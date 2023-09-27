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Война санкций ,  
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Верховный суд впервые рассмотрит спор компании и банка из-за санкций США

ВС рассмотрит спор с российским банком из-за замороженных переводов за границу
Сюжет
Война санкций
Спор касается взыскания убытков компанией «ИС Текс» с МИнБанка, который попал под блокирующие санкции США, из-за чего средства компании оказались заблокированы
Здание Верховного суда РФ
Здание Верховного суда РФ (Фото: Георгий Андреев / ТАСС)

Верховный суд впервые рассмотрит спор компании «ИС Текс» с МИнБанком (в мае 2023 года присоединился к Промсвязьбанку) о взыскании убытков: последний попал под блокирующие санкции США, из-за чего средства компании оказались заблокированы, пишет «Коммерсантъ».

Компания «ИС Текс» стала клиентом Московского индустриального банка (МИнБанк) в марте 2022 года. 6 мая она поручила перевести оплату хлопковой пряжи в размере $59,4 тыс. по договору от 2020 года через банк-посредник Halyk Savings Bank of Kazakhstan в казахстанский Tenge Bank. Однако 8 мая МИнБанк был внесен в американский список SDN. В результате деньги не дошли. Компания не смогла вернуть средства и обратилась в суд.

В октябре 2022 года Арбитражный суд Москвы встал на сторону «ИС Текс» и взыскал с банка $59,4 тыс. в качестве возмещения убытков. Суд пояснял, что МИнБанк по своему усмотрению выполнил перевод через другой банк-посредник — через корсчет американского The Bank of New York Mellon (BNY Mellon), который в итоге заблокировал средства из-за санкций против российского банка. Суд пришел к выводу, что московский банк нарушил условия перевода. Апелляционный суд оставил в силе это решение.

Однако Промсвязьбанк подал жалобу в Верховный суд, настаивая, что МИнБанк действовал в соответствии со «сложившейся практикой международных расчетов в иностранной валюте». Как пояснили в Промсвязьбанке, с декабря 1991 года BNY Mellon был для МИнБанка «единственным банком-корреспондентом для расчетов в долларах США» и казахстанский банк-посредник осуществлял переводы через него, поэтому этот «маршрут платежа является единственно верным». О предстоящем включении в санкционный список МИнБанк «не знал и не мог знать», отметили там. По мнению банка, компания может вернуть деньги, снова обратившись в Управление по контролю за иностранными активами США (OFAC). OFAC допускает возможность перевода средств по специальной лицензии, если операция совершается не в интересах подсанкционного лица. «ИС Текс» уже обращалась в OFAC, но не предоставила дополнительные документы по запросу регулятора и в итоге не получила лицензию.

Юристы отмечают, что это первый спор по поводу блокировки средств из-за санкций против российского банка, который рассмотрит Верховный суд.

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Теги
Елена Чернышова
Верховный суд санкции Промсвязьбанк блокировка
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