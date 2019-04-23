Московскую недвижимость Тельмана Исмаилова выставят на торги

В счет долгов бывшего участника рейтингов Forbes на торгах продадут недвижимость. Исмаилов владеет несколькими квартирами в Москве, домами в Подмосковье и крупным земельным участком в Сколково

Тельман Исмаилов (Фото: Саид Царнаев / РИА Новости)

Имущество экс-владельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, признанного в марте 2017 года банкротом, будет выставлено на торги. Об этом со ссылкой на источники сообщает «Коммерсантъ». Информацию подтвердили в пресс-службе банка ВТБ.

Деньги, вырученные от реализации имущества, будут переданы кредиторам бизнесмена, который находится в розыске. Исмаилов больше всего задолжал трем структурам — БМ-банку (бывшему Банку Москвы, перешедшему в собственность ВТБ), кипрской компании Sezaria Limited и Deutsche Bank. Сумма задолженности перед тремя кредиторами превышает 30 млрд руб.

В списке недвижимости — квартиры Исмаилова в Москве и несколько домов и участков в Подмосковье. Так, экс-владельцу Черкизовского рынка принадлежат две квартиры в доме № 18 по Кутузовскому проспекту — шестикомнатная (158 кв. м) и пятикомнатная (132 кв. м). В этом доме в советское время проживала номенклатура СССР и согласно некоторым объявлениям стоимость пятикомнатной квартиры доходит до 90 млн руб.

В подмосковной Апрелевке у Исмаилова осталось два дома — трехэтажный площадью 1,1 тыс. кв. м, и двухэтажный, порядка 500 кв. м. Каждый из участков, на которых расположены дома, размером больше 3 тыс. кв. м и снабжаются частными газопроводами. В прошлом году певец Авраам Руссо, обвинивший Исмаилова в похищении, рассказывал, что похитители после избиения увезли его именно на дачу в Апрелевке.