В Москве выявили 637 новых случаев заболевания COVID-19

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В Москве выявлено 637 новых случаев заражения коронавирусом за сутки, сообщает оперативный штаб по борьбе с заболеванием.

Общее число заразившихся коронавирусной инфекцией в столице с начала эпидемии достигло 259 707. За сутки в городе умерли 12 человек, всего за время эпидемии число умерших составило 4776. Выздоровели за сутки 1435 человек, всего выздоровевших — 209 628.

Москва вошла в число регионов с наименьшими темпами прироста числа случаев заболевания COVID-19 за сутки. У Москвы и Московской области, а также у Чечни они составляют 0,2%.

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В Подмосковье за сутки зарегистрировано 148 новых случаев заболевания COVID-19, общее число заболевших с начала эпидемии — 67 599. Умерли за это время 1174 человека. За сутки в регионе выздоровели 146 человек, всего число выздоровевших достигло 51 035.