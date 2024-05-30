Владелец «Пятерочки» объяснил подорожание яиц

Глава X5 Group Екатерина Лобачева объяснила произошедший в прошлом году рост цен на яиц. Он был связан со вспышкой птичьего гриппа на фабриках, а также нехваткой кадров — «петухи есть, а рук нет», заявила Лобачева в интервью РБК

Фото: Артем Геодакян / ТАСС

Произошедший в октябре 2023 года резкий рост цен на куриные яйца был связан с локальными проблемами у их производителей. Об этом в интервью РБК заявила президент X5 Group (владеет сетями «Чижик, «Пятерочка» и «Перекресток») Екатерина Лобачева. По данным Росстата, в октябре 2023 года стоимость куриных яиц на полках магазинов увеличилась в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года.

По словам Лобачевой, производители столкнулись со вспышкой птичьего гриппа — из-за заболевания сократилось поголовье. Кроме того, из-за падения рубля у компаний увеличились издержки. Третьей причиной стали нехватка и подорожание рабочей силы, объясняет топ-менеджер. На птицефабриках эта проблема ощущалась особенно. «Петухи есть, а рук нет», — посетовала в интервью глава X5 Group.

Все это привело к тому, что стоимость у производителей заметно выросла. При этом предложение сократилось больше, чем вырос спрос, а нехватка, в свою очередь, породила еще больший потребительский ажиотаж, пояснила Лобачева. «Цены, по которым мы закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо просто не доезжало до конечной точки», — рассказала президент X5 Group.

Ситуация с яйцами привела к тому, что Федеральная антимонопольная служба (ФАС) вернулась к разработке законопроекта, предусматривающего наказание для компаний за необоснованный рост цен. Изначально с этой инициативой служба выступила в 2022 году после того, как в стране резко увеличились продажи сахара и цены на него. Так, по данным NielsenIQ, с 12 по 18 марта 2022 года подорожание в среднем по стране составило 13,8%, в некоторых регионах показатель достигал 37,1%.

ФАС, в частности, предлагала наказывать хозяйствующие субъекты за необоснованное увеличение стоимости товаров в результате их согласованных действий. Речь шла о ситуациях, когда цены у компаний растут более чем на 30% в течение 60 календарных дней. Но тогда инициативу ФАС не поддержали. После подорожания яиц в 2023 году служба вернулась к своей идее и направила аналогичный законопроект на рассмотрение в правительство. Впоследствии в документе появились параметры необоснованного роста цен. Сейчас законопроект все еще находится на рассмотрении.

Впрочем, президент X5 Group считает, что рынок должен сам себя регулировать. «Практика показывает, что чем больше рынок зарегулирован, особенно с точки зрения ценообразования, тем будет больше манипуляций в виде перекупки товара в магазинах для его перепродажи по более высокой цене. Это происходило, пока действовало соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло», — говорит топ-менеджер. Она также подчеркивает, что с яйцами никакого регулирования в итоге не было, а цена при этом сама вернулась к нормальному состоянию.

По мнению Лобачевой, избежать повторения подобных ситуаций поможет «плотное взаимодействие» с поставщиками, подразумевающее прогнозирование спроса, а также сотрудничество с мелкими фермерами. Для этого в Х5 Group создаются так называемые агроагрегаторы, в рамках которого небольшие хозяйства производят определенную продукцию специально под нужды компании, а та в свою очередь гарантирует им спрос по заранее оговоренным ценам.

Впрочем, Лобачева признает, что даже в таких случаях спрогнозировать кризис, который, по ее словам, может произойти в любой отрасли, сложно. Агроагрегаторы Х5 Group пока работают только с овощами и фруктами, с яйцами такого проекта еще нет, хотя небольших производств, способных суммарно давать значительный объем, по ее словам, достаточно.