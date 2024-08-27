Производители предложили ограничить наценку торговых сетей на яйца

Росптицесоюз пожаловался на высокие торговые наценки на куриные яйца: они составляют в среднем 20%. Птицеводы считают, что отрасли не хватает долгосрочных контрактов с сетями и предлагают ограничить наценку на яйца не более 10%

Фото: Андрей Любимов / РБК

Российский птицеводческий союз (Росптицесоюз) обеспокоен ростом торговой наценки на яйца в условиях недостаточного объема долгосрочных контрактов на поставку продукции с торговыми сетями. В августе союз направил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) предложение ограничить торговую наценку на товары первой необходимости в пределах 10%, следует из письма организации ее членам, с копией которого ознакомился РБК.

Гендиректор Росптицесоюза Галина Бобылева подтвердила РБК проблему с нехваткой долгосрочных контрактов и обращение в ФАС. В пресс-службе антимонопольного ведомства уточнили, что им поступило это обращение.

Что происходит с ценами на яйца

В 2023 году куриные яйца оказались самым подорожавшим продуктом в России: по данным Росстата, в декабре прошлого года их стоимость выросла в годовом выражении на 61,4% при том, что в целом продовольствие подорожало лишь на 1,5%. Резкий рост цен начался в октябре: тогда стоимость куриных яиц в рознице выросла в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. Это было связано с локальными проблемами у их производителей, рассказывала РБК президент X5 Group (владеет сетями «Чижик, «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. Птицеводы столкнулись с сокращением поголовья из-за вспышки птичьего гриппа, издержки производства выросли на фоне ослабления рубля, сложностей добавили нехватка и подорожание рабочей силы. «Петухи есть, а рук нет», — объясняла топ-менеджер.

На серьезное подорожание яиц в конце прошлого года обращал внимание и президент Владимир Путин: на прямой линии с гражданами он извинился за ситуацию, назвав ее «сбоем в работе правительства». Причиной, по его словам, стало то, что спрос на яйца на фоне роста доходов населения увеличился, а объем производства — нет. Для решения проблемы конце декабря 2023 года правительство утвердило постановление о беспошлинном ввозе куриных яиц в объеме до 1,2 млрд штук. Россельхознадзор, в свою очередь, открыл поставки инкубационного яйца с шести турецких предприятий.

Минсельхоз и Минпромторг для стабилизации цен еще в ноябре предлагали стимулировать птицеводов и торговые сети заключать долгосрочные контракты на поставку продукции. Такая мера позволит обеспечить прогнозируемые объемы поставок и цены в рознице, поясняли в Минсельхозе. Долгосрочные договоры с сетями более выгодны производителям, чем краткосрочные тендерные контракты, объяснила РБК Бобылева: чтобы предприятия развивались, им нужны договоры на несколько месяцев с равномерной ценой.

Пик подорожания яиц в рознице пришелся на декабрь 2023 года: тогда, по данным Росстата, их десяток стоил в магазинах в среднем 132 руб. С начала 2024 года цены непрерывно снижаются: по последним доступным данным, в июле они опустились примерно до 107 руб. за 10 шт. (это на 36% больше, чем в июле 2023-го).

Что не так с наценками сетей

Сейчас рынок птицеводческой продукции стабилен, констатирует в письме Росптицесоюз. Производство птицеводческой продукции, в частности, куриных яиц, в июле 2024 года выросло на 4,5% по сравнению с январем — до 2,3 млрд штук. А производство мяса птицы увеличилось на 3,4% — до 552,5 тыс. т.

Но складывающиеся цены на яйцо свидетельствуют, что «ожидаемых результатов посредством заключения долгосрочных договоров достигнуто не было», считают в Росптицесоюзе. Торговая наценка на яйца в среднем за семь месяцев 2024 года составила более 20%, а в июле — 25,9%, говорится в письме. В ряде случае наценка достигала 30-35%: «Это результат недостаточного объема заключаемых долгосрочных контрактов».

Вопрос о переходе торговых сетей и поставщиков куриных яиц на долгосрочные договоры, которые предполагают график объемов поставок и сроки, а также цены, правительство поручило рассмотреть ФАС, напоминает Росптицесоюз. Помимо предложения ограничить торговую наценку на товары первой необходимости птицеводы также считают необходимым исключить возможность сетей брать бонусы за реализованное куриное яйцо. Речь идет о включенном в цену договора вознаграждении, которое поставщик выплачивает торговой сети за приобретение определенного количества товара.

Бобылева говорит, что сейчас долгосрочные контракты на поставку с ретейлерами заключены примерно у 50-55% птицеводческих предприятий. В июле количество долгосрочных контрактов уменьшилось, утверждает источник РБК среди производителей куриных яиц. Если брать 40 крупнейших птицефабрик, которые обеспечивают 90% поставок яиц в сети, сейчас долгосрочные контракты заключены примерно у 30%, а остальные производители осуществляют поставки на основе краткосрочных тендерных контрактов со сроками поставки на одну-две недели, говорит источник. Стоимость тендерных сделок отличается от долгосрочных контрактов примерно на 15%, добавляет он.

Что говорят участники рынка

В Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» тоже фиксируют высокие наценки торговых сетей на яйца. В июле 2024 года наценка, исходя из данных Росстата, превысила 40%: у оптовых поставщиков десяток яиц в среднем по стране стоил 75,3 руб., а розничные цены составили около 106,9 руб., говорит исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков.

Ситуация с ценами на яйца будет зависеть в том числе от готовности сетей к заключению долгосрочных контрактов с поставщиками по ценам, гарантирующим доходность производства — птицеводы должны понимать, что их бизнес не будет убыточным, считают в «Руспродсоюзе». При переходе поставщиков на договоры с торговыми сетями на длительный срок (3-6 месяцев) самое сложное — договориться о цене комфортной для сторон или прийти к формуле, по которой цена должна корректироваться исходя из растущей себестоимости, говорит Востриков. В целом производители яйца готовы поставлять по долгосрочным контрактам до 70-80% продукции, а при необходимости могут увеличить этот объем, резюмируют в «Руспродсоюзе».

Опыт прошлого года показал, что долгосрочные контракты эффективны лишь в случае их исполнения, отмечает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. По его словам, во время кризиса поставщики сокращали поставки по действующим долгосрочным договорам до 30% от объема заказов торговых сетей, недопоставленные объемы приходилось докупать на тендерах. Свои обязательства по переходу на долгосрочные контракты сети добросовестно выполняют, настаивает Караваев: на начало августа доля таких контрактов составляет от 75 до 100%. Но, несмотря на это, значимого изменения закупочных цен у производителей он не видит: на неделе с 12 по 18 августа самые массовые категории яиц стоили на 39% больше, чем в аналогичный период 2023 года. При этом крупнейшие торговые сети реализуют яйца с отрицательной наценкой от минус 1 до минус 7%, а сети-члены АКОРТ в середине августа продавали яйца категории С1/С2 по средней минимальной цене 90 руб. за десяток, что ниже, чем в среднем по стране (105 руб.). Логику предложений Росптицесоюза по ограничению торговой наценки и исключению возможности вознаграждения для ретейлеров Караваев считает «неизвестной».

Предложение об ограничении торговой наценки на яйца — не самый лучший рыночный механизм, рассуждает источник среди производителей куриных яиц. Но запрет вознаграждений сетям в ситуации, когда себестоимость производства у птицефабрик растет, собеседник РБК считает необходимой мерой. По его словам, единственная крупная торговая сеть, которая взимает такие бонусы — это «Магнит», на который приходится около 17% всех их закупок сетями в натуральном объеме. Представитель «Магнита» от комментариев отказался.

В пресс-службе X5 Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Чижик») заявили РБК, что в ее торговых сетях продолжает действовать добровольное ограничение наценки на социально-значимые товары. «Средняя наценка на куриное яйцо не превышает 10%», — утверждает представитель ретейлера, добавляя, что на яйцо первой цены наценка и вовсе отрицательная (минус 0,7%). Долгосрочных контрактов у торговой сети достаточно для обеспечения ее магазинов на ближайшие полгода, добавили в X5 Group.

Торговая сеть «Лента» работает с производителями яиц по долгосрочным контрактам и сохраняет на этот продукт минимальную или нулевую оценку, заявил РБК представитель ретейлера. Стоимость яиц на полке растет в результате повышения закупочных цен, о которых заявляют производители, добавили в «Ленте».

Наценка на яйцо в сетевой и несетевой рознице может существенно отличаться, обращает внимание директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. По его словам, крупный ритейл уже достаточно давно добровольно и последовательно поддерживает низкие наценки на куриное яйцо и другие социально значимые товары, так как эти категории важны для поддержания стабильного покупательского потока. «По нашей информации, наценка на яйцо в крупных сетях ниже показателей, представленных Росстатом, следовательно, основной прирост наценок и цен, скорее всего, приходится на несетевую торговлю или сети поменьше», — указывает Гафаров.

Крупные торговые сети, по его словам, заинтересованы в долгосрочных контрактах, потому что они позволяют балансировать ценовые скачки, а также выстраивать политику цен и сбыта на длительных горизонтах. Сейчас поставки по таким контрактам закрывают 3/4 потребностей в яйце у ряда крупнейших федеральных сетей. Доводить долю закупок по долгосрочным контрактам до 100% Гафаров не видит смысла — у ретейла должна оставаться возможность в случае дополнительной потребности или недостатка товара по контракту закупить яйца на тендерах.

Что происходит со спросом на яйца По данным исследовательской компании NTech, в первом полугодии 2024 года продажи яиц в денежном выражении выросли на 33% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Но хотя потребители стали тратить на них больше, в штуках продажи яиц за тот же период упали по сравнению с прошлым годом на 7%. В тройку самых популярных брендов (без учета СТМ и тендерных позиций) вошли «Павловское яйцо» (9,5% от всех продаж куриных яиц в денежном выражении), «Окское» (7,9%) и «Ко-коль» (6,5%).

Что говорят власти

ФАС, которая еженедельно анализирует цены крупнейших производителей яиц при поставках в торговые сети, отмечает, что в 2024 году они стабильны. Но служба подготовила и направила в правительство дополнительные предложения по стабилизации ситуации с ценами на куриные яйца — к ним, в том числе относится вопрос перехода на долгосрочные договорные отношения между торговыми сетями и поставщиками.

При этом ФАС уже приняла меры, чтобы запретить торговым сетям взимать вознаграждение с поставщиков яиц наиболее востребованных первой и второй категории. Соответствующий законопроект служба разработала в июле этого года, предложив включить такие яйца в перечень утвержденных правительством отдельных социально значимых продуктов, за продажу которых сетям запрещено взимать бонусы. Сейчас обсуждение законопроекта завершено и служба готовится направить его в правительство, уточнили в пресс-службе ФАС. По мнению ведомства, это позволит производителям сократить затраты при поставках продукции, что поспособствует снижению цен на социально значимый продовольственный товар и повышению его доступности для потребителей.

В Минсельхозе РБК сообщили, что соответствующий законопроект ФАС относительно вознаграждения ретейлерам поддержали и работают вместе со службой и Минпромторгом над увеличением доли долгосрочных договоров поставки яиц. Сейчас благодаря увеличению предложения цены на яйца стабилизируются: за последний месяц в рознице они снизились на 2,6%, а с начала года — на 19,1%. Стабилизации рынка будет способствовать и планирующийся ввод дополнительных мощностей, добавили в Минсельхозе.

РБК направил запрос в Минпромторг.