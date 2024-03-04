ФАС предложила модель оценки повышенного спроса и необоснованных цен

ФАС разработала методику оценки экономически обоснованного роста стоимости товаров — она должна учесть резкое повышение спроса и затраты бизнеса

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Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала проект методических рекомендаций для определения критериев существенного роста спроса на товары и увеличения затрат бизнеса, влияющих на цены для покупателей. Копия соответствующего документа есть у РБК, его подлинность подтвердили два источника на потребительском рынке, а также источник, близкий к разработчику.

Разработать соответствующие механизмы ФАС в январе этого года поручил первый вице-премьер Андрей Белоусов, которому служба представила законопроект о запрете на установление экономически необоснованных цен. Согласно этому документу цена товара признается экономически необоснованной, если в течение 60 дней она увеличилась более чем на 5% от величины индекса потребительских цен (декабрь к декабрю) на соответствующий год при условии, что такое повышение не обусловлено экономическими факторами.

К таким факторам согласно законопроекту относятся существенное изменение спроса или предложения товара, регулируемых тарифов, цен на сырье и комплектующие, сезонный и иные факторы. При этом что именно подразумевать под существенным изменением спроса, а также факторами, влияющими на рост цен, там указано не было.

Какой механизм предлагает ФАС

Согласно разработанным службой методическим рекомендациям, цена товара, которая «устойчиво отклоняется от ее возможного уровня на конкурентном рынке, сложившегося под воздействием спроса и предложения», подлежит анализу на предмет экономической обоснованности. Под существенным изменением спроса регулятор предлагает понимать документально подтвержденное в течение месяца до даты роста цены превышение объема заявок на покупку определенного товара у отдельного хозяйствующего субъекта над его предложением более чем на 10%. Показателями, свидетельствующими, по мнению ФАС, о существенном росте спроса на товар, могут быть также увеличение объемов продаж, сокращение запасов продукции на складе и в торговом зале (с учетом срока его годности), а также скорость продаж.

На необоснованность цены, по мнению регулятора, косвенно могут указывать увеличение стоимости товара более высокими темпами, чем рост общего индекса потребительских цен с учетом изменения объема реализации товара, а также превышение фактической рентабельности над среднеотраслевыми показателями. Подорожание могут признать несправедливым и в случае, если расходы на производство и реализацию не изменились или их рост не соответствует изменению цены продукта, говорится в документе.

Оценку экономической обоснованности подорожания товара ФАС предлагает проводить с учетом сегмента рынка (производство, дистрибуция, розничная торговля), стоимости продукции, ее вида и других параметров. Также регулятор предлагает учитывать, относится ли продукция к товарам повседневного спроса, а также является ли она премиальной или экономического класса. Помимо этого ФАС разработала конкретную формулу для определения обоснованной цены, которая основана на соотношении индекса потребительских цен Росстата к фактическому росту стоимости.

При оценке расходов бизнеса, влияющих на повышение цен, регулятор предлагает проводить «факторный анализ» затрат на базе бухгалтерского и оперативно-технического учета, а также «прейскуранта цен» за три года. Такой анализ может проводиться как в целом по компании, так и по отдельным группам или видам товара. Среди значимых факторов, которые влияют на затраты бизнеса, ФАС называет изменение объемов реализуемой продукции, соотношение постоянных и переменных затрат (при росте объемов реализуемого товара удельный вес постоянных затрат снижается, а при снижении объемов увеличивается, уточняется в документе). Кроме того, влияние оказывает изменение закупочных цен реализуемых товаров, а также тарифов на материалы и выполненные работы сторонних организаций, оплату труда, численности персонала.

Для определения сезонных факторов, влияющих на цены, ФАС предлагает установить «систематические внутригодовые колебания цен» на отдельные товары, вызванные «ритмичностью производственных процессов, погодных условий, периодами массовых отпусков и другими событиями, связанными с особенностями календаря». В документе предлагается учитывать и «иные экономические факторы», приводящие к росту затрат компаний, например изменение регулирования, ставки рефинансирования ЦБ и другие.

По словам источника РБК на потребительском рынке, методические рекомендации должны сначала пройти обсуждение в правительстве, а затем в профильных министерствах. В правительстве вопросы РБК перенаправили в ФАС. В антимонопольной службе и Минпромторге от комментариев отказались.

Как государство заинтересовалось ростом цен Законопроект, разрешающий наказывать бизнес за неоправданный рост цен на социально значимые товары, появился в июле 2022 года. Тогда предполагалось ввести ответственность за необоснованное увеличение стоимости продукции в результате согласованных действий хозяйствующих субъектов. Речь шла о ситуациях, когда цены у компаний растут более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Но инициативу не поддержали в Минэкономразвития. В декабре 2023 года в ФАС снова вернулись к обсуждению инициативы. Это произошло после подорожания в 2023 году ряда категорий товаров, в том числе куриных яиц. Так, по данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. В 18 регионах страны их стоимость увеличилась на 1,5–10%, в 52 — на 10,1–20%, в 14 — на 20,1–39,9%. К концу февраля 2024-го в стране наметилась тенденция к снижению цен на яйца, докладывал премьер-министру Михаилу Мишустину глава ФАС Максим Шасколький.

Что думают участники рынка

Действующее законодательство уже предусматривает несколько инструментов для стабилизации цен, напоминает председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ; включает X5 Group, «Магнит», «Азбуку вкуса» и др.) Игорь Караваев. Введение дополнительных норм и механизмов ценового регулирования представляется ассоциации избыточным. Кроме того, инициатива ФАС в целом приведет к «серьезному повышению административной нагрузки на бизнес, поскольку бремя доказательства обоснованности роста цен ляжет на участников рынка», уверен Караваев.

Проект не дает четких критериев и числовых определений для оценки экономической обоснованности цены, а механизм проведения оценки отсутствует, продолжает Караваев. Это, по его мнению, усиливает риск произвольного толкования и применения предлагаемых норм.

«Под существенным изменением спроса предлагается понимать превышение объема заявок на покупку определенного товара над объемом товара. Однако это может произойти как вследствие роста спроса, так и вследствие снижения производства, а почему именно изменение на 10% считается существенным, не поясняется», — указывает Караваев.

Эксперт также обращает внимание на то, что при оценке экономической обоснованности стоимости в рекомендациях предполагается учитывать ценовые сегменты товаров, при этом критерии отнесения к тому или иному сегменту, по словам Караваева, не ясны. «В разных форматах торговли один и тот же товар может принадлежать к разным ценовым категориям, например то, что в дискаунтере относится к высокой ценовой категории, в супермаркете может относиться к средней», — поясняет он.

Отсутствуют и числовые определения, насколько темпы роста цены должны превышать общий индекс потребительских цен, а фактическая рентабельность — среднеотраслевые показатели, продолжает представитель отраслевой ассоциации. Для соответствия предложенной ФАС формуле обоснованной цены необходимо, чтобы в каждой компании были одинаковые цены и идентичный рост, что на практике нереализуемо, резюмирует Караваев.

С ним согласен директор Института развития предпринимательства и экономики Артур Гафаров. Предложенная в проекте формула спроектирована таким образом, что повышение компанией стоимости товара выше индекса потребительских цен по отрасли или региону по умолчанию рассматривается как экономически необоснованное, говорит он. Для того чтобы стоимость считалась оправданной, цены в каждой компании должны быть одинаковы, а их рост — синхронным, что невозможно в принципе. Кроме того, документ не предусматривает, как действовать бизнесу в «нештатных» ситуациях — например, если для снижения ажиотажного спекуляционного спроса и предотвращения возникновения дефицита продукции торговая сеть вынуждена поднимать цены на определенные товары, добавляет Гафаров.