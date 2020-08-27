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Пандемия коронавируса ,  
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В Москве выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19

Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press
Фото: «Комсомольская правда» / Global Look Press

В Москве выявлено 637 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице с начала эпидемии достигло 259 707. За сутки в городе умерли 12 человек, всего за время эпидемии число умерших составило 4776. Выздоровели за сутки 1435 человек, всего выздоровевших — 209 628.

Москва вошла в число регионов с наименьшими темпами прироста числа случаев заболевания COVID-19 за сутки. У Москвы и Московской области, а также у Чечни они составляют 0,2%.

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В Подмосковье за сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии — 67 599. Умерли за это время 1174 человека. За сутки в регионе выздоровели 146 человек, всего число выздоровевших достигло 51 035.

Распространение коронавируса Covid-19 в регионах России
Количество подтвержденных случаев заражения
<500
0
<1000
0
<5000
0
<10 000
0
от 10 000
0
Источник: Федеральный и региональные оперштабы по борьбе с вирусом
Данные по России i

23 августа мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что ситуация с распространением коронавируса в городе «хорошая с точки зрения стабильности». Он отметил, что в день выявляют около 700 новых случаев заболевания COVID-19. Однако проблема еще сохраняется, по крайней мере до начала массовой вакцинации, добавил глава города.

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Теги: Москва, коронавирус
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