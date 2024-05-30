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Эксклюзив

Владелец «Пятерочки» объяснил подорожание яиц

Глава X5 объяснила рост цен на яйца птичьим гриппом и нехваткой кадров
Глава X5 Group Екатерина Лобачева объяснила произошедший в прошлом году рост цен на яиц. Он был связан со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров — «петухи есть, а рук нет», заявила Лобачева в интервью РБК
X5 Group FIVE ₽0 Купить
Фото: Артем Геодакян / ТАСС
Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Произошедший в октябре 2023 года резкий рост цен на куриные яйца был связан с локальными проблемами у их производителей. Об этом в интервью РБК заявила президент X5 Group (владеет сетями «Чижик, «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. По данным Росстата, в октябре 2023 года стоимость куриных яиц на полках магазинов увеличилась в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года.

По словам Лобачевой, производители столкнулись со вспышкой птичьего гриппа — из-за заболевания сократилось поголовье. Кроме того, из-за падения рубля у компаний увеличились издержки. Третьей причиной стали нехватка и подорожание рабочей силы, объясняет топ-менеджер. На птицефабриках эта проблема ощущалась особенно. «Петухи есть, а рук нет», — посетовала в интервью глава X5 Group.

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Фото:Андрей Любимов / РБК

Все это привело к тому, что стоимость у производителей заметно выросла. При этом предложение сократилось больше, чем вырос спрос, а нехватка, в свою очередь, породила еще больший потребительский ажиотаж, пояснила Лобачева. «Цены, по которым мы закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо просто не доезжало до конечной точки», — рассказала президент X5 Group.

Ситуация с яйцами привела к тому, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вернулась к разработке законопроекта, предусматривающего наказание для компаний за необоснованный рост цен. Изначально с этой инициативой служба выступила в 2022 году после того, как в стране резко увеличились продажи сахара и цены на него. Так, по данным NielsenIQ, с 12 по 18 марта 2022 года подорожание в среднем по стране составило 13,8%, в некоторых регионах показатель достигал 37,1%.

ФАС, в частности, предлагала наказывать хозяйствующие субъекты за необоснованное увеличение стоимости товаров в результате их согласованных действий. Речь шла о ситуациях, когда цены у компаний растут более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Но тогда инициативу ФАС не поддержали. После подорожания яиц в 2023 году служба вернулась к своей идее и направила аналогичный законопроект на рассмотрение в правительство. Впоследствии в документе появились параметры необоснованного роста цен. Сейчас законопроект все еще находится на рассмотрении.

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Фото:Сергей Мальгавко / ТАСС

Впрочем, президент X5 Group считает, что рынок должен сам себя регулировать. «Практика показывает, что чем больше рынок зарегулирован, особенно с точки зрения ценообразования, тем будет больше манипуляций в виде перекупки товара в магазинах для его перепродажи по более высокой цене. Это происходило, пока действовало соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло», — говорит топ-менеджер. Она также подчеркивает, что с яйцами никакого регулирования в итоге не было, а цена при этом сама вернулась к нормальному состоянию.

По мнению Лобачевой, избежать повторения подобных ситуаций поможет «плотное взаимодействие» с поставщиками, подразумевающее прогнозирование спроса, а также сотрудничество с мелкими фермерами. Для этого в Х5 Group создаются так называемые агроагрегаторы, в рамках которого небольшие хозяйства производят определенную продукцию специально под нужды компании, а та в свою очередь гарантирует им спрос по заранее оговоренным ценам.

Впрочем, Лобачева признает, что даже в таких случаях спрогнозировать кризис, который, по ее словам, может произойти в любой отрасли, сложно. Агроагрегаторы Х5 Group пока работают только с овощами и фруктами, с яйцами такого проекта еще нет, хотя небольших производств, способных суммарно давать значительный объем, по ее словам, достаточно.

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