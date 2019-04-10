Здание ресторана «Прага» на Арбате продано за 1,4 млрд руб.

Бизнесмен Мирослав Мельник купит здание ресторана «Прага», которое раньше принадлежало группе АСТ Тельмана Исмаилова. Объект продавался на торгах в рамках банкротства бывшего совладельца Черкизовского рынка

Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Бизнесмен Мирослав Мельник стал единственным претендентом на покупку ресторана «Прага» на ул. Арбат, 2/1, следует из протокола торгов по продаже имущества ООО «Прага-АСТ». Здание ресторана находится в залоге у дочерней компании банка ВТБ — АО «БМ-Банк» — крупнейшего кредитора бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которому раньше принадлежала «Прага».

Торги по продаже «Праги» проходили с понижением стоимости. Мельник предложил заплатить за объект 1,4 млрд руб., тогда как начальная стоимость объекта была установлена в размере почти 1,8 млрд руб. В протоколе указано, что Мельник признан победителем торгов и должен заплатить за объект в течение 30 дней.

В лот вошли здание ресторана «Прага» площадью 9,98 тыс. кв. м, право аренды земельного участка, на котором он расположен, а также внутреннее оборудование — вытяжки, барные стойки, камеры видеонаблюдения и т.п.

Группа АСТ бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выкупила у Москвы здание «Праги» в 1990-х. После закрытия Черкизовского рынка в 2009 году у Исмаилова начались проблемы в бизнесе, и в 2015 году предприниматель был признан банкротом. Сейчас ресторан «Прага» закрыт.