Связанный с экс-владельцем «Черкизона» дом VIP-свадеб выставят на торги

Дом торжеств «Сафиса» на Воробьевых горах продадут на торгах в рамках банкротства одной из компаний бывшего владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова. Деньги от продажи в первую очередь получит бизнесмен Виталий Мащицкий

Виталий Мащицкий (Фото: Глеб Щелкунов / «Коммерсантъ»)

Дом торжеств «Сафиса», который до 2015 года принадлежал группе АСТ Тельмана Исмаилова, вернулся под контроль связанного с ним ООО «АСТ Транс Маркет», которое проходит процедуру банкротства, следует из Единого федерального реестра сведений о банкротстве.

Здание «Сафисы» на Воробьевском шоссе, 2б, по данным Росреестра, в конце июня этого года перешло в собственность ООО «Компания ЛИМН», которое, в свою очередь, на 100% принадлежит «АСТ Транс Маркет». Переход права собственности произошел после того, как Арбитражный суд Москвы признал недействительной продажу здания в 2015 году закрытому паевому инвестиционному фонду недвижимости «Метрополия», следует из судебных материалов. Теперь все доли «Компании ЛИМН» вместе с особняком на Воробьевых горах должны быть проданы на торгах, как и другое имущество «АСТ Транс Маркет», поясняет юрист Forward Legal Станислав Бородаев.

Двухэтажный особняк «Сафиса» площадью почти 4 тыс. кв. м с хрустальными люстрами, мраморными полами и золочеными лестницами был построен в 2005 году. По словам автора здания архитектора Татьяны Мироновой, «заказчик попросил сделать роскошный интерьер, напоминающий дворцы в Монте-Карло или Монако». Снаружи здание также выделяется арочными окнами, колоннами и лепниной.