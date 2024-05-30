Президент крупнейшего ретейлера X5 Group Екатерина Лобачева рассказала в интервью РБК о том, как проходит смена юрисдикции компании, какие товары подорожали больше всего и исчезнет ли с полок магазинов дешевое импортное вино

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

В марте этого года российские власти решили принудительно вернуть владеющую сетями «Перекресток», «Пятерочка» и «Чижик» Х5 Group в Россию. Головная структура компании — X5 Retail Group N.V. зарегистрирована в Нидерландах, при этом сама она входит в список экономически значимых организаций, которые могут попасть под процедуру принудительной редомициляции. Х5 Group стала первой организацией, для которой запустили этот процесс. О том, как проходит смена юрисдикции компании, а также дальнейших планах в интервью РБК рассказала президент X5 Group Екатерина Лобачева.

Что такое X5 Group Крупнейший по обороту российский ретейлер был создан в мае 2006 года после слияния сетей «Перекресток» и «Пятерочка». Сейчас холдинг развивает также сеть жестких дискаунтеров «Чижик» и цифровые сервисы Vprok.ru, 5Post, экспресс-доставку и «Много Лосося». В ноябре 2022 года X5 Group также выкупила контрольные пакеты (70%) в региональных торговых сетях «Красный Яр» и «Слата». По состоянию на конец 2023 года компания управляла 21,3 тыс. магазинов «Пятерочка», 1,5 тыс. дискаунтеров «Чижик», 972 супермаркетами «Перекресток», а также 610 магазинами «Красный Яр» и «Слата». Основной акционер X5 Group — структура «Альфа-групп» CTF Holdings. Ей на конец 2023 года принадлежало 47,87% голосующих акций группы. Выручка группы по итогам 2023 года выросла на 20,8% год к году, до 3,146 трлн руб., чистая прибыль — на 72,8%, до 90,3 млрд руб.

Про редомициляцию

«В классическом выражении редомициляция — это переезд. У нас же происходит не переезд, а, по сути, перенос акционерного владения. У нас есть компания в Голландии, которая была нашей холдинговой структурой, и есть компания в России, которая теперь будет холдинговой компанией. Все акционеры, которые захотят «переехать» в Россию, станут акционерами этой российской компании. Закон очень четко регламентирует все этапы и сроки, поэтому мы понимаем, что торги будут возобновлены в сентябре-октябре», — говорит Лобачева.

Резиденты, владеющие акциями в российских депозитариях, будут обязаны «переехать» — это распределение будет бесшовным и произойдет в определенную дату, уточняет президент X5 Group. Иностранные держатели смогут перенести свое владение в Россию по желанию, для этого необходимо будет обратиться в компанию с заявлением, подтвердить свои права и открыть счет в российском регистраторе, куда будут зачислены акции.

Доля free float X5 Group — около 40%, но финальный состав акционеров, в том числе сколько из них составляют нерезиденты, компания, по словам Лобачевой, сейчас не видит. «Мы понимали наш состав акционеров, когда торговались и проводили различные мероприятия с этими бумагами. Потом много сделок осуществлялось на внебиржевых торгах», — поясняет она.

Для тех, кто не захочет перейти к владению бумагами уже российской холдинговой компании, будет два варианта развития событий — либо остаться акционером через голландское юрлицо, либо просить голландскую компанию о том, чтобы она потребовала выплаты компенсации за нераспределенные акции по рыночной стоимости, которая потом может быть распределена оставшимся акционерам. Инициировать этот процесс можно будет только после сентября, рассказывает Лобачева. Компания, получив запрос на выплату компенсации, должна будет в свою очередь обратиться в правкомиссию для получения соответствующего разрешения.

Размер возможной компенсации сейчас оценить сложно. Он будет зависеть от ряда факторов, включая количество инвесторов, не участвующих в распределении акций экономически значимых организаций, оценку, а также решение правкомиссии, поясняет собеседница РБК. «По времени выплаты компенсации — ориентируемся на начало 2025 года», — добавляет она.

«Для потенциальной выплаты компенсации мы сможем использовать накопленные компанией финансовые вложения (сейчас это высоколиквидные финансовые активы в виде депозитов). Мы не ожидаем, что для выплаты компенсации компании придется привлекать дополнительные средства с рынка», — говорит Лобачева.

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

После полного завершения процедуры переноса акционерного владения Х5 Group возобновит выплату дивидендов, обещает Лобачева. Однако произойдет это не раньше чем в 2025 году, признает она.

Для самой компании и оставшихся акционеров выкуп акций с дисконтом действительно выгоднее выплаты дивидендов. Грубо говоря, компания получает актив, покупая его со скидкой, и его добавленная стоимость равномерно распределяется на всех акционеров, остающихся в компании. При этом общее число акционеров сокращается (те, у которых мы выкупаем актив). Таким образом часть прибыли компании, направляемая на дивиденды, будет распределяться уже на меньшее количество акционеров. В результате увеличивается размер активов на акцию, прибыли на акцию и, возможно, даже дивидендов на акцию.

Про регулирование цен

В декабре 2023 года Федеральная антимонопольная служба (ФАС) разработала и внесла в правительство законопроект, предполагающий введение запрета на установление производителями и торговыми сетями экономически не обоснованных цен на товары в случае существенного роста спроса на них.

Такую идею антимонопольная служба предлагала и ранее — первый подобный законопроект появился еще в 2022 году после того, как в стране резко выросли продажи сахара и цены на него. По данным NielsenIQ, с 12 по 18 марта 2022 года подорожание в среднем по стране составило 13,8%, в некоторых регионах показатель достигал 37,1%. Но тогда инициативу ФАС не поддержали.

Новый законопроект служба представила после подорожания осенью 2023 года куриных яиц. По данным Росстата, в октябре 2023 года куриные яйца в рознице подорожали в среднем по стране на 23,9% к аналогичному месяцу 2022 года. Документ ФАС включал в себя понятия повышенного спроса и, соответственно, необоснованного роста цен. Сейчас законопроект все еще находится на рассмотрении.

Президент X5 Group считает, что рынок должен сам себя регулировать. «Практика показывает, что чем больше рынок зарегулирован, особенно с точки зрения ценообразования, тем будет больше манипуляций в виде перекупки товара в магазинах для его перепродажи по более высокой цене. Это происходило, пока действовало соглашение о сдерживании цен на сахар и подсолнечное масло», — говорит топ-менеджер. Она также обращает внимание, что с яйцами никакого регулирования в итоге не было, а цена при этом сама вернулась к нормальному состоянию.

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Говоря о том, почему же цены на яйца прошлой осенью так резко выросли, Лобачева отмечает, что по сравнению с аналогичным периодом 2022 года спрос изначально поменялся не сильно. По ее словам, рост цен произошел из-за локальных проблем у поставщиков. В частности, была вспышка птичьего гриппа, в результате чего сократилось поголовье. Вдобавок увеличились издержки из-за падения рубля. Кроме того, сильно выросла стоимость рабочей силы. Особенно ощущалась нехватка кадров на птицефабриках — «петухи есть, а рук нет», говорит Лобачева. «Цены, по которым мы закупали яйцо у поставщиков, выросли почти на 40%, а каждое четвертое заказанное для магазина яйцо просто не доезжало до конечной точки».

Поставщики объясняли ситуацию двумя основными причинами: увеличением издержек и сокращением производства из-за вспышек болезней птиц. То есть изначально предложение сократилось больше, чем вырос спрос, а это, в свою очередь, привело к дальнейшему увеличению спроса. Затем предложение стабилизировалось — наладили импорт яиц, а локальные фабрики восстановили прежние объемы производства.

Чтобы избежать подобных ситуаций в будущем, по мнению Лобачевой, необходимо переходить на «плотное взаимодействие» с поставщиками по прогнозированию спроса, а также сотрудничать с мелкими фермерами. Для этого в Х5 Group создаются так называемые агроагрегаторы, в рамках которого небольшие хозяйства производят определенную продукцию специально под нужды компании, которая в свою очередь гарантирует им спрос по заранее оговоренным ценам. Затем это все продается в магазинах компании, в том числе под собственными торговыми марками сетей.

Впрочем, Лобачева признает, что даже в таких случаях спрогнозировать кризис, который по ее словам может произойти в любой отрасли, сложно. Агроагрегаторы Х5 Group пока работают только с овощами и фруктами, с яйцами такого проекта еще нет, хотя небольших производств, способных суммарно давать значительный объем, по ее словам, достаточно.

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Как выросли цены

В 2023 году продукты питания подорожали на 8,8%, годом ранее этот показатель составлял 10,5%, говорит Лобачева со ссылкой на данные Росстата. За последние два года, по ее словам, наибольший рост цен был у производителей ряда non-food категорий: мыло, спички, дезодоранты, гели для душа, туалетная бумага и другие, а также, собственно, поставщиков куриных яиц и баранины. В то же время за этот период на 53% подешевела капуста, на 44% — картофель.

Наиболее высокомаржинальные категории — это товары не первой и даже не второй необходимости. Среди них алкогольные и газированные напитки, биологически активные добавки, различные непродовольственные товары, например для автомобилей, дома и ремонта. А самые низкомаржинальные — товары из социальной корзины, которые образуют трафик, такие как молоко, яйца, отдельные категории мяса, крупы и другие. На них часто минимальная наценка, при этом в каждой из социально значимых категорий в наших магазинах есть как минимум одна позиция «первой цены», на который наценка может быть нулевой или даже отрицательной.

Про потребительское поведение

По словам Лобачевой, в России по-прежнему продолжается тренд на так называемое разумное потребление, в рамках которого потребитель отказывается переплачивать за одно и то же качество. «Зачем покупать молоко в одном месте дороже, если в другом то же самое молоко дешевле? Покупатель сейчас выбирает между предложениями всех сетей, не только Х5 Group».

Причем сравнение происходит еще и с маркетплейсами и агрегаторами, обращает внимание глава Х5 Group. «У нас есть много всего, где можно посмотреть, выбрать и только потом совершить покупку. Самих способов покупки стало просто невероятное количество. Хочешь, сходи в магазин, хочешь, закажи с доставкой в агрегаторе, в самом магазине или на маркетплейсе. И все это в пределах 30 минут. В России покупатель сейчас сильно избалован сервисом торговли».

Кроме того, продолжается стремительный тренд продаж готовой еды, добавляет Лобачева. «У нас растет поколение, которое не будет готовить. У меня самой старшая дочь — ей 19 — к плите подходит, только если ей совсем нечем заняться или я ее туда позову что-нибудь приготовить. Это подрастающее поколение не про плиту и не про готовку. Они привыкли, что могут заказать кофе с сэндвичем себе на работу или полноценный ужин домой. Готовая еда для них — это уже образ жизни».

Поэтому эта категория продолжает расти, констатирует Лобачева и тут же отмечает, что именно поэтому мощностей для производства наборов готовой еды сейчас крайне не хватает. У Х5 Group, по ее словам, есть целое подразделение, которое занимается поиском поставщиков по всей России, предлагая им долгосрочные контракты, соинвестирование и многое другое. При этом самостоятельно создавать новую фабрику для производства готовой еды в компании не планируют, так как производство, по словам Лобачевой, — отдельный сложный процесс, в котором необходимо иметь компетенцию. К тому же в ретейле, по ее словам, все очень быстро меняется.

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

Про региональную экспансию

Год назад Х5 Group начала развитие на Дальнем Востоке, открыв там первый магазин. Решение о выходе в этот регион, по словам Лобачевой, далось компании не сразу. «В Дальний Восток начало достаточно много вкладываться государство. Появился замглавы правительства по Дальнему Востоку, там начали проводить Восточно-экономический форум. Появился Дальневосточный университет, население стали стимулировать к переезду в регион, запустив программу «дальневосточный гектар». И население туда поехало. А раз туда поехало население, то, естественно, мы хотим там обосноваться».

Сейчас у Х5 Group около 130 магазинов на Дальнем Востоке, а должно быть, по словам Лобачевой, более 500. Основная задача сейчас заключается в открытии в регионе распределительного центра. «Бывает так, что в дальневосточные порты приходят товары, предназначенные не только для Дальнего Востока, но и для центральной части, тогда вся партия отправляется сначала в центр, там перефасовывается, а потом едет обратно на Дальний Восток. Все это сказывается на объемах вложений». Открытие собственного логистического центра запланировано до конца следующего года в Хабаровске, уточняет она.

Кроме того, в компании считают важным заполнить магазины ассортиментом местного производства. Лобачева отмечает, что среди потребителей наблюдается локальный патриотизм: предпочтение отдается продуктам, произведенным в тех же регионах, где он продается. Однако на Дальнем Востоке с локальным производством, по ее словам, есть проблемы: например, во всем Хабаровском крае только один производитель куриного мяса и яйца — Амурский бройлер. Необходимо стимулировать развитие местного производства, считает топ-менеджер.

На реализацию всех этих задач, по словам Лобачевой, уйдет от двух до четырех лет. В ответ на вопрос про выход в другие регионы, в том числе присоединенные к России в рамках специальной военной операции, топ-менеджер говорит, что пока компания сосредоточена именно на Дальнем Востоке. «Стратегия развития компании составляется на ближайшие три года, и нынешняя предусматривает сосредоточение усилий на развитии на Дальнем Востоке», — поясняет Лобачева.

Про вино

В 2023 году Х5 Group второй год подряд стала крупнейшим в России импортером вина. Прямой импорт значительно выгоднее, а сейчас в условиях неопределенности рынка, сложностей с оплатой и транзитами это наиболее надежная схема поставок, поясняет топ-менеджер. По ее словам, в магазинах компании сейчас представлены как вина из Европы, так и из других стран. Произошедшее в прошлом году повышение импортных пошлин на вино из Европы и США, безусловно, сказалось на поставках, признает Лобачева. Так, в стоимостном выражении их продажи выросли на 9%, но в натуральном — лишь на 4%. При этом натуральные объемы продаж вин Италии и Франции в 2023 году сократились, в то же время резкий рост показали вина Грузии, Испании, Португалии и Германии, прежде всего из-за более широкой представленности в нижнем ценовом сегменте.

Сейчас Х5 Group делает ставку на вина бывших стран СНГ, в частности Грузии, Азербайджана, Армении, Узбекистана и Белоруссии. Кроме того, в ее магазинах уже появились вина из Индии и скоро появятся из Турции, добавляет Лобачева. Х5 Group намерена также начать поставки спиртного из Китая, Бразилии, Уругвая, Греции.

Рост акцизов — это второй серьезный скачок цен на вино за календарный год, но в этот раз, в отличие от пошлин, рост коснется абсолютно всех игроков рынка вина, в том числе России и стран СНГ, констатирует Лобачева. «Мы готовы к этому: полки наших магазинов заполнены качественным вином и на распределительных центрах организованы товарные запасы. Благодаря этому мы постараемся обеспечить переходный период и не допустить резкого скачка цен из-за увеличения акцизов».

В среднем цены на импортное вино за последний год выросли на 10–20% в зависимости от страны производства. Российское вино подорожало на 5–7%, говорит Лобачева. Влияние на цену оказывает не только изменение пошлины и акциза, но также волатильность курсов валюты, рост стоимости логистики и комплектующих, что сказывается и на российских производителях, подчеркивает топ-менеджер.

Екатерина Лобачева (Фото: Андрей Любимов / РБК)

На вопрос, исчезает ли с полок магазинов дешевое вино, Лобачева отвечает, что многие категории импортных вин, прежде всего из стран Европы, действительно уходят из ценового сегмента до 500 руб., но эту нишу занимают вина от российских производителей. Российское виноделие переживает большой качественный рост — как в количестве новых производств и наименований, так и в качестве вин, говорит топ-менеджер.

Последние несколько лет в России активно обсуждается легализация дистанционной торговли алкоголем, в частности российского вина. Однако осенью прошлого года Ассоциация компаний розничной торговли, включающая в том числе Х5 Group, неожиданно выступила против этой меры.

«Да, мы считаем, что на сегодня для совершеннолетнего потребителя объективно не существует проблемы приобрести легальную, оригинальную и безопасную алкогольную продукцию в магазине или через интернет-заказ на сайте торговой сети с последующим самовывозом», — говорит Лобачева.

Онлайн-торговля спиртным может привлечь прежде всего возможностью приобрести алкоголь несовершеннолетним, а также в обход других законодательных норм — времени и места продажи, без федеральных специальных марок и так далее. Кроме того, цены на спиртное в онлайн-магазинах значительно ниже минимально допустимой розничной цены, особенно эта разница показательна в высоком ценовом сегменте.

«На алкогольном рынке высока доля контрафакта, и мы является сдерживающим фактором этого контрафакта», — говорит Лобачева. Со стороны маркетплейсов, которые выступают в роли посредников между продавцами и покупателями, таких усилий нет и вряд ли они появятся. «Поэтому в той модели, в какой рынок онлайн существует сейчас, онлайн-торговлю алкоголем разрешать нельзя, — уверена президент X5 Group. — Мы не сможем как игроки рынка прогарантировать безопасность потребляемого продукта и проконтролировать, что его не будет употреблять несовершеннолетний. Поэтому мы как раз, повзрослев немного и осмыслив, решили что не готовы принять на себя такую ответственность».