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Связанный с экс-владельцем «Черкизона» дом VIP-свадеб выставят на торги

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах продадут на торгах в рамках банкротства одной из компаний бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Деньги от продажи в первую очередь получит бизнесмен Виталий Мащицкий
Виталий Мащицкий
Виталий Мащицкий (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Дом торжеств «Сафиса», который до 2015 года принадлежал группе АСТ Тельмана Исмаилова, вернулся под контроль связанного с ним ООО «АСТ Транс Маркет», которое проходит процедуру банкротства, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Здание «Сафисы» на Воробьевском шоссе, 2б, по данным Росреестра, в конце июня этого года перешло в собственность ООО «Компания ЛИМН», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит «АСТ Транс Маркет». Переход права собственности произошел после того, как Арбитражный суд Москвы признал недействительной продажу здания в 2015 году закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Метрополия», следует из судебных материалов. Теперь все доли «Компании ЛИМН» вместе с особняком на Воробьевых горах должны быть проданы на торгах, как и другое имущество «АСТ Транс Маркет», поясняет юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

Двухэтажный особняк «Сафиса» площадью почти 4 тыс. кв. м с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами был построен в 2005 году. По словам автора здания архитектора Татьяны Мироновой, «заказчик попросил сделать роскошный интерьер, напоминающий дворцы в Монте-Карло или Монако». Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.

Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги
Бизнес
Тельман Исмаилов

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости Фото: safisa.online Фото: safisa.online Фото: safisa.online Фото: safisa.online Фото: safisa.online
Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

«Сафиса» известна пышными торжествами: здесь праздновали свадьбы сын владельца группы «Сафмар» Михаила Гуцериева Саид и сын владельца группы «Ташир» Самвела Карапетяна Саркис, отмечали дни рождения Филипп Киркоров и Владислав Третьяк. Во время праздников в «Сафисе» выступали, в частности, Алла Пугачева, Энрике Иглесиас, Дженнифер Лопес, Стинг.

Партнер Colliers International Станислав Бибик оценивает здание в 0,6–1 млрд руб., отмечая при этом, что объект очень нишевый и дать его точную оценку сложно. Зал был востребован, но с точки зрения инвестиций, устойчивого бизнеса к активу есть вопросы, особенно с учетом того, что индустрия мероприятий оказалась одной из наиболее пострадавших от пандемии коронавируса, указывает Бибик. Использовать здание иначе, чем для мероприятий, будет сложно: для размещения отдельного ресторана объект слишком крупный, а для гастромаркета — место слишком непроходное, добавляет руководитель отдела разработки концепций торговых центров CBRE Иван Артемов. Он не исключает, что здание, возможно, получится приспособить под медицинские цели.

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Два года назад к делу об оспаривании сделки по продаже «Сафисы» присоединился владелец Vi Holding, давний друг и партнер главы «Ростеха» Сергея Чемезова Виталий Мащицкий, чье состояние Forbes в 2019 году оценивал в $600 млн. Мащицкий является залогодержателем 100% ООО «Компания ЛИМН», поэтому деньги от продажи актива пойдут прежде всего на удовлетворение его требований, уточняет Бородаев из Forward Legal. В материалах судебного дела указано, что залог возник в 2011 году, когда Мащицкий дал в долг Исмаилову $30 млн. Сейчас требования владельца Vi Holding в размере 1,8 млрд руб. включены в реестр требований кредиторов «АСТ Транс Маркет».

Но залогом обеспечен не весь долг Мащицкому, а только 67,8 млн руб., следует из судебных материалов. В случае если стоимость вырученных средств от продажи актива превысит размер требований Мащицкого как кредитора «АСТ Транс Маркет», обеспеченных залогом, разница поступит в конкурсную массу и будет распределяться на общих основаниях, добавляет Бородаев.

В пресс-службе Vi Holding не ответили на вопросы РБК, переадресовав их конкурсному управляющему Александру Володину. Ему был направлен запрос.

Судьба других активов Исмаилова

Основной доход Тельману Исмаилову приносил Черкизовский вещевой рынок, который был закрыт в 2009 году. После этого Исмаилов стал брать новые кредиты, чтобы расплатится со старыми, постепенно эта ситуация привела к банкротству бизнесмена, которое идет с декабря 2015 года.

Крупнейшие кредиторы Исмаилова — банк ВТБ (требование в 3,3 млрд рублей и $286 млн) и глава группы «Мангазея» Сергей Янчуков, у которого Исмаилов занял 8,5 млрд руб.

В 2017 году Тельман Исмаилов был заочно арестован и объявлен в международный розыск. Его обвиняют в организации убийств и незаконном обороте оружия. В феврале 2020 года суд приговорил брата Тельмана Исмаилова Рафика к 17 годам исправительной колонии строгого режима за убийство. По версии следствия, Рафик Исмаилова организовал убийство по заказу своего брата Тельмана.

Активы Исмаилова, попавшие в конкурсную массу, постепенно распродаются:

  • Среди последних крупных сделок — продажа в прошлом году здания ресторана «Прага» на Арбате совладельцу Черемушкинского рынка, ресторатору и отельеру Мирославу Мельнику. Тот рассказал РБК, что привлек к проекту предпринимателя Константина Бежевца, которому с прошлого лета принадлежит половина проекта. Другая половина здания, согласно данным ЕГРН и ЕГРЮЛ, с марта 2020 года принадлежит экс-сенатору Игорю Каменскому. Мельник уточнил, что объект находится в залоге у Каменского по сделке РЕПО, планируется, что актив вернется в собственность Мельника до конца года. Каменской информацию о залоге подтвердил.
  • В июле 2020 года гольф-клуб «Сколково», принадлежащий Millhouse Романа Абрамовича за 50 млн руб. купил участок площадью 24 сотки в Сколково. Это заасфальтированная земля, которая с юга граничит с территорией гольф-клуба. В пресс-службе Millhouse уточнили, что будут использовать купленный участок под парковку и не планируют покупать другие активы Исмаилова.
  • В 2019 году за 221 млн руб. были проданы права на реализацию проекта по строительству гостиницы на Никитском бульваре, 6/20. Его купила структура азербайджанского госбанка «Аграркредит».
  • 27 августа 2020 года должны были пройти торги по жилой недвижимости Исмаилова, но на них не было подано ни одной заявки. Цена на эти активы была снижена после неудачной попытки их продать в начале года. Общая стоимость жилой недвижимости и земли Исмаилова оценили почти в 320 млн руб. Среди активов — квартиры на Кутузовском проспекте и в поселке Заречье надалеко от Сколково, а также два загородных дома.
Автор: Надежда Федорова
Теги: недвижимость, Тельман Исмаилов, Москва, Виталий Мащицкий
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