурора в 2013 году был вынужден уйти в отставку, когда выяснилось, что у него была судимость в Германии. Он попал под санкции Минфина США, связанные с Россией, 14 сентября. Госдепартамент называет его грузино-российским олигархом, связанным с Александром Онищенко, которого американские власти считают офицером ФСБ. В Вашингтоне считают, что Онищенко, вероятно, помог Парцхаладзе получить российский паспорт. Тот регулярно ездил в Россию, где его использовали, чтобы «влиять на грузинское общество и политику в пользу России», заявили в Госдепе.

Национальный банк поддержал Парцхаладзе, указав, что «каждый гражданин Грузии защищен Конституцией». «Национальный банк Грузии, руководствуясь Конституцией Грузии и принципом невиновности, считает, что международные санкции не могут быть применены к гражданину Грузии до тех пор, пока по соответствующему делу против него в грузинском суде не будет вынесен обвинительный приговор», — заявил регулятор.