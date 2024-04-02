ФАС проверит цены на яйца в «Пятерочке», «Магните» и «Ашане»
ФАС сообщила о проверке из-за цен на яйца крупнейших торговых сетей, включая «Ашан», «Дикси», «Магнит» «Перекресток» и «Пятерочку», в ряде регионов. Служба выяснит, не заключали ли они антиконкурентные соглашения.
В ведомстве в том числе пообещали проверить торговые сети «Лента», «О'кей» и «Метро». «В случае выявления признаков нарушения антимонопольного законодательства ФАС незамедлительно примет меры реагирования», — говорится в сообщении службы в телеграм-канале.
В конце февраля в ФАС отмечали тенденцию на снижение цен на куриные яйца. Глава ведомства Максим Шаскольский уточнял, что этому способствовала возможность производителей и торговцев заключать ценовые соглашения.
По итогам 2023 года яйца стали лидерами по подорожанию товаров в России — рост цен составил 61,35%. Согласно данным Единой межведомственной информационно-статистической системы Росстата, наибольший рост цен на них зафиксировали в Крыму (68%), Пензенской (почти 61%) и Псковской областях (почти 59%), еще в 15 регионах этот показатель превысил 50%. Прокуратура тогда анонсировала проверки производителей куриных яиц и розничных продавцов.
На ситуацию обратил внимание президент России Владимир Путин в ходе прямой линии 14 декабря. Он связал ее со «сбоем в работе правительства» и извинился перед россиянами. В том же месяце кабмин обнулил ввозные пошлины на яйца из дружественных стран на период с 1 января по 30 июня 2024 года. Ранее они составляли 15%. В правительстве посчитали, что эта мера позволит сбалансировать внутренний рынок и обеспечить рост предложения в краткосрочной перспективе.
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