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Caterpillar $160 (+16,53%) прогноз BMO Capital Markets к 01.02.20 Купить
Regeneron $481 (+20,21%) прогноз CFRA к 08.02.20 Купить
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Здание ресторана «Прага» на Арбате продано за 1,4 млрд руб.
Бизнесмен Мирослав Мельник купит здание ресторана «Прага», которое раньше принадлежало группе АСТ Тельмана Исмаилова. Объект продавался на торгах в рамках банкротства бывшего совладельца Черкизовского рынка
Фото: Евгений Разумный / Ведомости / ТАСС

Бизнесмен Мирослав Мельник стал единственным претендентом на покупку ресторана «Прага» на ул. Арбат, 2/1, следует из протокола торгов по продаже имущества ООО «Прага-АСТ». Здание ресторана находится в залоге у дочерней компании банка ВТБ — АО «БМ-Банк» — крупнейшего кредитора бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова, которому раньше принадлежала «Прага».

Торги по продаже «Праги» проходили с понижением стоимости. Мельник предложил заплатить за объект 1,4 млрд руб., тогда как начальная стоимость объекта была установлена в размере почти 1,8 млрд руб. В протоколе указано, что Мельник признан победителем торгов и должен заплатить за объект в течение 30 дней.

В лот вошли здание ресторана «Прага» площадью 9,98 тыс. кв. м, право аренды земельного участка, на котором он расположен, а также внутреннее оборудование — вытяжки, барные стойки, камеры видеонаблюдения и т.п.

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Группа АСТ бывшего совладельца Черкизовского рынка Тельмана Исмаилова выкупила у Москвы здание «Праги» в 1990-х. После закрытия Черкизовского рынка в 2009 году у Исмаилова начались проблемы в бизнесе, и в 2015 году предприниматель был признан банкротом. Сейчас ресторан «Прага» закрыт.

Мирослав Мельник в 1990-е был ресторатором, ему принадлежали в Москве клуб Up & Down, рестораны «Версаль», «Изуми» и «Три пескаря». Затем Мельник был совладельцем проекта строительства отеля на месте гостиницы «Спорт» на Ленинском проспекте. В 2015 году этот проект был продан структуре НОВАТЭКа Леонида Михельсона. В 2017 году Мельник купил 50% Черемушкинского рынка.

Автор: Надежда Федорова
Теги: Недвижимость, сделка, Тельман Исмаилов
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